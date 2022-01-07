BİR ÇÖL MASALI: KATAR
KATAR SİZİ UNUTULMAYACAK BİR ÇÖL MASALINA DAVET EDİYOR
Şehirler de tıpkı insanlar gibi kaderlerinde yıldızlarının parladığı dönemler var. Katar’ın yıldızının nasıl parladığı daha yılın başından belli, 2022 eminim Katar’ın yılı olacak.
Son zamanların popüler destinasyonu Katar, kültürel ve doğal güzellikleriyle gidilecek yerler listenizin en başında olmayı hak ediyor.
Bazı deneyimler kimi şehirleri özel kılar, Katar'ın başkenti ve en önemli şehri olan Doha’da bu deneyimler saymakla bitmiyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Al Zubarah’tan zamanı donduran Khor Al Adaid çölüne, sanat eserini andıran görkemli yapılarından, doğa harikası parklarına ,tarihte inci avcılığı yapılan teknelerle yapılan yelkenli turlarından, 2022 FIFA World Cup gibi rekabeti keyfe dönüştüren spor karşılaşmalarına kadar herkese özel bir hikaye anlatıyor. Bu hikayenin ilgi görmesinde Türk Hava Yolları’nın katkısı büyük çünkü genelde bir seyahat nasıl başlarsa öyle bitiyor. THY’nin airbus A321neo uçağı ile İstanbul Havalimanından direkt Doha Hamad Uluslararası Havalimanı’na yaptığınız yaklaşık dört ila dört buçuk saatlik uçuşta huzur ve mutluluk başlıyor. Covid -19 hayatımıza girdiği günden bu yana uçakta kaldığımız zaman ve soluduğumuz hava sorgulanıyor. Halbuki uçakta havadaki tüm partiküllerin %99,97'sini havadan arındırabilen özel bir filtreleme sistemi var. HEPA filtreleri ile güvenle nefes alınıyor bu filtreler uçaktaki havanın temiz ve güvenli olmasını sağlıyor.
Bir süredir yaşadığımız gezegeni korumak ve sürdürülebilir yaşama uyum sağlamak üzerine düşünüyoruz. Peki ne yapıyoruz? Kaç kişi daha çevreci bir yaşam için yolculuk yapacağımız uçağın karbon emisyonunu düşünüyor örneğin? İşte Türk Hava Yolları Katar’a giderken, yaptığınız seçimden dolayı size yaşadığınız gezegene faydalı olma fırsatı veriyor. Airbus A321neo son derece çevre dostu bir uçak, yeşil uçak anlayışı altında geliştirilen çevre dostu uygulamaları ile öne çıkıyor. Ne mutlu ki yakıt tasarrufu ve düşük karbon emisyonu ile aynı zamanda çevre dostu bir modelle uçuyorum diyorsunuz.
THY’nin Katar’a kış tarifesinde şuan için haftalık 10 frekans uçuşu bulunuyor
Diğer yandan internetiniz var, aşağıyla bağlantınız 4 saat dahi olsa kopmuyor. Bilirsiniz çoğu insan uçağa biner binmez ilk internet olup olmadığını sorar, merak etmeyin bu uçuşta Katar’da gidilecekler listenize yeni eklemeler yapmanız için gayet hızlı bir internetiniz var. İnternetinizin gittiğini anladığınız dakika bilin ki Katar’a geldiniz demektir pencereden baktığınızda kumun renginin ülkeye hakimiyetini net görüyorsunuz. İşte o an heyecan başlıyor çünkü Katar sizi unutulmayacak bir çöl masalına davet ediyor.
GİTMEDEN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER
Ülkede pandemi şartlarından dolayı katı kurallar var. Pcr testi, aşı kartı, uçuş ve otel konaklama belgelerini hazır edip form doldurmanız gerekiyor. Form başvurusu sonrasında vize kabul yazısı geliyor ve çıktı olarak elinizde mutlaka olmalı. Ayrıca ülkeye gitmeden Bizim HES uygulamamız gibi Katar’da da olan EHTERAZ uygulamasını cep telefonuna indirmeniz gerekiyor. Ülkeye girince Wi-Fi ile havalimanında app’i açıp bilgilerinizi dolduruyorsunuz, ülkeye ilk girişte pasaporttan bile önce buna bakılıyor. Katar’a gelmeden önce mutlaka kendi ülkenizin Katar’da hangi renk sınıfında olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Eğer seyahatinizin başladığı ülke yeşil listede yer alıyor ise ülkeye girdiğinizde zorunlu karantinaya alınmadan hayata katılabiliyorsunuz diğer renk sınıflarında olan ülkeler ise karantina otellerinde 2 gün konaklıyor, odanıza test gönderiliyor ve negatifseniz 2 gün sonunda hayata katılabiliyorsunuz. Güncel ülke sınıflandırmaları için THY yolcularının daima sağlık bakanlığının websitesinde yer alan seyahat politikası sayfası kontrol etmeleri gerekmektedir”
https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx
2022 FIFA DÜNYA KUPASIYLA KATAR’IN YILDIZI PARLAYACAK
Şehirler de tıpkı insanlar gibi kaderlerinde yıldızlarının parladığı dönemler var. Katar’ın yıldızının da nasıl parladığı daha yılın başından belli, 2022 eminim Katar’ın yılı olacak. Bunu 2022 FIFA Dünya kupasına ev sahipliği yapmasından anlayabiliyoruz. Bu gelişme sizi heyecanlandırdıysa Kasım-Aralık aylarında yine Katar’da oynanacak karşılaşmalar için şimdiden plan yapmaya başlayın derim. Heyecan demişken, Hamad Havalimanı’ndan çıktıktan sonra görkemli yapıların ve Doha’nın dört bir yanına dağılmış halka açık sanat eserlerinin etkisi altında kaldığınız o ilk an sürekli artan bir tempo ve hayranlıkla devam edecek.
Unutulmaz anları kaydetmek için bir kenti keşfetmeye ilk olarak heyecan verici etkinliklerinden başlamak gerek çünkü o an hissettikleriniz o ülkedeki hikayenizi oluşturuyor. Mutlu Bir Beynin Alışkanlıkları (Habits of a Happy Brain) kitabının yazarı Loretta Breuning, insanı mutlu eden 4 temel hormonu vücudumuz yaptığımız aktiviteler ve tükettiğimiz gıdalar sonucu üretiyor, diyor. İşte Katar’da mutlu olmanız için salgılayacağınız hormonların zirvesini yaşayabilirsiniz çünkü burada hayat boyu unutulmayacak birçok deneyim bulunuyor. Sırf bu deneyimleri yaşamak için bile Katar’a gelmeye değer.
KATAR’DA DENEYİMLEMENİZ GEREKEN 10 EŞSİZ AKTİVİTE
KUM SÖRFÜ
Adrenalin tutkunuysanız çölde kum sörfünü mutlaka denemelisiniz. Sandboarding kumun üzerinde süzüldüğünüz eşsiz bir deneyim üstelik snowboard gibi karda öğrenmekten daha kolay ve acısız. Hiç yapamazsanız boardun üzerine yatıp kumlarda yuvarlanmayı tercih edebilirsiniz ya da Katar’ın en etkileyici doğa harikalarından biri Khor Al Adaid’i keşfedebilirsiniz. UNESCO tarafından korunan bu bölgeye sadece kum tepeleri aşılarak ulaşılabiliyor. Sadece gündüz değil gecede çölde aksiyon devam ediyor, ancak yıldız gözlem gecesi için mutlaka rezervasyon yapmanız gerekiyor. Yıldız kayarsa dilek tutmayı unutmayın.
DHOW
Doha’nın tasarım binalarına denizden üstelik müthiş otantik bir teknenin içinden izlemeye ne dersiniz? Dhow deneyiminde geleneksel bir ruha bürünebilirsiniz çünkü bu el yapımı ahşap tekneler, zamanında inci dalışı için kullanılan Katar kültür mirasının önemli bir parçası. Arap Körfezi'nin sularında yüzyıllardır gezinen Arap yelkenlilerin birinde gün batımını izlemek de Katar’da deneyimlemeden dönülmemesi gereken aktivitelerden.
PARAGLIDING
Katar’da çöl aksiyonlarına ya da deniz macerasına doymadıysanız Yamaç Paraşütü ile dışarı çıkmanın tam zamanı. Kanatlarınızı takın, yüzünüzü okşayan rüzgarı hissedin ve yerden yüzlerce fit yüksekte süzülün. Katar'ın çöl kumullarında yapılan destansı bir aktivite bu yapmanız gereken biraz cesaret toplamak, sonrasında uçmak.
ÇÖLDE ÇADIR KAMPI
Çöl ve denizin birleşiminin güzelliğini canlı canlı görmek için için Sea Line’da çadırlı kamp deneyimini yaşayabilirsiniz. Hala çadırda uyumadıysanız Katar’da çöl kampında bu eşsiz deneyimi yaşayıp unutulmaz bir ana dönüştürebilirsiniz.
KITESURF
Katar’ın rüzgarı bir başkaymış diyeceğiniz bir deneyim ise Kitesurf. İlk kite okulu 2010 yılında, tutkulu kitesurfer Flora'nın Doha'ya yerleşmesiyle kurulmuş. Yıllardır kite yapan biri olarak şunu başta söylemem gerek tatiliniz eğer kısa ise aklınızdan kite deneme fikrini çıkartın çünkü kite hemen kolay öğrenilen bir spor değil. Zaman sıkıntınız yok ise Katar’da denemeye değer sonrasında Türkiye’de Akyaka’da ya da Urla’da devam edebilirsiniz.
BALON DENEYİMİ
Katar’a yamaç paraşütüyle havadan bakmak hoşunuza gittiyse adrenalini biraz daha arttırıp Balonla da uçmalısınız. Kapadokya ruhunu Katar’da da yaşamak mümkün. Şanslıysanız Katar’da balonların 10 gün süren Festivalinde dünyanın dört bir yanından birçok balonu da görebilirsiniz. Balonla havaya doğru süzüldüğünüzde eşsiz manzaralarla buluşmaya hazır olun , öte yandan yürüyerek gezip keşfettiğiniz bölgelerin üzerinden balonla uçmanın verdiği mutluluğu yaşarken bol bol fotoğraf çekmeyi de unutmayın.
GOLF
Yapılan araştırmalar golf oynamanın yetişkinlerin sağlıklarını pozitif yönde etkilediğini hatta golf oynayan yetişkinlerin ölüm oranlarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Bu haberden sonra golfe başlamayı düşünüyorsanız ya da hali hazırda bu sporla zaten ilgiliyseniz Katar’da Doha Golf Club, Mesaieed Golf Club ya da Education City Golf Club’tan birini mutlaka ziyaret etmelisiniz.Doha Golf Kulübü ayrıca Orta Doğu'da inşa edilmiş ilk çim golf sahalarından biridir aynı zamanda 18 delikli, 7.374 yarda 72 par şampiyona parkurudur.
DEVE GEZİSİ
Katar’ın develeri de tasarım binaları kadar meşhur. Doha’da sadece sadece develerin bulunduğu bir hayvanat bahçesi bile var. Develer ile fotoğraf çekmek, deve yürüyüşüne çıkmak için oldukça uygun olan Camel Pen haftanın her günü ziyaret açıktır.
ŞAHİNCİLİK
Katar'da şahin festivali yapıldığını öğrendiğimde neden diye sordum şahin sahibi olmak statü demekmiş. Doha şehir merkezindeki şahin çarşılarında veya özel satıcılar aracılığıyla şahin satın alabiliyorsunuz. Binlerce dolara satılan kuşlar görebilirsiniz bu çarşıda hatta sahibinin izni olmadan ülke dışına çıkarılmamaları için bu kuşların kendi Katar pasaportları var. Şahininizi satın aldığınızda şahininizi yarıştırabileceğiniz festivaller de düzenleniyor burada. Farklı kategorilerde yarışan Katar şahinleri, 400 ile 800 metre uzaktaki hedeflerini görerek en kısa sürede ona ulaşmaya çalışıyor. İyi bir şahin 400 metrelik hedefe 20 saniyede varabiliyor. Şahinler aylar boyunca yarışlar için zorlu hazırlıklardan geçiyor.
BALİNA KÖPEKBALIKLARIYLA BULUŞMA
Katar, tüm dünyadaki en büyük balina köpekbalığı topluluklarından birine ev sahipliği yapıyor. Balina köpekbalıkları balinalarla pek çok benzerlik paylaşsa da, köpekbalığı ailesine ait. Bilimsel olarak Rhincodon Typus olarak tanımlanan balina köpekbalıkları, büyük bir şehir otobüsünün uzunluğuna paralel olarak 65 fit uzunluğa kadar büyüyebiliyor. Katar'dayken mutlaka görülmesi gerekenler listenizin en başında olmayı hak edenler de bu şahane balina köpekbalıkları.
Katar maceramıza bir sonraki yazıda mutlaka görülmesi gereken müzelerle devam edeceğiz.