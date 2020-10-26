Omega 3 içerikli ürünleri Dünya Sağlık Örgütü, Beslenme Konseyi ve GOED standartlarına göre tarafsızca test eden bağımsız program IFOS; ürünleri saflık, stabilite, içerik ve ağır metal kriterleri olmak üzere 4 kategoride değerlendirmektedir. Bu kategorilerden stabilite, ürünün açılmadan önce stabil olup olmadığını, yani okside olup olmadığını gösterir ve TOTOX denilen ‘’toplam oksidasyon’’ değeri ile ifade edilir. IFOS tarafından bu değerin 19,5’un altında olması beklenir. Buna göre, toplam oksidasyon değeri çok düşük olan bir balık yağı daha uzun süreli, güvenli kullanım sağlayabilmektedir.