Çevre dostu bankacılık uygulamalarıyla karbon ayak izinizi azaltın
Bugün ormanlar, karaların yüzde 31ʼini kaplıyor. Ormanlar, hem dünya için hem de insanların yaşamı için ağaçlardan çok daha fazlasını ifade ediyor. Soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu, gıdalarımızı ormanlar sayesinde elde ediyoruz. Yaklaşık 1,6 milyar insan ormanlardan geçiniyor. Diğer taraftan ormanlar, kara canlılarının yüzde 80ʼinin yaşam alanını oluşturuyor. Birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan ormanlardaki biyoçeşitlilik, hem küresel hem de bölgesel seviyede birçok yarar sağlıyor. Örneğin polenlerin taşınmasını sağlayan böcek ve diğer canlıların dünya gıda ekonomisine yılda 200 milyar dolar katkı yaptığı tahmin ediliyor. İlaçların bir kısmı, bitkilerden elde edilen maddelere dayanıyor.
Bugün ormanlar, karaların yüzde 31ʼini kaplıyor. Ormanlar, hem dünya için hem de insanların yaşamı için ağaçlardan çok daha fazlasını ifade ediyor. Soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu, gıdalarımızı ormanlar sayesinde elde ediyoruz. Yaklaşık 1,6 milyar insan ormanlardan geçiniyor. Diğer taraftan ormanlar, kara canlılarının yüzde 80ʼinin yaşam alanını oluşturuyor. Birçok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapan ormanlardaki biyoçeşitlilik, hem küresel hem de bölgesel seviyede birçok yarar sağlıyor. Örneğin polenlerin taşınmasını sağlayan böcek ve diğer canlıların dünya gıda ekonomisine yılda 200 milyar dolar katkı yaptığı tahmin ediliyor. İlaçların bir kısmı, bitkilerden elde edilen maddelere dayanıyor.
Her yıl 10 milyardan fazla ağaç yok oluyor. Bu kayıp tüm canlı türlerinin sayılarının azalmasına, tatlı su kaynaklarının kaybedilmesine, erozyona, toprakların verimsizleşmesine, atmosfere karışan karbondioksit gazlarının miktarının artmasına ve yoksullaşmaya yol açıyor. Yapılan hesaplara göre, bunun dünya genelindeki ekonomik karşılığı yılda 300 milyar dolara ulaşıyor. WWF’ye göre dünya çapında ormanların tahribatı, orman ve toprak kalitesinin bozulması yeryüzündeki toplam sera etkisinin yüzde 15'ine neden oluyor. Dolayısıyla yapılan tüm bilimsel araştırmalar, tahminler, özellikle son yıllarda seller ve yangınlarla olumsuz etkilerini ciddi anlamda hissettiğimiz küresel iklim değişikliği ormanları korumak için herkesin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koyuyor. İnsanoğlunun gıda, ilaç başta olmak üzere yaşam döngüsünün ana kaynağı olan ve iklim kriziyle mücadelenin önemli bir ayağını oluşturan ormanların, bu zenginliğin kaybolmasının önüne geçmek için yapılacak çok şey olduğu muhakkak…
Her yıl 10 milyardan fazla ağaç yok oluyor. Bu kayıp tüm canlı türlerinin sayılarının azalmasına, tatlı su kaynaklarının kaybedilmesine, erozyona, toprakların verimsizleşmesine, atmosfere karışan karbondioksit gazlarının miktarının artmasına ve yoksullaşmaya yol açıyor. Yapılan hesaplara göre, bunun dünya genelindeki ekonomik karşılığı yılda 300 milyar dolara ulaşıyor.
WWF’ye göre dünya çapında ormanların tahribatı, orman ve toprak kalitesinin bozulması yeryüzündeki toplam sera etkisinin yüzde 15'ine neden oluyor.
Dolayısıyla yapılan tüm bilimsel araştırmalar, tahminler, özellikle son yıllarda seller ve yangınlarla olumsuz etkilerini ciddi anlamda hissettiğimiz küresel iklim değişikliği ormanları korumak için herkesin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koyuyor. İnsanoğlunun gıda, ilaç başta olmak üzere yaşam döngüsünün ana kaynağı olan ve iklim kriziyle mücadelenin önemli bir ayağını oluşturan ormanların, bu zenginliğin kaybolmasının önüne geçmek için yapılacak çok şey olduğu muhakkak…
COP26 dönüm noktası olabilir İyi haber şu ki, ormanların yok olmasının önlenmesine yönelik çabalar ve küresel farkındalık da artmaya başladı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) bu açıdan önemli bir dönüm noktası oldu. Konferansın ikinci gününde, “Ormanlar ve Arazi Kullanımı Üzerine Glasgow Liderler Deklarasyonu” Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 133 ülke (dünya üzerindeki ormanların yüzde 90,07’sini yönetim alanlarında) tarafından imzalandı. Deklarasyonu imzalayan devletler, 2030 yılına kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmak ve tersine çevirmek için birlikte çalışmayı taahhüt etti. Ülkelerin ormanlaştırma kampanyaları artıyor Ormanlaştırmaya yönelik birçok ülkenin büyük ölçekli kampanyaları hayata geçirmesi ise bir diğer iyi haber… Türkiye’de de 11 Kasım’da 11 milyon fidan dikimi gerçekleştirilmişti. Etiyopya'da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ulusal çapta başlatılan “bir günde 200 milyon ağaç kampanyası” kapsamında hedeflenen rakamın üstüne çıkılarak 353 milyon fidan dikildi. Kuşkusuz bu konuda en büyük inisiyatif, BirdLife International, Wildlife Conservation Society ve WWF öncülüğündeki trilliontrees (trilyon ağaç). 66 milyon insanı, 402 milyon hektar alanı kapsayan ve 60 ülkeye yayılan proje kapsamında 104 gigaton karbondioksit salınımı engellendi.
COP26 dönüm noktası olabilir
İyi haber şu ki, ormanların yok olmasının önlenmesine yönelik çabalar ve küresel farkındalık da artmaya başladı. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) bu açıdan önemli bir dönüm noktası oldu. Konferansın ikinci gününde, “Ormanlar ve Arazi Kullanımı Üzerine Glasgow Liderler Deklarasyonu” Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 133 ülke (dünya üzerindeki ormanların yüzde 90,07’sini yönetim alanlarında) tarafından imzalandı. Deklarasyonu imzalayan devletler, 2030 yılına kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmak ve tersine çevirmek için birlikte çalışmayı taahhüt etti.
Ülkelerin ormanlaştırma kampanyaları artıyor
Ormanlaştırmaya yönelik birçok ülkenin büyük ölçekli kampanyaları hayata geçirmesi ise bir diğer iyi haber… Türkiye’de de 11 Kasım’da 11 milyon fidan dikimi gerçekleştirilmişti. Etiyopya'da iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ulusal çapta başlatılan “bir günde 200 milyon ağaç kampanyası” kapsamında hedeflenen rakamın üstüne çıkılarak 353 milyon fidan dikildi. Kuşkusuz bu konuda en büyük inisiyatif, BirdLife International, Wildlife Conservation Society ve WWF öncülüğündeki trilliontrees (trilyon ağaç). 66 milyon insanı, 402 milyon hektar alanı kapsayan ve 60 ülkeye yayılan proje kapsamında 104 gigaton karbondioksit salınımı engellendi.
Dünyada yeşil ürünlere talep artıyor Kuşkusuz iklim değişikliğiyle mücadelede büyük öneme sahip olan doğanın, ormanların korunmasından sadece devletler, kamu sorumlu değil. Bu konuda şirketlerin, kurumların, finansal kuruluşların da katkısına ve liderliğine büyük ihtiyaç var. Dünyada çevre ve doğanın korunması bilinci her geçen gün daha da artıyor. Özellikle yetişkin nüfus ve yakın gelecekte şirketlerin müşterileri olma potansiyeli bulunan genç insanlar yeşil girişimleri, yeşil ürünleri ve yeşil süreçleri daha yüksek sesle savunuyor. Bu doğrultuda da yeşil bankacılık ürünlerine olan talebin önümüzdeki birkaç yıl içinde ciddi oranda artması bekleniyor. Şu çok açık ki, enerji ve kaynak tasarrufu yaparak ya da bazı alışkanlıklarımızı değiştirerek karbon ayak izimizi azaltacak ürünler daha çok tercih edilecek. Örneğin, araç kullanmak yerine yürümek, toplu taşımayı tercih etmek ya da bisiklet ve elektrikli scooter gibi alternatifleri kullanmak sebep olduğumuz karbon salınımını azaltır.
Dünyada yeşil ürünlere talep artıyor
Kuşkusuz iklim değişikliğiyle mücadelede büyük öneme sahip olan doğanın, ormanların korunmasından sadece devletler, kamu sorumlu değil. Bu konuda şirketlerin, kurumların, finansal kuruluşların da katkısına ve liderliğine büyük ihtiyaç var.
Dünyada çevre ve doğanın korunması bilinci her geçen gün daha da artıyor. Özellikle yetişkin nüfus ve yakın gelecekte şirketlerin müşterileri olma potansiyeli bulunan genç insanlar yeşil girişimleri, yeşil ürünleri ve yeşil süreçleri daha yüksek sesle savunuyor. Bu doğrultuda da yeşil bankacılık ürünlerine olan talebin önümüzdeki birkaç yıl içinde ciddi oranda artması bekleniyor.
Şu çok açık ki, enerji ve kaynak tasarrufu yaparak ya da bazı alışkanlıklarımızı değiştirerek karbon ayak izimizi azaltacak ürünler daha çok tercih edilecek. Örneğin, araç kullanmak yerine yürümek, toplu taşımayı tercih etmek ya da bisiklet ve elektrikli scooter gibi alternatifleri kullanmak sebep olduğumuz karbon salınımını azaltır.Türkiye’de de kurumlar, ormanlaştırma konusunda önemli çabalar ortaya koyuyor Bu projelerden biri, İş Bankası’nın Eylül 2021’de başlattığı “Geleceğe Orman”... Banka, Geleceğe Orman uygulamasıyla kullanıcılarını karbon ayak izlerini azaltmaya teşvik ediyor ve topladıkları karbon puanlarla yeni ormanların oluşmasına katkı sağlıyor. Böylelikle müşterilerinin günlük yaşantılarıyla etkileşimli şekilde daha çevre dostu bir yaşam sürmelerine de aracılık ediyor.
Geleceğe Orman’da hedef, ilk 3 yılın sonunda 1 milyon fidan Bankanın İşCep üzerinden müşterileriyle buluşturduğu uygulamada, kullanıcıların çevreye duyarlı bankacılık işlemleri ve gündelik hayatlarındaki aktivitelerle topladıkları karbon puanlar belli bir limite ulaştığında fidana dönüşüyor. Bugüne kadar 100 bin katılımcının 39 milyonun üzerinde karbon puan topladığı uygulama kapsamında 1.300’e yakın fidan bağışı gerçekleştirildi. “Geleceğe Orman” projesiyle, ilk 3 yılın sonunda toplam 1 milyon adet fidan dikimi yapılması hedefleniyor. Geleceğe Orman’da sistem son derece basit işliyor. Banka müşterileri İşCep üzerinden Geleceğe Orman’a katılarak otomatik ödeme talimatı vermek, Bankamatik işlemlerinden sonra makbuz almamak, dijital hesap özeti tercih etmek gibi çevreye duyarlı bankacılık işlemlerinin yanı sıra bisiklete binmek, yürüyüş yapmak gibi günlük hayatlarındaki aktiviteler karşılığında karbon puan kazanıyor. Kullanıcılar, biriktirilen karbon puanların toplamı 1.000’e ulaştığında bu puanları TEMA Vakfı’na fidan bağışı yapmak için kullanabiliyor. Uygulamayı kullananlar, TEMA Vakfı tarafından adlarına düzenlenmiş bağış sertifikalarına İşCep’ten ulaşabiliyor.
Geleceğe Orman’da hedef, ilk 3 yılın sonunda 1 milyon fidan
Bankanın İşCep üzerinden müşterileriyle buluşturduğu uygulamada, kullanıcıların çevreye duyarlı bankacılık işlemleri ve gündelik hayatlarındaki aktivitelerle topladıkları karbon puanlar belli bir limite ulaştığında fidana dönüşüyor. Bugüne kadar 100 bin katılımcının 39 milyonun üzerinde karbon puan topladığı uygulama kapsamında 1.300’e yakın fidan bağışı gerçekleştirildi. “Geleceğe Orman” projesiyle, ilk 3 yılın sonunda toplam 1 milyon adet fidan dikimi yapılması hedefleniyor.
Geleceğe Orman’da sistem son derece basit işliyor. Banka müşterileri İşCep üzerinden Geleceğe Orman’a katılarak otomatik ödeme talimatı vermek, Bankamatik işlemlerinden sonra makbuz almamak, dijital hesap özeti tercih etmek gibi çevreye duyarlı bankacılık işlemlerinin yanı sıra bisiklete binmek, yürüyüş yapmak gibi günlük hayatlarındaki aktiviteler karşılığında karbon puan kazanıyor. Kullanıcılar, biriktirilen karbon puanların toplamı 1.000’e ulaştığında bu puanları TEMA Vakfı’na fidan bağışı yapmak için kullanabiliyor. Uygulamayı kullananlar, TEMA Vakfı tarafından adlarına düzenlenmiş bağış sertifikalarına İşCep’ten ulaşabiliyor.
Ormanların korunması için eğitim Banka, ormanlaştırmanın artması ve mevcut ormanların korunması amacına katkı sağlamak üzere ayrıca Türkiye’nin ilk çevre fonu İş Portföy TEMA Değişken Fon’dan elde edilen gelirlerle TEMA Vakfı’nın Doğa Eğitim Programları’nı destekliyor. İş Bankası’nın çevrenin ve doğanın korunmasına yönelik okul öncesi çocuklar için “Minik TEMA”, ilkokul çağındaki çocuklar için ise “Yavru TEMA” olarak tanımlanan “Doğa Eğitim Programları” da var. TEMA Vakfı tarafından verilen ekolojik okuryazarlık eğitimleriyle çocukların doğada zaman geçirmeleri, bol bol gözlem yapmaları ve böylelikle içinde yaşadıkları dünyayı, doğayı hissederek, dokunarak, koklayarak, işiterek keşfetmeleri sağlanıyor. Minik TEMA Doğa Eğitim Programı kapsamında, 8 bin 808 gönüllü öğretmenin desteğiyle 4 bin okuldan 141 bin 531 çocuk, Yavru TEMA Doğa Eğitim Programı kapsamında ise 8 bin 18 gönüllü öğretmenin desteğiyle 3 bin 275 okuldan 200 bin 895 çocuk doğa eğitimlerinden yararlandı. Ayrıca eğitim portalı aracılığıyla toplam 88 bin 940 çocuğa ulaşıldı. Türkiye’nin 2053 yılında karbon nötr olma hedefini gerçekleştirebilmek için karbon yutak alanı olan orman alanlarının koruma altına alınması büyük önem taşıyor. Yaşadığımız ekosistemlere istesek de istemesek de etki yapıyoruz. Ancak bu etkinin yıkıcı mı yoksa çeşitliliği koruyucu mu olacağına biz karar verebiliriz. Dolayısıyla Dünya Orman Haftası’nı kutladığımız bugünlerde geleceğimiz için yapacağımız günlük aktivitelerimizde karbon ayak izimizi azaltan işlemleri ve aktiviteleri tercih etmeliyiz.
Ormanların korunması için eğitim
Banka, ormanlaştırmanın artması ve mevcut ormanların korunması amacına katkı sağlamak üzere ayrıca Türkiye’nin ilk çevre fonu İş Portföy TEMA Değişken Fon’dan elde edilen gelirlerle TEMA Vakfı’nın Doğa Eğitim Programları’nı destekliyor.
İş Bankası’nın çevrenin ve doğanın korunmasına yönelik okul öncesi çocuklar için “Minik TEMA”, ilkokul çağındaki çocuklar için ise “Yavru TEMA” olarak tanımlanan “Doğa Eğitim Programları” da var. TEMA Vakfı tarafından verilen ekolojik okuryazarlık eğitimleriyle çocukların doğada zaman geçirmeleri, bol bol gözlem yapmaları ve böylelikle içinde yaşadıkları dünyayı, doğayı hissederek, dokunarak, koklayarak, işiterek keşfetmeleri sağlanıyor.
Minik TEMA Doğa Eğitim Programı kapsamında, 8 bin 808 gönüllü öğretmenin desteğiyle 4 bin okuldan 141 bin 531 çocuk, Yavru TEMA Doğa Eğitim Programı kapsamında ise 8 bin 18 gönüllü öğretmenin desteğiyle 3 bin 275 okuldan 200 bin 895 çocuk doğa eğitimlerinden yararlandı. Ayrıca eğitim portalı aracılığıyla toplam 88 bin 940 çocuğa ulaşıldı.
Türkiye’nin 2053 yılında karbon nötr olma hedefini gerçekleştirebilmek için karbon yutak alanı olan orman alanlarının koruma altına alınması büyük önem taşıyor. Yaşadığımız ekosistemlere istesek de istemesek de etki yapıyoruz. Ancak bu etkinin yıkıcı mı yoksa çeşitliliği koruyucu mu olacağına biz karar verebiliriz. Dolayısıyla Dünya Orman Haftası’nı kutladığımız bugünlerde geleceğimiz için yapacağımız günlük aktivitelerimizde karbon ayak izimizi azaltan işlemleri ve aktiviteleri tercih etmeliyiz.
Tek bir ağacın havadan ne kadar karbondioksit emebildiğini söylemek zor. Bavyera Orman Müdürlüğü verilerine göre örneğin tek başına duran 25 metre boy ve 45 santimetre çapındaki bir ladin ağacı, yaşamı süresince havadan 1.800 kilogram karbondioksit emiyor. 100 Bin Katılımcı İş Bankası “Geleceğe Orman” uygulaması Eylül 2021’den bu yana 100 bin katılımcıya ulaştı ve uygulama kapsamında 1.300’e yakın fidan bağışı gerçekleşti.
Tek bir ağacın havadan ne kadar karbondioksit emebildiğini söylemek zor. Bavyera Orman Müdürlüğü verilerine göre örneğin tek başına duran 25 metre boy ve 45 santimetre çapındaki bir ladin ağacı, yaşamı süresince havadan 1.800 kilogram karbondioksit emiyor.
100 Bin Katılımcı
İş Bankası “Geleceğe Orman” uygulaması Eylül 2021’den bu yana 100 bin katılımcıya ulaştı ve uygulama kapsamında 1.300’e yakın fidan bağışı gerçekleşti.