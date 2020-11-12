Bu yazıyı okumadan gayrimenkul alıp satmayın!

Artık tapu alım satım işlemlerinizde ne güvenliğiniz ne de sağlığınız hakkında endişelenmenize gerek yok. Çünkü Emlak Katılım Bankası’nın bir ilke imza atarak alıcı ve satıcıya sunduğu Tapu Güvenilir Hesap size bu noktada büyük bir kolaylık sağlayacak.

Siz de biliyorsunuz ki gayrimenkul alım satım işlemleri sırasında; gayrimenkul ile satış bedeli olan nakdin aynı anda el değiştirememesi, taraflarda güven problemi ve nakit taşıma riski oluşturuyor.