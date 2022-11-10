Vodafone Metro Ethernet, işletmelerin yüksek hızlı ve güvenli internete erişmesine olanak sağlıyor. Şirketinize özel altyapı kurulması nedeniyle yoğun saatlerde dahi hız kaybının yaşanmadığı Metro Ethernet, bakın şirketlere ne gibi avantajlar sağlıyor?
Vodafone Metro Ethernet, işletmelerin yüksek hızlı ve güvenli internete erişmesine olanak sağlıyor. Şirketinize özel altyapı kurulması nedeniyle yoğun saatlerde dahi hız kaybının yaşanmadığı Metro Ethernet, bakın şirketlere ne gibi avantajlar sağlıyor?
İşletmenize özel altyapı ile birlikte, ne kadar yoğun veri trafiği olursa olsun, hız kaybı Metro Ethernet sayesinde yaşanmıyor, çalışanlar günün her saatinde aynı hızda internete erişim sağlıyor. Yoğun dosya transferleri söz konusu olduğunda ise kasma/donma gibi problemler meydana gelmiyor. İndirme ve yükleme (download/upload) hızının eşit olması ise Vodafone’un bu çözümünü öne çıkaran bir başka avantaj.
İşletmenize özel altyapı ile birlikte, ne kadar yoğun veri trafiği olursa olsun, hız kaybı Metro Ethernet sayesinde yaşanmıyor, çalışanlar günün her saatinde aynı hızda internete erişim sağlıyor. Yoğun dosya transferleri söz konusu olduğunda ise kasma/donma gibi problemler meydana gelmiyor. İndirme ve yükleme (download/upload) hızının eşit olması ise Vodafone’un bu çözümünü öne çıkaran bir başka avantaj.
Vodafone ekibi tarafından 7/24 uzaktan kontrol edilen internet bağlantınız sürekli kontrol altında olduğundan, hızla ilgili bir sorun yaşanmadığı gibi, kesinti durumlarında da siz fark etmeden anında müdahale ediliyor.
Vodafone ekibi tarafından 7/24 uzaktan kontrol edilen internet bağlantınız sürekli kontrol altında olduğundan, hızla ilgili bir sorun yaşanmadığı gibi, kesinti durumlarında da siz fark etmeden anında müdahale ediliyor.
Vodafone Metro Ethernet’in kurulumu da oldukça basit ve masrafsız. Kurulum esnasında ihtiyaç duyulan tüm ekipmanlar paketinize dahil olduğu için size ayrıca masraf çıkarmıyor. Bunun dışında şirketinize özel uzaktan devre izleme hizmeti de az önce bahsettiğimiz gibi internetinizde herhangi bir yavaşlama riskini ortadan kaldırıyor. Yani Vodafone Metro Ethernet, size hız ve kesintisiz interneti ‘garantili’ sunuyor.
Elbette yüksek hızlı ve güvenli erişimin yanında güvenlik de hayati bir öneme sahip. Özellikle şirketlerin sıkça karşılaştığı DDOS türü siber saldırılara karşı Vodafone Metro Ethernet, DDOS Güvenlik çözümünü de sunuyor. İnternet bağlantınıza yapılan saldırıları hızlıca tespit edebilen sistem, bu sayede iş sürekliliğinizin sekteye uğramasının önüne geçerken, bilgi güvenliğinizi de en üst düzeyde korumaya devam ediyor. Vodafone Metro Ethernet, turizm, yazılım, üretim, bankacılık, otomotiv ve tekstil gibi sektörlerle birlikte hastane ve okullardaki kesintisiz ve hızlı internet bağlantısı ihtiyacına da yanıt veriyor.
Elbette yüksek hızlı ve güvenli erişimin yanında güvenlik de hayati bir öneme sahip. Özellikle şirketlerin sıkça karşılaştığı DDOS türü siber saldırılara karşı Vodafone Metro Ethernet, DDOS Güvenlik çözümünü de sunuyor. İnternet bağlantınıza yapılan saldırıları hızlıca tespit edebilen sistem, bu sayede iş sürekliliğinizin sekteye uğramasının önüne geçerken, bilgi güvenliğinizi de en üst düzeyde korumaya devam ediyor.
Vodafone Metro Ethernet, turizm, yazılım, üretim, bankacılık, otomotiv ve tekstil gibi sektörlerle birlikte hastane ve okullardaki kesintisiz ve hızlı internet bağlantısı ihtiyacına da yanıt veriyor.