Ocağın üzerindeki lekelere 5 dakikada veda edin! Yalnızca 1 malzeme ile kesin çözüm…

Ocağın üzerindeki lekeleri temizlemek birçok kişi için oldukça zor ve can sıkıcı olabilir. Bu can sıkıcı durumun önüne geçmek için Nicola Davis yalnızca bir ürün ile ocağı temizleyebileceğinizi iddia etti.
OCAK LEKELERİNİ 5 DAKİKADA TEMİZLİYOR
Yemek yaparken ocağın üzerine leke sıçrayabilir ve ocağın yaymış olduğu ısıdan dolayı zaman içinde bu leke inatçı hale gelebilir.
Mrs. Hinch Temizlik İpuçları sayfasında Nicola Davis isimli kullanıcı oldukça pratik bir öneriden bahsetti.
Davis, bu yöntemde çamaşır sodası olarak da bilinen soda kristalinin kullanılması gerektiğini önerdi.
Lekenin üzerine bir miktar çamaşır sodası döküp bir süre beklenmesi gerektiğini öneren Davis, bekledikten sonra mikrofiber bir bez ile sildiğini ve lekenin temizlendiğini söyledi.
ALTERNATİF ÖNERİLER
Ocağın üzerindeki lekeleri temizlemek için alternatif öneriler de bulunur.
KARBONAT
Temizlik dendiğinde akla gelen en etkili ürünlerden biri olan karbonat, ocak temizliği için de yardımınıza koşuyor.