Velux Yalıkavak’la ilgili değerlendirmelerde bulunan Fırat Life Style COO’su Ahmet Fırat “Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını kullanıcılarımıza açmak üzere inşa edilen projemiz, Bodrum Gümüşlük ile Yalıkavak arasındaki Koyunbaba mevkiinde ve Yalıkavak Marina’ya 5-7 dakika uzaklıkta bulunuyor. Biz, bu proje başlarken ‘Benzersizi Keşfet’ mottosuyla yola çıktık. İnşaat sektöründeki güçlü deneyimlerimizle imza attığımız her projede kendi çıtamızı daha çok yükseltmeyi hedefliyoruz. Doğanın içinde ve doğayla bütünleşik olarak hayata geçirdiğimiz projemiz Velux Yalıkavak’ı yöreye özgü dokunuşlarla ve bölge mimarisini esas alarak inşa ediyoruz. Ayrıca bizi bu projede en çok heyecanlandıran noktalardan biri ise her konutta kullanıcılarımızın muhteşem bir manzaraya uyanacak olması... Yemyeşil bahçesinde keyifle vakit geçirilebilecek, her konutun kendine ait havuzunun bulunduğu, engin deniziyle, güneşin ve doğanın tüm ihtişamının seyre dalınacağı bir yaşam alanını da kullanıcılarımıza sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Ahmet Fırat; “Her bir detayın incelikle düşünüldüğü ve büyük bir özenle hayata geçirdiğimiz projemizde her şey lüks yaşam standartları düşünülerek hazırlanıyor. Kullanıcılarımıza 2023 yılında teslim edilecek projede, ön talep toplama süreci ise devam ediyor. Projemizin sosyal donatıları da oldukça dikkat çekiyor. Açık ve kapalı havuz, mülk özelinde sahil ve iskele, spor salonu, spa merkezi, restoran ve sahil kafeleriyle market ve ev servis hizmetleri projemizde yer alıyor. Her bir bağımsız bölüm için tahsisli otoparklar, teraslar ve yine her bir villanın içinde özgürce yaşanan otonom odalar gibi özellikleri de barındırıyor. Rengarenk bitkiler ve tropik ağaçlarla çevrili bir peyzaj alanına sahip Velux Yalıkavak, kullanıcıları için tabiatla iç içe, kuş cıvıltılarını dinleyerek doğa yürüyüşleri gerçekleştirilecek şekilde dizayn ediliyor. En ince detaylara kadar düşünülerek büyük bir titizlikle oluşturulan projede, sağlıklı bir yaşam için bisiklet yolu ve koşu yolu da yer alıyor. Doğaya oldukça özenle yaklaşan Velux Yalıkavak, aynı zamanda sıfır atık projesini de benimseyerek çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor.

