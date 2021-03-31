Dijitalleşmeye yönelen KOBİ’lerin dikkatine!

Geçtiğimiz yıl yalnızca Türkiye’de 1.692.320 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı düzenlendi. Geçen yıla göre yüzde 81 oranda artışın gerçekleştiği Türkiye'de, özellikle KOBİ’ler için siber saldırıların artık görünmeyen bir risk olduğu düşüncesi ortadan kalkıyor.

Türkiye’de işletmelerin yaklaşık yüzde 99,8’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Türkiye’deki istihdamın yüzde 77,8’ini oluşturan KOBİ’ler yatırım payının yüzde 53,2’sine, üretimin de yüzde 54,2’sine sahip. Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahip olan KOBİ’ler, varlıklarını korumak için teknolojiyi ve yenilikleri takip ederek dijitalleşmeye ayak uydurmak durumunda. Pek çok KOBİ dijital dönüşüme yatırım yaparak kendilerini geliştirme çabasında. Özellikle pandemi sonrası e-ticarete ağırlık veren pek çok KOBİ için avantajlarla beraber dezavantajlar da ortaya çıktı. Çünkü dijital altyapının yeterince güvenli ve sağlam olmaması riskleri de beraberinde getiriyor. Peki bu durum karşısında nasıl önlem almak gerekir?