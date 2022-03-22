Çevre dostu bankacılık uygulamalarıyla karbon ayak izinizi azaltın

Her yıl 10 milyardan fazla ağaç yok oluyor. Bu kayıp tüm canlı türlerinin sayılarının azalmasına, tatlı su kaynaklarının kaybedilmesine, erozyona, toprakların verimsizleşmesine, atmosfere karışan karbondioksit gazlarının miktarının artmasına ve yoksullaşmaya yol açıyor. Yapılan hesaplara göre, bunun dünya genelindeki ekonomik karşılığı yılda 300 milyar dolara ulaşıyor.

WWF’ye göre dünya çapında ormanların tahribatı, orman ve toprak kalitesinin bozulması yeryüzündeki toplam sera etkisinin yüzde 15'ine neden oluyor.

Dolayısıyla yapılan tüm bilimsel araştırmalar, tahminler, özellikle son yıllarda seller ve yangınlarla olumsuz etkilerini ciddi anlamda hissettiğimiz küresel iklim değişikliği ormanları korumak için herkesin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini ortaya koyuyor. İnsanoğlunun gıda, ilaç başta olmak üzere yaşam döngüsünün ana kaynağı olan ve iklim kriziyle mücadelenin önemli bir ayağını oluşturan ormanların, bu zenginliğin kaybolmasının önüne geçmek için yapılacak çok şey olduğu muhakkak…