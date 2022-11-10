Elbette yüksek hızlı ve güvenli erişimin yanında güvenlik de hayati bir öneme sahip. Özellikle şirketlerin sıkça karşılaştığı DDOS türü siber saldırılara karşı Vodafone Metro Ethernet, DDOS Güvenlik çözümünü de sunuyor. İnternet bağlantınıza yapılan saldırıları hızlıca tespit edebilen sistem, bu sayede iş sürekliliğinizin sekteye uğramasının önüne geçerken, bilgi güvenliğinizi de en üst düzeyde korumaya devam ediyor.

Vodafone Metro Ethernet, turizm, yazılım, üretim, bankacılık, otomotiv ve tekstil gibi sektörlerle birlikte hastane ve okullardaki kesintisiz ve hızlı internet bağlantısı ihtiyacına da yanıt veriyor.