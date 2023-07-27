EN ÖNEMLİ KARARINIZ BU OLACAK…
Bazı önemli anlar vardır insan hayatında. Bir ömür geçse de unutulmaz, zihnin ve kalbin derinliklerinde yaşamaya devam eder. Kaç takvim yaprağının geride kaldığı hesaplanmaya çalışılır, “daha dün gibi oysa” denir… Doğum gibi, ilk kalp çarpıntısı gibi, evlilik gibi, balayı gibi…
Bir ömür mutlu olmak için atılan adımlar, iki kişilik hayatı; “tek” olabilmeyi başarıp yaşamak için duyulan heyecan ve beraberinde gelen gururlu bir yorgunluk… İhtiyacınız olan, hakedilmiş ve bir ömür anılarınızda yaşayacak bir tatil için atmanız gereken son adım, doğru “Balayı Oteli”ni bulmaktır.
Son senelerde özellikle, kavurucu sıcakların azalmaya ve insanların rahat bir nefes almaya başladığı Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşen düğünler sonrası, balayı rotalarının dinlence, doğa ve kültür turizminin yaşanabileceği bölgelere yöneldiği görülmektedir. Tüm zenginliği ve kendine has renkleri ile Abant, son zamanların en çok tercih edilen balayı noktalarından biri haline gelmiş ve Bolu’yu bu sıralamada yukarı taşımıştır.
Son senelerde özellikle, kavurucu sıcakların azalmaya ve insanların rahat bir nefes almaya başladığı Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşen düğünler sonrası, balayı rotalarının dinlence, doğa ve kültür turizminin yaşanabileceği bölgelere yöneldiği görülmektedir. Tüm zenginliği ve kendine has renkleri ile Abant, son zamanların en çok tercih edilen balayı noktalarından biri haline gelmiş ve Bolu’yu bu sıralamada yukarı taşımıştır.
Taksim International Group bünyesinde bulunan ve Abant ile bütünleşen Abant Palace Otel, en güzel anlarınız için en özel balayı konsepti ile sizlere unutulmaz bir tatilin kapılarını açmaktadır. Balayı konsepti detayları ve genel bilgi için bizi arayın: 0374 224 50 12
Taksim International Group bünyesinde bulunan ve Abant ile bütünleşen Abant Palace Otel, en güzel anlarınız için en özel balayı konsepti ile sizlere unutulmaz bir tatilin kapılarını açmaktadır.
Balayı konsepti detayları ve genel bilgi için bizi arayın: 0374 224 50 12
Hediyeler, ikramlar ve romantik bir akşam yemeğinin yanı sıra erken check-in ve geç check-out imkanı ve size özel indirimler ile benzersiz bir balayı fırsatı, Abant Palace’da sizleri bekliyor. Balayı Suite oda tipi linki: https://abantpalace.com/odalar/balayi-suiti
Hediyeler, ikramlar ve romantik bir akşam yemeğinin yanı sıra erken check-in ve geç check-out imkanı ve size özel indirimler ile benzersiz bir balayı fırsatı, Abant Palace’da sizleri bekliyor.
Balayı Suite oda tipi linki: https://abantpalace.com/odalar/balayi-suiti
Abant Palace’da geçireceğiniz kaliteli vakit dışında tesisimiz ve yakın çevresinde, Bolu’nun endemik bitki türlerini görebilir tüm canlılığıyla etrafınızı saran doğanın içinde kaybolabilirsiniz. Osmanlı Bolu Saray Mutfağı’nı burada deneyimleyerek, kendinizi bir gastronomi şöleni içerisinde hissedebilirsiniz.
Abant Palace’da geçireceğiniz kaliteli vakit dışında tesisimiz ve yakın çevresinde, Bolu’nun endemik bitki türlerini görebilir tüm canlılığıyla etrafınızı saran doğanın içinde kaybolabilirsiniz. Osmanlı Bolu Saray Mutfağı’nı burada deneyimleyerek, kendinizi bir gastronomi şöleni içerisinde hissedebilirsiniz.
Abant Gölü’nün rengarenk manzarası eşliğinde gün batımını seyrederken eşinizle birlikte poz verdiğiniz o fotoğrafınıza her baktığınızda, hatırlayacağınız tek şey “ne kadar doğru bir karar verdiğiniz” olacak.
Bir balayı otelinden isteyebileceğiniz her şey için, 4 MEVSİM TEK İSİM: ABANT PALACE
Nişan, Düğün Organizasyonlarınız ve Daha Fazlası İçin www.abantpalace.com