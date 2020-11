Balık Yağının Faydaları

Ana yemeğin bir bölümünün balık olarak tüketilmesinin genel olarak sağlık üzerinde olumlu etkisinin olduğu düşünülmektedir.* WHO (World Health Organization – Dünya Sağlık Örgütü), sağlıklı bir yaşam için her hafta 1 – 2 porsiyon balık yemeyi öneriyor. Bununla birlikte pek çok ülkede balık tüketimi yeterli düzeyde değildir.* Yaşam şekli olarak genellikle her hafta düzenli olarak balık yeme alışkanlık ve düzenine sahip olamadığımız için, balığın sağladığı ve vücudun ihtiyaç duyduğu Omega-3 yağ asitlerini de gerekli miktarda almamış olabiliyoruz. Bu noktada devreye giren balık yağı takviyeleri, vücudun Omega-3 ihtiyacını karşılamaya yardımcı olarak sağlıklı ve dengeli beslenme sürecine katkı sağlıyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2 ila 18 yaş arası sağlıklı çocuklara günde 250 mg DHA + EPA alımını öneriyor.