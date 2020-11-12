Bu yazıyı okumadan gayrimenkul alıp satmayın!
Dijitalleşen hayat sayesinde artık pek çok işlemimizi banka şubelerine gitmeden yapmaya başladık. Sadece dijitalleşme değil, içinde bulunduğumuz pandemi tehlikesi sebebiyle de mümkün olduğunca az insanla birebir iletişim kurarak hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Hal böyle olunca bankalar da bu konuda müşterilerine pek çok kolaylık sağlamaya başladı…
Para transferleri, döviz alım satım işlemleri derken artık çok daha geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi karşımıza çıkıyor. Örneğin Tapu Güvenilir Hesap, gayrimenkul alım satım işlemlerinin güvenle gerçekleştirilmesi için büyük bir güvence ve kolaylık sağlıyor.
Artık tapu alım satım işlemlerinizde ne güvenliğiniz ne de sağlığınız hakkında endişelenmenize gerek yok. Çünkü Emlak Katılım Bankası’nın bir ilke imza atarak alıcı ve satıcıya sunduğu Tapu Güvenilir Hesap size bu noktada büyük bir kolaylık sağlayacak.
Siz de biliyorsunuz ki gayrimenkul alım satım işlemleri sırasında; gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin aynı anda el değiştirememesi, taraflarda güven problemi ve nakit taşıma riski oluşturuyor.
Bu soruna çözüm olarak karşımıza çıkan Emlak Katılım Bankası’ndan bir ilk olan Tapu Güvenilir Hesap; Tapu devri ve satış bedelinin aynı anda el değiştirmesini sağlayarak nakit taşıma riskini ortadan kaldırıyor. Böylece siz de alım satım işlemlerinizi hızlı ve güvenle gerçekleştirmenin konforunu yaşıyorsunuz.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Emlak Katılım arasında imzalanan protokolle hayata geçen Tapu Güvenilir Hesap tüm tapu dairelerine entegre bir sistemle çalışıyor. Ortak sistem üzerinden alınan veri akış doğrultusunda, taraflar tapu harcı ve diğer ödemelerini gerçekleştirebiliyor, tapu devri ve taşınmaz bedeli transferini eş anlı olarak yapabiliyorlar.