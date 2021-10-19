Kadınların gittikçe öre çıktığı, yükseldiği ve pek çok konuda söz sahibi olmaya başladığı bir süreçteyiz. 1900”lü yılların ortalarından itibaren başlayan bu yükseliş kadınların özgür, cesur, girişimci ama bir o kadar da sevgi dolu ve zarif olmasını sağladı.
Karınlar ister çalışsın ister çalışmasın pek çok konuda aktif ve girişken. Her şeyden önce de kendilerini iyi hissetmek istiyor. Tabii bunun yanı sıra da güzel ve bakımlı görünerek başta ailesine sonra da çevresine örnek olması gerektiğini biliyor ve ona göre yaşıyor.
Doruya doğru kadınları en çok mutlu eden şeylerin başında da mücevher gelir. Çünkü mücevher sevginin, bağlılığın gücün ve ışıltının sembolüdür. İster sevdiğiniz biri tarafından alınsın ister de kendileri, güzel bir takı takıp da kendini iyi hissetmeyen kadın yoktur.
Tabii ki kutu kutu mücevhere sahip olmak kolay değil çünkü gerçekten maliyetli bir alışveriş. Peki buna göre her zaman kullanabileceğimiz, pek çok ortamda kendini gösterebilecek ve güzel mesajlar verecek 4 öneri ne olabilir dersiniz?
1. Tektaş
Evet, klasik ve tartışılmaz. İster alyansın yanına olsun ister tek başına her kadın parmağında bir tektaş ister. Sonrasında tercih edilen ise küpe olur genellikle…
2. İnci
Aristokrasinin ve zarafetin sembolü inci.. Ve inci denince de tabii kolye… Tek sırası bile makulken sıra sayısını ve kolyenin uzunluğunu gönlünüze göre seçebilirsiniz. Yine de en başta klasik modelden şaşmayın.
3. Altın bilezik
Manidar tabii… Sonuçta herkesin kolunda bir altın bileziği olması iyi bir şey değil mi :)
4. Baget
İlk başta herkes tarafından çok bilinmeyen baget pırlantalar aslında bilen için ayrı önem taşır!
Baget pırlantalar aslında ilk kez 1920’lerde, Art Deco sanat akımının öne çıktığı dönemde popüler oldu... İnce, uzun, dikdörtgen formları ile farklı ve modern tasarımlarda öne çıktı ve gelenekseli temsil eden yuvarlak kesimli pırlantalardan uzaklaşmayı simgelemesiyle kadınların ilgisini çekti. Bir nevi güçlü ve özgür kadını sembolize etti.
Baget kesim pırlanta adını “baguette cut” yani dikdörtgen kesimden alır. 14 faset kesim yüzeyine sahiptir ki faset pırlantalarda ışığı yansıtan açılı yüzeylere verilen isimdir. İşinin ehli ellerde yapılan bagetlerin bir yüzeyinden giren ışık diğer yüzeylere yansıyarak çok güzel bir görsel ışıltı sergiler.
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