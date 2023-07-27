EN ÖNEMLİ KARARINIZ BU OLACAK…

Taksim International Group bünyesinde bulunan ve Abant ile bütünleşen Abant Palace Otel , en güzel anlarınız için en özel balayı konsepti ile sizlere unutulmaz bir tatilin kapılarını açmaktadır.

Balayı konsepti detayları ve genel bilgi için bizi arayın: 0374 224 50 12