Hepimiz yemek programlarını izlerken şunu düşünüyoruz değil mi? Benim de önüme her şey böyle kesilmiş, doğranmış, parçalanmış hazır gelse ben de şahane yemekler yaparım. Hele ki günlük hayatımızda iş, çocuk, diğer ev işleri derken zaman ayırarak, uzun uzun yemek yapmak neredeyse hayal. Ya da artık değil! Sizi yeni evdeki şef yardımcınızı tanıştırmak isteriz: Braun Multiquick El Blenderi.

Braun’un bugüne kadarki en yüksek performanslı ve en güçlü el blenderi olan MQ9; 1200 wattlık güç motoru ile %60 daha iyi performans gösteriyor. Her şeyi yapabilen hepsi bir arada eklentisi ile, doğrar, ince – kalın olarak dilimler, parçalar, yoğurur, jülyen ve patates kızartması şeklinde keser… O’na boşına şef yardımcınız demiyoruz. Artık daha fazla hamur (500gr) yoğurabilen, 3.2 L’lik haznesi (2L çalışma kapasitesi) ve daha iyi sonuçlar alacağınız yoğurma kancasına sahip. Üstelik sıçrama koruyucusu sayesinde etrafı kirletmez, gıda ile temas eden tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkanabilir ve böylece temizlik konusunda da daha az çaba ve hız kazandırır.

Performans tamam peki ya gücü? 3 hız moturu ile Düşük – Yüksek – Pulse modları sayesinde, yumuşak malzemeleriniz ezilmez, sert malzemeleri yüksek modunda ekstra çaba harcamadan keser ve pulse modu eşit kesilmiş malzemeleri parçalamadan otomatik olarak teslim eder. Size ekstra çaba ve güç harcatmayan “dünyada ilk” ActiveBlade teknolojisi ile bıçak, yukarı – aşağı hareket ederek kesme işlemini yapar, bu da daha az çaba daha düzgün sonuç elde etmenizi sağlar.

Güç ayarı parmağınızın ucunda!

Advanced Smart Speed ayarı sayesinde extra büyük güç düğmesini, ne kadar sıkarsanız o kadar güç göstererek, kontrolü size bırakıyor.

Hadi biraz da hızından bahsedelim. Akıllı yeni doğrama aparatı, taze meyve ve sebzeleri ezmeden, saniyeler içinde 9mm’lik küçük mükemmel kareler halinde doğrar. Elle küp küp doğramaya kıyasla 10 kat daha hızlı hazırlayabilir. E o zaman ne diyoruz, güle güle soğan kesmekten kokan eller ve göz yaşları…



En güzel haberi ise sona sakladık;

%20 daha hızlı performansı ile, 500 ml doğrayıcı, bir doğrama bıçağı ve buna ek yepyeni, özel olarak tasarlanmış buz kırma bıçağı ile donatıldı. Buz, sert peynir, fındık ve otları saniyeler içinde doğrar size karıştırmak, pişirmek kalır.

Mutfağınıza yeniden keyif katacak Braun Multiquick El Blender’ini gücü elinizde hissedeceksiniz!

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