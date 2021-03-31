Dijitalleşmeye yönelen KOBİ’lerin dikkatine!
Geçtiğimiz yıl yalnızca Türkiye’de 1.692.320 adet kötü amaçlı yazılım saldırısı düzenlendi. Geçen yıla göre yüzde 81 oranda artışın gerçekleştiği Türkiye'de, özellikle KOBİ’ler için siber saldırıların artık görünmeyen bir risk olduğu düşüncesi ortadan kalkıyor.
Türkiye’de işletmelerin yaklaşık yüzde 99,8’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Türkiye’deki istihdamın yüzde 77,8’ini oluşturan KOBİ’ler yatırım payının yüzde 53,2’sine, üretimin de yüzde 54,2’sine sahip. Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir yere sahip olan KOBİ’ler, varlıklarını korumak için teknolojiyi ve yenilikleri takip ederek dijitalleşmeye ayak uydurmak durumunda. Pek çok KOBİ dijital dönüşüme yatırım yaparak kendilerini geliştirme çabasında. Özellikle pandemi sonrası e-ticarete ağırlık veren pek çok KOBİ için avantajlarla beraber dezavantajlar da ortaya çıktı. Çünkü dijital altyapının yeterince güvenli ve sağlam olmaması riskleri de beraberinde getiriyor. Peki bu durum karşısında nasıl önlem almak gerekir?
Sağlam ve güvenli altyapı oluşturmak
İlk etapta seçilecek web sunucusu, e-ticaret yazılımı ve güvenlik bileşenleri konusunda hassas olmak gerekir. Olabilecek saldırılara karşı korunmak için bunlar büyük önem taşır. Güvenlik duvarı ve antivirüs yazılımları kullanmayı ihmal etmemenin yanı sıra güçlü parola ve hatta çift doğrulama girişi gibi noktaları da atlamamak gerekir.
Düzenli kontrol
Her ne kadar sağlam ve güvenli bir altyapı kurulmuş olsa da devamında da aynı hassasiyeti göstermek gerekir. Yazılımların güncel tutulması ve ara ara kontrol edilmesi çok önemli. Belli dönemlerde temizlik yaparak gereksiz bilgilerin saklanmasını azaltılabilir. Bununla birlikte önemli olan verilerin de yedeklenmesi unutulmamalı.
Bilgilenmek ve bilgilendirmek
Siber risklere dair bilgi sahibi olmak hem işletme sahibi hem de çalışanlar açısından oldukça önemlidir. Yaşanan siber saldırıların büyük çoğunluğu insan hatasından kaynaklandığından dolayı bütün çalışanların bilgilendirilmesi gereklidir. Dijital suç türleri hakkında bilgi sahibi olmak bunlardan korunmayı sağlamanın, hazırlıklı olmanın ilk adımıdır. Gerekli adımlar atıldığında, işletmelerin karşılaştığı tehlikeler sınırlanır, işletmeler ve çalışanları güvende tutulmuş olur. Ayrıca çalışanların kendilerini ve şirketlerini riske atmamaları için bu konuyla ilgili eğitimler almaları da oldukça faydalı olacaktır.