2020 Kripto para zenginleri açıklandı!

Joseph Lubin: 5 Milyar Dolar

Yine finans kökenli bir isim ile birlikteyiz. Amerika’nın önde gelen bankalarından Goldman Sachs’te uzun süre üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra, o da kripto para piyasasındaki geleceği gördü ve Ethereum para biriminin kurucu ortaklarından biri oldu. Sadece kripto para değil aynı zamanda bu işin temeli olan blockchain teknolojileri konusunda da çalışmalarına devam eden Joseph, geleceğin para birimi ve borsasını büyütmek ve servetine servet katmak için çok yoğun çalışıyor.

Özellikle finans temelli kişilerin bu listenin en üstünde olması sizi şaşırtmasın, kripto para yeni nesil bir yatırım aracı olarak finans uzmanları tarafından artık kabul edilmiş ve sürekli takip edilen bir sektör. Peki siz yatırımlarınızı nasıl yapıyorsunuz? Geleneksel yöntemlerle mi yoksa geleceğin yöntemleri ile mi?