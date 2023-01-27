Akdeniz'in kalbinde misafirlerini ağırlayan Cullinan Belek, ayrıcalıklı bir tatilin kapılarını aralıyor. Farklı konseptlerdeki şık odaları, göz alıcı özel plajı, leziz yemekleri deneyimleyebileceğiniz restoranları ve çok daha fazlası ile Cullinan Belek, sizi lüks ve konfor dolu bir tatil deneyimine davet ediyor.

Huzur, keyif ve ayrıcalıklarla dolu eşsiz bir Antalya tatili, Cullinan Belek’te sizi bekliyor.