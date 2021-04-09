Evinizi Güvenli Hale Getirmenin 5 Yolu

Ne kadar ihtimam gösterip önlem almaya çalışsanız da bazı aksilikler ve istenmeyen sürprizler yaşanabiliyor. Bu yüzden ister ev sahibi olun ister kiracı, evinizi sigortalamanız büyük önem taşır. Aksigorta’nın “Ev ve Eşya Sigortası” bu konuda size çok güzel seçenekler sunuyor. Ev sahibi iseniz eviniz ve eşyalarınızın yanı sıra binanızdaki ortak alanlar da bu sigorta kapmasına dahil ediliyor. Kiracı iseniz de eşyalarınız bu kapsamda… Aksigorta’nın “Ev ve Eşya Sigortası” evinizin gördüğü komşularınızdan kaynaklanan zararlar, ev kazalarındaki tedavi masraflarınız, su sızıntısı yüzünden oluşan boya masraflarınız hatta buzdolabı bozulması yüzünden oluşan gıda bozulmaları bile karşılanıyor.

Bu sigortanın size ayrıca sağladığı avantajlar da var. Kombi veya klima bakımı, koltuk halı onarım ve leke temizliği, evde yaşayan bireyler için 24 saat geçerli ambulans ve çilingir hizmetleri de dahil! Yani yukarda bahsettiğimiz durumlar karşısında panik olmanıza gerek olmayacak ve hemen sigortanızı arayabileceksiniz.

Tabi ki seçeceğiniz paketler doğrultusunda çok daha farklı avantajlardan yararlanmak ve ihtiyacınıza göre bilgi almak için lütfen tıklamayı ihmal etmeyin.