SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEMELER KULLANIN

Gün geçtikçe çevreye karşı duyarlı malzemelerin kullanımının önemini daha çok fark ediyoruz. Geri dönüştürülmüş ahşap, metal ve porselen gibi ürünler kullanılarak yapılan bu ürünler hem doğaya zarar vermiyor hem de size ihtiyacınız olan tüm işlevselliği ve göz alıcılığı sunuyor.

MALZEMELERİ KARIŞTIRIN

Tüm mutfağın tek bir malzemeden yapılması bunaltıcı ve yorucu bir görünüme neden olabilir. Bunun yerine farklı materyalleri bir araya getirerek kendinize uygun farklı bir tasarım elde edebilirsiniz. Örneğin Lamar Porselen tezgahınızı ahşap bir tabure ile eşleştirebilir ya da daha keskin bir görüntü için metal ürünlerden yardım alabilirsiniz.