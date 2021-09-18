2020 yılı sonunda aktif büyüklük itibariyle sektörde liderliğe ulaşan Vakıf Faktoring, var gücüyle çalışmaya devan ediyor. Faktoringi bütün yönleriyle anlatmayı misyon edinen şirket, bu konuda da önemli başarılara imza atıyor...

Şirketimiz Vakıfbankın ilkleri yaşatmak vizyonuyla 1998 yılında VakıfBank iştirakinde kurulan öncü Faktoring şirketlerindendir. Yaptığımız iş çağın gereklerine cevap veren, finansman kaynağını direk bir işe yönlendiren, devlet otoritelerince finansmanın gitmesini istemediği yerlere gitmesini önleyen, yani verilen finansmanın direk ya da dolaylı olarak üretime gitmesini sağlayan, ticaret erbabını, ihracatçıyı, üreticiyi finanse eden faktoring , yani alacağın ve ticaretin finansmanıdır.

Faktoring; mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak alacakları temlik alarak firmalara; finansman, tahsilat ve garanti hizmetlerinin birlikte veya ayrı ayrı sunulduğu bir finansal hizmettir.