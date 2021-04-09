Evinizi Güvenli Hale Getirmenin 5 Yolu
Kendimizi en huzurlu hissettiğimiz yer şüphesiz evlerimiz. Maddi manevi sahip olduğumuz bütün değerli şeyleri içinde barındırır yuvalarımız. İster 50 metrekare minicik bir daire olsun ister 3 katlı kocaman bir tripleks,, Her halükarda içinde yaşadığımız, iyisiyle kötüsüyle her şeyin üstesinden gelmemizi sağlayan evlerimizin güvencesi de dolayısı ile kendi sağlığımız kadar büyük önem taşır.
Peki, bu kadar büyük önem taşıyan evlerimizi nasıl korumamız lazım? Çünkü öncesinden alacağımız bazı tedbirler ileride çok büyük sıkıntılar yaşamamızın önüne geçecektir. İşte evlerimizi korumanın temel yolları…
Önce güvenlik
İster evin içinde olalım ister dışında, evimizi hırsızlığa karşı korumak için ilk etapta dışarıdan istenmeyen girişlere karşı korumak gerekir. Kapı ve pencereleri uygun kilit çeşitleriyle ve alarm sistemi ile destekleyebiliriz. Hatta kamera sistemleri gibi gelişen teknolojileri de değerlendirmek mümkün. En azından kilitlerin sağlamlığını sık sık kontrol etmeli, olası girişlere karşı parmaklık takmak gibi önlemleri almalısınız.
Minik taktikler geliştirin
İstenmeyen girişleri önlemek için evde olmadığınız zamanlarda da evdeymiş izlenimi vermek bir nebze caydırıcı olur. Gece dışardayken bir ışığı açık bırakmak, kapının önünde içerde misafir varmış gibi ayakkabı bırakmak gibi…
Tesisat bakımlarını ihmal etmeyin
Elektrik, su, gaz gibi tesisatların ara ara kontrollerini ve bakımlarını yapmak çok önemlidir. Bunun yanı sıra çok küçük bir sorunmuş gibi gözükse de tesisatlardaki minik bozulmaları ihmal etmeyin. “Bir ara yaptırırım” diye ileriki bir zamana atmayın. Eğer yeni bir eve taşınıyorsanız ve eski bir binaysa bütün alt yapıyı eve yerleşmeden kontrol ettirmenizde fayda var.
İletişimde olun
Bireysel olarak her ne kadar önlemlerimizi alsak da sonuçta bir toplum içinde iletişim kurarak yaşıyoruz. Varsa komşularınızı tanıyın. Yakın olduğunuz bir komşu ile telefonlarınızı birbirinize verin. Bir dairede tadilat varsa ekstra dikkatli olun. Aynı şekilde apartman ya da site görevlileri ile de iletişimde olmayı en azından telefonlarına sahip olmayı ihmal etmeyin.
Ne kadar ihtimam gösterip önlem almaya çalışsanız da bazı aksilikler ve istenmeyen sürprizler yaşanabiliyor. Bu yüzden ister ev sahibi olun ister kiracı, evinizi sigortalamanız büyük önem taşır. Aksigorta’nın “Ev ve Eşya Sigortası” bu konuda size çok güzel seçenekler sunuyor. Ev sahibi iseniz eviniz ve eşyalarınızın yanı sıra binanızdaki ortak alanlar da bu sigorta kapmasına dahil ediliyor. Kiracı iseniz de eşyalarınız bu kapsamda… Aksigorta’nın “Ev ve Eşya Sigortası” evinizin gördüğü komşularınızdan kaynaklanan zararlar, ev kazalarındaki tedavi masraflarınız, su sızıntısı yüzünden oluşan boya masraflarınız hatta buzdolabı bozulması yüzünden oluşan gıda bozulmaları bile karşılanıyor.
Bu sigortanın size ayrıca sağladığı avantajlar da var. Kombi veya klima bakımı, koltuk halı onarım ve leke temizliği, evde yaşayan bireyler için 24 saat geçerli ambulans ve çilingir hizmetleri de dahil! Yani yukarda bahsettiğimiz durumlar karşısında panik olmanıza gerek olmayacak ve hemen sigortanızı arayabileceksiniz.
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