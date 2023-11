Jack London’ın yapıtları istikrarla büyüyen, önce Amerika Birleşik Devletleri’ne, sonra bütün dünyaya uzanan bir okur kitlesi yakaladı. 1900 yılında çıkan ilk kitabı “Son of the Wolf” (Kurdun Oğlu) güçlü metaforları ve çarpıcı öyküsüyle edebiyat camiasında sağlam bir yer tutmuştu ki 1903 yılında “The Call of the Wild” (Vahşetin Çağrısı) yazarın yaratıcılığının yeni sınırlara uzanacağını müjdeledi. “The White Fang” (Beyaz Diş) de etkin bir hayvansever olan Jack London’ın, hayvanları çetin toplumsal koşullarla mücadele eden saflığın ve dirayetin alegorisi olarak betimlediği çarpıcı romanlarına 1906 yılında eklendi. 1908 tarihli “Iron Heel” (Demir Ökçe) ABD sosyalist kitle hareketini ve buna karşı diktatörlüğe yönelen sömürücü sınıfları işlemesiyle Jack London’ın politik edebiyata etkileyici bir katkısı olarak tarihe geçti.