Karşınızda uzanan eşsiz bir göl manzarası… Hemen arkanızda içinde kaybolmak isteyeceğiniz, endemik türlere ev sahipliği yapan yemyeşil bir orman… Doğaya ve öze dönüş için mavi ve yeşilin buluştuğu yerde “durup soluklanmak”…Şehrin gürültüsünde duyamadığımız belki de dinlemeyi unuttuğumuz kuş sesleri ile uyanmak…
Hayal değil, bunların hepsi Abant Palace ile gerçek…
Sorumluluklar, günlük koşuşturmalar, ev, iş, okul derken tatilin lüks değil bir ihtiyaç olduğunun ve tatil kavramının özellikle pandemi sonrası deniz, kum ve güneş üçlüsünden uzaklaşarak evrildiğinin hepimiz farkındayız. Seyahat edebilmeyi, tatili, nefes alabilmeyi herkes için ulaşılabilir kılmak, değişen ve gelişen misafir ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışan Taksim International Group; ilkelerinden ödün vermeden eksilmeyen heyecanı ve hizmet anlayışı ile Türkiye’nin en önemli turizm öncülerinden biri olmaya, 1966 yılından beri devam etmektedir.
Sorumluluklar, günlük koşuşturmalar, ev, iş, okul derken tatilin lüks değil bir ihtiyaç olduğunun ve tatil kavramının özellikle pandemi sonrası deniz, kum ve güneş üçlüsünden uzaklaşarak evrildiğinin hepimiz farkındayız.
Seyahat edebilmeyi, tatili, nefes alabilmeyi herkes için ulaşılabilir kılmak, değişen ve gelişen misafir ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışan Taksim International Group; ilkelerinden ödün vermeden eksilmeyen heyecanı ve hizmet anlayışı ile Türkiye’nin en önemli turizm öncülerinden biri olmaya, 1966 yılından beri devam etmektedir.
Türkiye’nin yerli ve milli otelcilik markası Taksim International Group bünyesinde bulunan ve Abant ile bütünleşen Abant Palace, her kesime hitap eden en uygun fiyat garantili odalarıyla, ülke nüfus yoğunluğunun %50’sine 2 saat mesafede bulunan özel konumuyla hem zamandan tasarruf hem de “doğaya dönüş” şansı sunmaktadır.
Yine Abant bölgesinde bulunan ve zincirin diğer bir markası olan Abant Köşk Otel; Ulu Önder Mustaf Kemal Atatürk için inşa edilen köşk olması özelliği ve tarih kokan yapısıyla, doğa ve tarih tutkunlarına ev sahipliği yapmaktadır. Dört mevsim pencerenizden görebildiğiniz bir tablo gibi duran göl manzaralı odalar, aynı eşsiz manzaraya sahip genel kullanım alanları ve sudan gelen sağlık konseptini siz değerli misafirleriyle buluşturan SPA alanı…
Yine Abant bölgesinde bulunan ve zincirin diğer bir markası olan Abant Köşk Otel; Ulu Önder Mustaf Kemal Atatürk için inşa edilen köşk olması özelliği ve tarih kokan yapısıyla, doğa ve tarih tutkunlarına ev sahipliği yapmaktadır.
Dört mevsim pencerenizden görebildiğiniz bir tablo gibi duran göl manzaralı odalar, aynı eşsiz manzaraya sahip genel kullanım alanları ve sudan gelen sağlık konseptini siz değerli misafirleriyle buluşturan SPA alanı…
Huzur odaklı münferit konaklamalarınız, çocuklarınızın unutamayacağı eğlenceli aile tatiliniz, bir ömür hatırlanacak romantik balayı tatiliniz ve iş toplantılarınıza doğanın içerisinde devam edebilmeniz için bizler burada sizleri bekliyoruz.
Huzur odaklı münferit konaklamalarınız, çocuklarınızın unutamayacağı eğlenceli aile tatiliniz, bir ömür hatırlanacak romantik balayı tatiliniz ve iş toplantılarınıza doğanın içerisinde devam edebilmeniz için bizler burada sizleri bekliyoruz.
Abant Palace, size ve sevdiklerinize huzurlu bir kaçamak rotası sunarken benzersiz göl ve orman manzarasıyla, ölümsüzleşen fotoğraf karelerinizde yaşamaya devam edecek. Hem günümüze ait duran hem de geçmişin nostaljik izlerini taşıyan bu eşsiz habitatın ev sahipliğinde Bolu’nun saray mutfağını deneyimlemek, Abant’ın endemik ve nadir bitkilerini görmek isterseniz bizler hep buradayız.
Abant Palace, size ve sevdiklerinize huzurlu bir kaçamak rotası sunarken benzersiz göl ve orman manzarasıyla, ölümsüzleşen fotoğraf karelerinizde yaşamaya devam edecek. Hem günümüze ait duran hem de geçmişin nostaljik izlerini taşıyan bu eşsiz habitatın ev sahipliğinde Bolu’nun saray mutfağını deneyimlemek, Abant’ın endemik ve nadir bitkilerini görmek isterseniz bizler hep buradayız.
Eğlence ya da Dinlence,
Tatil ya da İş,
Tek Başına ya da Ailece,
Nedeniniz ne olursa olsun…
HEPSİ İÇİN, 4 MEVSİM TEK İSİM: ABANT PALACE