BİR ÇÖL MASALI: KATAR

PARAGLIDING

Katar’da çöl aksiyonlarına ya da deniz macerasına doymadıysanız Yamaç Paraşütü ile dışarı çıkmanın tam zamanı. Kanatlarınızı takın, yüzünüzü okşayan rüzgarı hissedin ve yerden yüzlerce fit yüksekte süzülün. Katar'ın çöl kumullarında yapılan destansı bir aktivite bu yapmanız gereken biraz cesaret toplamak, sonrasında uçmak.

ÇÖLDE ÇADIR KAMPI

Çöl ve denizin birleşiminin güzelliğini canlı canlı görmek için için Sea Line’da çadırlı kamp deneyimini yaşayabilirsiniz. Hala çadırda uyumadıysanız Katar’da çöl kampında bu eşsiz deneyimi yaşayıp unutulmaz bir ana dönüştürebilirsiniz.