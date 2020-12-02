2020 Kripto para zenginleri açıklandı!
Kripto kelimesi, kriptoloji yani şifreleme biliminden gelmektedir. Bu doğrultuda kripto para da, tamamen şifrelenmiş, dijital dünyaya ait, sanal para birimi. Bir diğer deyişle geleceğin para birimi. Bir çok ülkenin artık bir para birimi olarak tanıdığı kripto paralardan zenginler listesi de hiç küçümsenecek gibi değil.
Matthew Mellon: 900 Milyon Dolar
Matthew Mellon, kripto para sektöründe çok bilindik bir isim değil. Mellon Bank’ın varisleri arasında yer alan Matthew bu sektöre çok ilgili ve uzunca bir süredir de düzenli olarak yatırımlarına devam ediyor. Tahmin edilen serveti 900 Milyon Dolar.
Brian Armstrong: 1 Milyar Dolar
Brian Armstrong, kripto para sektörüne inanan ve bu sektörü geliştiren isimlerden biri. Bu piyasanın en büyük borsalarından biri olan Coinbase’in sahibi. Geleceğini görüp, yatırım yapan Brian’ın servetinin 1 Milyar Dolar olduğu tahmin ediliyor.
Winklevoss Kardeşler: 1.2’şer Milyar Dolar
Winklevoss kardeşler ilk defa karşımıza çıkan isimler değil. Teknolojiye olan tutkuları daha üniversite dönemlerinden geliyor. Facebook’u Mark Zuckerber ile birlikte kurdukları, fakat Mark’ın onların fikrini çaldığını iddia etmişler ve davalık olmuşlardı. Kripto paralar ilk çıktığından beri bu alanda çalışıp, yatırım yapıyorlar. Onlar da Amerika merkezli Gemini kripto para borsasının sahibi. Tahmini servetleri ise 1.2 Milyar Dolar civarında.
Changpeng Zhao : 1.5 Milyar Dolar
Listemizin en tanınmış, demirbaşı ile tanışın. Changpeng Zhao, sektörün en büyük borsalarından biri olan Binance’in kurucusu. Kendisinin daha önceden finans sektöründe tecrübesi bulunuyor. Kripto paralar ilk çıktığından beri bu alanda yatırım yaparak, parasına para kazan Changpeng hala daha parasını kripto para olarak tutuyor ve her geçen gün para kazanmaya devam ediyor.
Joseph Lubin: 5 Milyar Dolar
Yine finans kökenli bir isim ile birlikteyiz. Amerika’nın önde gelen bankalarından Goldman Sachs’te uzun süre üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra, o da kripto para piyasasındaki geleceği gördü ve Ethereum para biriminin kurucu ortaklarından biri oldu. Sadece kripto para değil aynı zamanda bu işin temeli olan blockchain teknolojileri konusunda da çalışmalarına devam eden Joseph, geleceğin para birimi ve borsasını büyütmek ve servetine servet katmak için çok yoğun çalışıyor.
Özellikle finans temelli kişilerin bu listenin en üstünde olması sizi şaşırtmasın, kripto para yeni nesil bir yatırım aracı olarak finans uzmanları tarafından artık kabul edilmiş ve sürekli takip edilen bir sektör. Peki siz yatırımlarınızı nasıl yapıyorsunuz? Geleneksel yöntemlerle mi yoksa geleceğin yöntemleri ile mi?
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