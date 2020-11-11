Dijital bankacılık hızla gelişmeye devam ediyor…
Gelişen teknoloji pek çok konuda olduğu gibi finans sektöründe de bizlere çok büyük avantajlar kazandırdı. İnternetle başlayan değişim mobil bankacılık uygulamalarıyla birlikte kullanıcılara zaman ve maddi açıdan kazançlar sağladı. Artık birçok bankacılık işlemi için şubeye gidip sıra beklemeye gerek yok. Çünkü evde ya da istediğimiz herhangi bir yerde cep telefonu veya bilgisayar sayesinde bankacılık işlemlerimizde dijital kanalların sunduğu pek çok imkânı kullanabiliyoruz.
Hesaplarımızı kontrol edebiliyor, havale ve EFT işlemleriyle para transferi yapabiliyoruz. Döviz ve altın gibi kıymetli maden alıp satmak da mobil bankacılık uygulamaları ile gerçekleştirilebilen işlemlerden biri…
Türkiye Emlak Katılım Bankası da bu alandaki hizmetleriyle tek tıkla pek çok işinizi halletmenizi sağlıyor. E-şube sayesinde 7 gün 24 saat internet üzerinden Emlak Katılım müşterisi olabilir ve bu ayrıcalıklardan siz de dilediğiniz her yerde kolayca ve en önemlisi masrafsız olarak faydalanabilirsiniz. Ayrıca tüm Kamu Bankaları ve PTT ATM’lerinden ücretsiz para çekme ve yatırma kolaylığı da avantajlarınız arasında…
Bunların yanı sıra nerede olursanız olun, şubeye gitmeden internet sitesi üzerinden ücretsiz hesap da açabilirsiniz. Üstelik hesap işletim ücreti de yok!
E-şubeli olmak ise çok kolay!
Önce emlakkatilim.com.tr üzerinden “Müşteri Ol” butonuna tıklayıp formu dolduruyorsunuz. Başvurunuz ulaştıktan sonra adresiniz ziyaret edilerek imzanız alınıyor ve ATM kartınız size teslim ediliyor. Hemen sonrasında hesabınız aktif hale getiriliyor, tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Gönderilen geçici şifre ile Mobil Şube uygulamasına giriş yaparak e-şube müşterisi oluyor ve Emlak Katılım’ın bankacılık hizmetlerinden hemen faydalanmaya başlıyorsunuz.