Dijital bankacılık hızla gelişmeye devam ediyor…

Gelişen teknoloji pek çok konuda olduğu gibi finans sektöründe de bizlere çok büyük avantajlar kazandırdı. İnternetle başlayan değişim mobil bankacılık uygulamalarıyla birlikte kullanıcılara zaman ve maddi açıdan kazançlar sağladı. Artık birçok bankacılık işlemi için şubeye gidip sıra beklemeye gerek yok. Çünkü evde ya da istediğimiz herhangi bir yerde cep telefonu veya bilgisayar sayesinde bankacılık işlemlerimizde dijital kanalların sunduğu pek çok imkânı kullanabiliyoruz.