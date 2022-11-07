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4 Ay Sonra Evinize Taşının!

Evinizi şimdiden belirleyebilir hatta taşınma hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Kişiye Özel Plan’da hayalinizdeki eve 4 ay sonra yani yıl bitmeden kavuşacaksınız!

1.000.000 TL’lik EV 4.167 TL Taksitle. Hem de Peşinatsız!

En çok tercih edilenlerden olan bu ödeme planı ile 1.000.000 TL’lik eve 4.167 TL Taksitle siz de sahip olabilirsiniz. Sıra belirleme heyecanıyla adınızın okunduğu tarihte evinizi ya da toplu teslimat sıranız geldiğinde evinize kavuşacaksınız.

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