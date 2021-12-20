Yeni yıla çalkantılı bir giriş yapıyoruz gibi görünüyor. Her ne kadar farklı sebeplerden dolayı endişeli günler yaşıyor da olsak yeni bir yıla başlamak beraberinde hep tatlı bir umut getiriyor.

Tabii bu umutla beraber değişim de başlıyor. Yaşantımızı, tercihlerimizi hatta alışkanlıklarımızı bile değiştirebiliyoruz.