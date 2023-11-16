Dünya Vatandaşlığından Sürgüne

Karakterlerinin tehlikeyle burun buruna gelip kontrolü elden bırakması da novellalarında yinelenen bir senaryodur. Olağanüstü Bir Gece buna en iyi örnektir. Seçkin bir burjuva olarak rahat ve tasasız hayatında giderek duyarsızlaşan bir adam, belki de ilk kez burjuva ahlakından saparak “suç” işler. Sonrasında yeniden “hissetmeye” başlar, kötücül ve ateşli hazları olan gerçek bir insan olduğunu fark eder. Aynı günün akşamı kendini sokaklara, gece âlemine vurmasıyla devam eden bu deneyim onu ruhani bir uyanışa götürecektir.