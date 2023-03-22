Mutfak sadece yemek yaptığımız bir yer değil, aynı zamanda belki de evin en çok vakit geçirilen alanı. Bu nedenle dekorasyonu da büyük önem taşıyor. Zamanımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz bu alanı sadece yemek yapmak için değil göze de hitap etmesi için tasarlamak bize keyifli bir vakit sunacaktır. Mutfağınızı tekrar dekore ederken 2023 mutfak trendlerinden yola çıkmak size bu anlamda büyük kolaylık sağlar.
İşte Adım Adım Mutfağınızı Keyifli Bir Yaşam Alanına Dönüştürmenin Yolları…
SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEMELER KULLANIN Gün geçtikçe çevreye karşı duyarlı malzemelerin kullanımının önemini daha çok fark ediyoruz. Geri dönüştürülmüş ahşap, metal ve porselen gibi ürünler kullanılarak yapılan bu ürünler hem doğaya zarar vermiyor hem de size ihtiyacınız olan tüm işlevselliği ve göz alıcılığı sunuyor. MALZEMELERİ KARIŞTIRIN Tüm mutfağın tek bir malzemeden yapılması bunaltıcı ve yorucu bir görünüme neden olabilir. Bunun yerine farklı materyalleri bir araya getirerek kendinize uygun farklı bir tasarım elde edebilirsiniz. Örneğin Lamar Porselen tezgahınızı ahşap bir tabure ile eşleştirebilir ya da daha keskin bir görüntü için metal ürünlerden yardım alabilirsiniz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEMELER KULLANIN
Gün geçtikçe çevreye karşı duyarlı malzemelerin kullanımının önemini daha çok fark ediyoruz. Geri dönüştürülmüş ahşap, metal ve porselen gibi ürünler kullanılarak yapılan bu ürünler hem doğaya zarar vermiyor hem de size ihtiyacınız olan tüm işlevselliği ve göz alıcılığı sunuyor.
MALZEMELERİ KARIŞTIRIN
Tüm mutfağın tek bir malzemeden yapılması bunaltıcı ve yorucu bir görünüme neden olabilir. Bunun yerine farklı materyalleri bir araya getirerek kendinize uygun farklı bir tasarım elde edebilirsiniz. Örneğin Lamar Porselen tezgahınızı ahşap bir tabure ile eşleştirebilir ya da daha keskin bir görüntü için metal ürünlerden yardım alabilirsiniz.
RENKLERİ EŞLEŞTİRİN Tüm mutfağınızı tek bir renk yapmak yerine birbirine uyan ve zevkinizi yansıtan renkleri bir arada kullanabilirsiniz. Bunun için kahve ve krem gibi klasik bir ikili ya da lacivert ile beyaz gibi göz alıcı ancak uyumlu bir zıtlığa sahip renklerden yardım alabilirsiniz. Hem iştah açan hem de sıcak bir ortam sunan mutfaklar için renklerden ilham alın. KARMAŞIK GÖRÜNTÜDEN KURTULUN Mutfak gün içerisinde en sık kullanılan alan olduğu için kolayca dağılma eğilimi de göstermektedir. Bunun önüne geçmek adına gizli depolama alanlarından yardım alabilirsiniz. 2023 mutfak trendlerinde sıklıkla karşımıza çıkan gizli depolama çözümleri dağınıklığınızı tek hamlede toplamanıza yardımcı olacak. Örneğin sürgülü bir dolap sayesinde tüm baharatlarınızı aynı anda görmeniz ancak göz yormaması için bir dolabın ardına saklamanız ideal bir çözüm olabilir.
RENKLERİ EŞLEŞTİRİN
Tüm mutfağınızı tek bir renk yapmak yerine birbirine uyan ve zevkinizi yansıtan renkleri bir arada kullanabilirsiniz. Bunun için kahve ve krem gibi klasik bir ikili ya da lacivert ile beyaz gibi göz alıcı ancak uyumlu bir zıtlığa sahip renklerden yardım alabilirsiniz. Hem iştah açan hem de sıcak bir ortam sunan mutfaklar için renklerden ilham alın.
KARMAŞIK GÖRÜNTÜDEN KURTULUN
Mutfak gün içerisinde en sık kullanılan alan olduğu için kolayca dağılma eğilimi de göstermektedir. Bunun önüne geçmek adına gizli depolama alanlarından yardım alabilirsiniz. 2023 mutfak trendlerinde sıklıkla karşımıza çıkan gizli depolama çözümleri dağınıklığınızı tek hamlede toplamanıza yardımcı olacak. Örneğin sürgülü bir dolap sayesinde tüm baharatlarınızı aynı anda görmeniz ancak göz yormaması için bir dolabın ardına saklamanız ideal bir çözüm olabilir.
AKILLI CİHAZLARDAN YARDIM ALIN Teknolojinin giderek gelişmesi bize mutfak alanında da büyük bir fayda sağlıyor. Özellikle uzaktan takip edilebilen akıllı cihazlar ve cihazların birbirine entegre olabilmesi bize konforlu bir mutfak deneyimi sunuyor. Bize hem zaman kazandıracak hem de kolaylık sağlayacak akıllı cihazlar 2023 mutfak trendlerinde de oldukça öne çıkıyor. AÇIK MUTFAKLAR İLE ALANI GENİŞLETİN Mutfakta geçen zaman arttıkça açık mutfaklar da giderek daha popüler hale geliyor. Açık mutfaklar sayesinde mutfak evin içerisinde daha aktif ve sosyal bir alana dönüşüyor. Özellikle mutfağın salonla birlikte olduğu açık mutfak sistemleri hem yemeğin hazırlanma hem de yenme sürecini daha sosyal bir zaman haline getiriyor.
AKILLI CİHAZLARDAN YARDIM ALIN
Teknolojinin giderek gelişmesi bize mutfak alanında da büyük bir fayda sağlıyor. Özellikle uzaktan takip edilebilen akıllı cihazlar ve cihazların birbirine entegre olabilmesi bize konforlu bir mutfak deneyimi sunuyor. Bize hem zaman kazandıracak hem de kolaylık sağlayacak akıllı cihazlar 2023 mutfak trendlerinde de oldukça öne çıkıyor.
AÇIK MUTFAKLAR İLE ALANI GENİŞLETİN
Mutfakta geçen zaman arttıkça açık mutfaklar da giderek daha popüler hale geliyor. Açık mutfaklar sayesinde mutfak evin içerisinde daha aktif ve sosyal bir alana dönüşüyor. Özellikle mutfağın salonla birlikte olduğu açık mutfak sistemleri hem yemeğin hazırlanma hem de yenme sürecini daha sosyal bir zaman haline getiriyor.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MUTFAK TASARIMLARI
Mutfağın geçmişten günümüze yolculuğunda özellikle tezgahlarda ilk öne çıkan malzeme olan ahşap, zamanla yerini mermere ve son olarak porselene bıraktı. Bu noktada tasarımın görünümü kadar işlevselliği ve hijyenik olması da porselenin yeni ve vazgeçilmez hale gelmesini sağladı. Modern ve yenilikçi porselen tezgahların en özel tasarımlarını ise Lamar porselen mutfak tezgahlarında bulabilirsiniz.
PORSELEN TEZGAHLAR BU SENENİN VAZGEÇİLMEZİ
2023 mutfak tasarım trendleri genel olarak sürdürülebilirlik, farklı malzemeleri karıştırmak ve akıllı teknolojiye odaklanıyor. Yeni bir mutfak tasarlarken bu unsurlara SRA Stone Gallery bünyesinde bulunan Lamar porselen mutfak tezgahını dahil ederek evinizin kalbi olacak şık ve işlevsel bir alan oluşturabilirsiniz. Kendi zevkinize en uygun modeli seçerek eşsiz bir mutfak deneyimine sahip olabilirsiniz..