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Ocağın üzerindeki lekelere 5 dakikada veda edin! Yalnızca 1 malzeme ile kesin çözüm…

Yemek yapmak birçok kişi için keyif veren bir ev işi olabilir. Ancak, yemek yaptıktan sonra lekelerin etrafa sıçraması oldukça can sıkıcı bir durumdur. Bu lekeler bir süre temizlenmediğinde katılaşır ve temizlemesi oldukça zor inatçı bir hal alır. Ancak Nicola Davis bu durumun çözümü olacak oldukça pratik bir yöntemden bahsetti.

Giriş Tarihi: 10.10.2024 16:41
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Ocağın üzerindeki lekelere 5 dakikada veda edin! Yalnızca 1 malzeme ile kesin çözüm…

Ocağın üzerindeki lekeleri temizlemek birçok kişi için oldukça zor ve can sıkıcı olabilir. Bu can sıkıcı durumun önüne geçmek için Nicola Davis yalnızca bir ürün ile ocağı temizleyebileceğinizi iddia etti.

OCAK LEKELERİNİ 5 DAKİKADA TEMİZLİYOR

Yemek yaparken ocağın üzerine leke sıçrayabilir ve ocağın yaymış olduğu ısıdan dolayı zaman içinde bu leke inatçı hale gelebilir.

Mrs. Hinch Temizlik İpuçları sayfasında Nicola Davis isimli kullanıcı oldukça pratik bir öneriden bahsetti.

Davis, bu yöntemde çamaşır sodası olarak da bilinen soda kristalinin kullanılması gerektiğini önerdi.

Lekenin üzerine bir miktar çamaşır sodası döküp bir süre beklenmesi gerektiğini öneren Davis, bekledikten sonra mikrofiber bir bez ile sildiğini ve lekenin temizlendiğini söyledi.

ALTERNATİF ÖNERİLER

Ocağın üzerindeki lekeleri temizlemek için alternatif öneriler de bulunur.

KARBONAT

Temizlik dendiğinde akla gelen en etkili ürünlerden biri olan karbonat, ocak temizliği için de yardımınıza koşuyor.

Bir miktar karbonatın üzerine limon sıkıp bir macun kıvamı elde edin ve yumuşak bir bez ile ocağınızı temizleyin.

En son aşamada ise nemli bir bez ile ocağınızı silin.

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