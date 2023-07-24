Karşınızda uzanan eşsiz bir göl manzarası… Hemen arkanızda içinde kaybolmak isteyeceğiniz, endemik türlere ev sahipliği yapan yemyeşil bir orman… Doğaya ve öze dönüş için mavi ve yeşilin buluştuğu yerde “durup soluklanmak”…Şehrin gürültüsünde duyamadığımız belki de dinlemeyi unuttuğumuz kuş sesleri ile uyanmak…

Hayal değil, bunların hepsi Abant Palace ile gerçek…