OKTAY ÖZDABAKOĞLU



Türkiye ekonomisinin can damarını oluşturan ve ekonomiye yüksek oranda katma değer sağlayan KOBİ'lerin sıklıkla başvurduğu finansal enstrümanlardan biri olan faktoring, mal ve hizmet satışından doğmuş/doğacak vadeli alacakların temlik yoluyla bir faktoring şirketine devredilmesi ve bu alacakların faktoring şirketi tarafından yönetilmesi olarak tanımlanıyor. Faktoring, garanti, tahsilat ve finansman olarak sınıflandırılabilecek üç hizmeti, tarafların ihtiyaçlarına göre bir arada veya ayrı ayrı sunuyor.

TİCARİ RİSKİ AZALTIR

Faktoring, sunduğu garanti hizmeti ile alıcının finansal nedenlerden dolayı ödeyememe riskini üstlenerek onayladığı limit dâhilindeki, satıcının vadeli satışlarından doğan alacaklarını garanti altına alır, işletmelerin ticari risklerini azaltır. Faktoring işlemlerinde satıcının, faktoring şirketine devrettiği alacaklar, faktoring şirketinin alacağı haline dönüşür ve tahsilatı faktoring şirketi tarafından yapılır. Faktoring şirketi müşterisine sunduğu tahsilat hizmeti sayesinde işletmelerin kendi faaliyetlerine odaklanarak sürdürülebilir ve güvenli büyüme fırsatı yakalamasına destek olur.