Yasnaya Polyana’da köylülerin çocukları için bir okul açtı. Ayrıca eğitim öğretimin özgür olması, katı devlet disiplininden ve program baskısından arındırılması gerektiğini savunmak için Yasnaya Polyana ismiyle pedagojik ağırlıklı bir dergi yayımlamaya başladı. 1862 yılında Sofya Andreyevna Bers ile evlendi. Toprak köleliği reformu yıllarında sulh yargıçlığı yaptı ve toprak sahipleriyle köylüler arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalıştı.

Geleneksel, aristokrat bir aileden gelen Tolstoy, yaşadığı ruhsal bunalımdan çıkış yolunu halka yakınlaşmakta bulmuştu. Yazarın ideolojik ve sanatsal arayışları, halktan karakterler yaratma isteği ve bugünü anlamak için tarihi bir araç olarak kullanma düşüncesi, onu bir epik roman yazma fikrine götürmüştü: "Savaş ve Barış".