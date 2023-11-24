İki otobiyografik yapıtı “Martin Eden” (1909) ile “John Barleycorn” (1913) Jack London’ın kendi gelişimini ve iç hesaplaşmalarını dürüstlükle tartıştığı önemli yapıtları arasında sayılmaktadır. “Martin Eden”da genç bir işçinin kendini yetiştirme mücadelesini en acımasız yönleriyle sergileyen London, yaşamının geç evrelerinde içine düştüğü alkolizm sorununu “John Barleycorn”da çeşitli boyutlarıyla irdeledi.

Jack London başlangıçta geçinmek için girdiği edebiyat dünyasına o denli bağlandı ki düzenli olarak günde bin sözcük yazmaya varan bir çalışma temposu tutturdu. Ömrünün sonunda, kırk cilde varan bir yapıtlar manzumesi bırakmıştı. Popüler edebiyat türünün en çarpıcı örneklerini veren London, yapıtları sayesinde büyüyen servetine rağmen yoksulların, sıradan insanın, ezilmişlerin duygularını en can alıcı ayrıntılarla cisimleştirmekten geri durmayan evrensel bir edebiyat devi olarak tarihte yerini aldı.