Yeni yıla çalkantılı bir giriş yapıyoruz gibi görünüyor. Her ne kadar farklı sebeplerden dolayı endişeli günler yaşıyor da olsak yeni bir yıla başlamak beraberinde hep tatlı bir umut getiriyor.
Tabii bu umutla beraber değişim de başlıyor. Yaşantımızı, tercihlerimizi hatta alışkanlıklarımızı bile değiştirebiliyoruz.
Değişim kafada başlar. Heraklitos yıllar önce “Her şey değişir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” derken muhtemelen nasıl bir hızda bunu yaşayacağımız tahmin etmemişti.
Son yıllarda özellikle ev hayatı konusunda büyük değişimler yaşadık. Taşınmalar, evlerde farklı yaşam alanlarının yaratılması, ‘Kendin yap’ yöntemleriyle pratik ve hesaplı çözüm arayışları hepimizi etkiledi. Tabii bunlara sağlık konusundaki hassasiyetimiz de daha yoğun bir şekilde eklendi. Daha çok zaman geçirdiğimiz evimizin temizliği ve havası ayrıca önem kazandı. Bu arada son yıllarda evcil hayvan sahip olma oranı da arttı ki bu da ev hayatımız için önemli bir farklılaşma sayılır.
Değeri ve bakım maliyetinin her geçen gün arttığı evlerimiz için en iyisinin arayışı içine girdik. Ki bunun en başında tabii evimizin temizliği geliyor. Alışverişlerimizde yenilikler, trendler, farklı çözüm önerileri sağlayan ürünler dikkatleri çekse de vazgeçilmezler hep yerini koruyor. Elektrik süpürgeleri gibi… Son yıllarda küçülen toz torbasız süpürgeler en çok tercih edilen modellerin başında geliyor. Uzun süre dayanıklı ve sağlam kalabilecek, güçlü ürünler ilgi görmeye ve tercih edilmeye devam ediyor.
Toz torbasız yatık süpürgede yakın zamanda Veyron serisi ile önemli bir ürün ailesi ve bilinirlik kazanan Fakir, ileri teknolojili ve rakiplerine göre benzersiz filtreleme sistemi sunan Filter Pro ile toz torbasız elektrikli süpürgelerde yeni bir teknoloji yarattı. Özellikle evcil hayvan sahipleri, astım ve benzeri solunum rahatsızlıkları çekenler ve temizlik tutkunları tarafından çok tercih edilen bir model oldu.
Büyük yenilik
Sahip olduğu özel filtreme teknolojisinin yanı sıra Ion jeneratörü sayesinde havadaki tozu yere indirerek süpürmesiyle havayı da temizlemesi, 12 metre kullanım yarıçapı ile rekabette en yüksek çalışma alanına sahip olması, sessizliği, koldan kumandası sayesinde eğilip kalkmadan pratik kullanımı Fakir FILTER PRO’yu öne çıkaran özelliklerinin başında geliyor. Fakat en çarpıcı farkı “Elektrostatik filtre”. Elektrostatik filtre gözle görülemeyecek kadar küçük partikülleri hapseden filtre sistemidir. Özel jeneratörle sağlanan artı ve eksi kutuplar sayesinde manyetik bir alan oluşturuluyor.
Hava akımı ile bu manyetik alandan geçen yüklü ve çıplak göz ile görünmeyen incecik toz partikülleri, alerjenler ve akarlar ızgaralarda hapsediliyor.
Ayrıca turbo aparatı da derin temizlik yapılmasını sağlıyor. Üstelik kenar köşe, parke, halı gibi farklı zeminlerine uyum sağlayan aparatları da var.
Eğer evinize bir yeni yol hediyesi almayı düşünüyorsanız size önerimiz Fakir FILTER PRO / TOZ TORBASIZ SÜPÜRGE olacaktır. Özellikle teknik konularda biraz daha detayı merak ediyorsanız hemen tıklayın