Akdeniz'in kalbinde misafirlerini ağırlayan Cullinan Belek, ayrıcalıklı bir tatilin kapılarını aralıyor. Farklı konseptlerdeki şık odaları, göz alıcı özel plajı, leziz yemekleri deneyimleyebileceğiniz restoranları ve çok daha fazlası ile Cullinan Belek, sizi lüks ve konfor dolu bir tatil deneyimine davet ediyor.
Huzur, keyif ve ayrıcalıklarla dolu eşsiz bir Antalya tatili, Cullinan Belek’te sizi bekliyor.
Konforla Buluşmaya Hazır mısınız? Akdeniz'in büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakan Cullinan Belek, farklı zevklere hitap eden odaları ile beklentilerin ötesinde konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Uçsuz bucaksız yeşil ve mavinin kucaklaştığı yerde bulunan tesis; superior, swim up, lagün, aile odaları ve villaları ile kişiye özel konaklama deneyimi yaşatıyor. Ayrıcalıklarla dolu bir tatil yapmak isteyenler için ideal bir alternatif sunan Cullinan Belek, unutulmaz anılar biriktirmeniz için sizi bekliyor.
Konforla Buluşmaya Hazır mısınız?
Akdeniz'in büyüleyici manzarasıyla kendine hayran bırakan Cullinan Belek, farklı zevklere hitap eden odaları ile beklentilerin ötesinde konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Uçsuz bucaksız yeşil ve mavinin kucaklaştığı yerde bulunan tesis; superior, swim up, lagün, aile odaları ve villaları ile kişiye özel konaklama deneyimi yaşatıyor. Ayrıcalıklarla dolu bir tatil yapmak isteyenler için ideal bir alternatif sunan Cullinan Belek, unutulmaz anılar biriktirmeniz için sizi bekliyor.
Lezzet Keşfine Çıkın… Rönesans zarafetini yansıtan ana restoranda özenle hazırlanan Türk ve dünya mutfaklarından seçkin lezzetlerle buluşmaya ne dersiniz? Farklı tasarlanmış oturma alanları ile dikkat çeken ana açık büfe restoranda, her damak zevkine hitap eden lezzetleri bulabilirsiniz. Ayrıca tesisin İtalyan mutfağından Uzak Doğu mutfağına kadar farklı tatların sunulduğu a la carte restoranı da misafirlerini bekliyor. Her biri farklı konseptte, şık detaylarla dekore edilmiş çok sayıda bar ve pastane de leziz içecekler ve enfes tatlarla misafirlerini şımartıyor.
Lezzet Keşfine Çıkın…
Rönesans zarafetini yansıtan ana restoranda özenle hazırlanan Türk ve dünya mutfaklarından seçkin lezzetlerle buluşmaya ne dersiniz? Farklı tasarlanmış oturma alanları ile dikkat çeken ana açık büfe restoranda, her damak zevkine hitap eden lezzetleri bulabilirsiniz. Ayrıca tesisin İtalyan mutfağından Uzak Doğu mutfağına kadar farklı tatların sunulduğu a la carte restoranı da misafirlerini bekliyor. Her biri farklı konseptte, şık detaylarla dekore edilmiş çok sayıda bar ve pastane de leziz içecekler ve enfes tatlarla misafirlerini şımartıyor.
Eğlencede Sınır Yok! Cullinan Belek’te her yaş grubuna hitap eden eğlence ve aktiviteler mevcut. Tesis; çeşitli aktif ve dinlendirici merkezleri, çocuklar ve yetişkinler için olan alanları, çok kuşaklı yaşam seçenekleri, iç ve dış mekan aktiviteleri ile ön plana çıkıyor. Masmavi sularla çevrili 800 metre uzunluğundaki kumsalı ile dikkat çeken Cullinan Belek, şık tasarıma sahip güneşlenme alanları ve iskelesi ile misafirlerine muhteşem bir tatil deneyimi yaşatıyor. Bunun yanı sıra Cullinan Belek'in su içinde sonsuz bir eğlence vadeden havuzları ise, adeta deniz manzaralı bir balkon… Tesisin gündüz ve gece şovları ile eğlenmeye doyamayacaksınız.
Eğlencede Sınır Yok!
Cullinan Belek’te her yaş grubuna hitap eden eğlence ve aktiviteler mevcut. Tesis; çeşitli aktif ve dinlendirici merkezleri, çocuklar ve yetişkinler için olan alanları, çok kuşaklı yaşam seçenekleri, iç ve dış mekan aktiviteleri ile ön plana çıkıyor. Masmavi sularla çevrili 800 metre uzunluğundaki kumsalı ile dikkat çeken Cullinan Belek, şık tasarıma sahip güneşlenme alanları ve iskelesi ile misafirlerine muhteşem bir tatil deneyimi yaşatıyor. Bunun yanı sıra Cullinan Belek'in su içinde sonsuz bir eğlence vadeden havuzları ise, adeta deniz manzaralı bir balkon… Tesisin gündüz ve gece şovları ile eğlenmeye doyamayacaksınız.
Golf Tutkunlarının Buluşma Noktası… Bir yanında deniz, bir yanında nehir bulunan golf sahasına sahip Cullinan Belek, Toros Dağları'nın manzarası eşliğinde eşsiz bir golf deneyimi yaşamak isteyen misafirleri için ideal bir alternatif oluşturuyor. 36 delik ve gece lambaları ile dikkat çeken Cullinan Links Golf Club, sıra dışı ve benzersiz sahasıyla golf tutkunlarının vazgeçilmezi…
Golf Tutkunlarının Buluşma Noktası…
Bir yanında deniz, bir yanında nehir bulunan golf sahasına sahip Cullinan Belek, Toros Dağları'nın manzarası eşliğinde eşsiz bir golf deneyimi yaşamak isteyen misafirleri için ideal bir alternatif oluşturuyor. 36 delik ve gece lambaları ile dikkat çeken Cullinan Links Golf Club, sıra dışı ve benzersiz sahasıyla golf tutkunlarının vazgeçilmezi…
Yılın Tüm Yorgunluğu Geride Kalsın! Cullinan Belek'in 8000 metrekarelik ferah bir alana yayılmış C'espace Spa'sı, yılın tüm yorgunluğundan arınmanız için ideal… Hizmet kalitesiyle ön plana çıkan SPA merkezi, yeşil ve mavinin huzur veren uyumlu dekorasyonu ile misafirlerini bekliyor. C'espace Spa’da, mucizevi bir SPA deneyimi yaşamak için hazırlanın. Aynı zamanda tesis, bir yanda son teknoloji fitness ekipmanları, diğer yanda doğanın içindeki yürüyüş parkurları ile misafirlerine farklı spor seçenekleri sunuyor. Misafirler dilerlerse; koşu bandı, bisiklet ve içinde fonksiyonel spor malzemeleri bulunan spor çantası ile odalarında kişisel egzersiz alanı oluşturulabilir. Ayrıcalıklarla dolu bir Antalya tatili için Cullinan Belek’te yerinizi ayırtmaya ne dersiniz? Hemen ETS’ye gelin, rezervasyonunuzu yapın!
Yılın Tüm Yorgunluğu Geride Kalsın!
Cullinan Belek'in 8000 metrekarelik ferah bir alana yayılmış C'espace Spa'sı, yılın tüm yorgunluğundan arınmanız için ideal… Hizmet kalitesiyle ön plana çıkan SPA merkezi, yeşil ve mavinin huzur veren uyumlu dekorasyonu ile misafirlerini bekliyor. C'espace Spa’da, mucizevi bir SPA deneyimi yaşamak için hazırlanın. Aynı zamanda tesis, bir yanda son teknoloji fitness ekipmanları, diğer yanda doğanın içindeki yürüyüş parkurları ile misafirlerine farklı spor seçenekleri sunuyor. Misafirler dilerlerse; koşu bandı, bisiklet ve içinde fonksiyonel spor malzemeleri bulunan spor çantası ile odalarında kişisel egzersiz alanı oluşturulabilir.
Ayrıcalıklarla dolu bir Antalya tatili için Cullinan Belek’te yerinizi ayırtmaya ne dersiniz? Hemen ETS’ye gelin, rezervasyonunuzu yapın!