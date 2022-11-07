Kiradan kurtulmak ve ev sahibi olmak isteyenler için her bütçeye uygun çözümler sunan BDDK Lisanslı Katılımevim, birbirinden cazip kampanyalarıyla tüm Türkiye’ye sesleniyor: Peşinatım yok diyenler; Siz de Ev Sahibi Olabilirsiniz! Kredi başvurum onaylanmadı diyenler; Siz de Ev Sahibi Olabilirsiniz! Faiz ödemek istemiyorum diyenler; Siz de Ev Sahibi Olabilirsiniz! Alacağım evin fiyatı sürekli artıyor diyenler; Siz de Ev Sahibi Olabilirsiniz! Siz de Faizsiz, Kredisiz ve Peşinatsız olarak cebinizi yormadan Katılımevim Ailesine katılabilirsiniz. Peki bu sistem nasıl çalışıyor, gelin yakından bakalım.
Kiradan kurtulmak ve ev sahibi olmak isteyenler için her bütçeye uygun çözümler sunan BDDK Lisanslı Katılımevim, birbirinden cazip kampanyalarıyla tüm Türkiye’ye sesleniyor:
Peşinatım yok diyenler; Siz de Ev Sahibi Olabilirsiniz!
Kredi başvurum onaylanmadı diyenler; Siz de Ev Sahibi Olabilirsiniz!
Faiz ödemek istemiyorum diyenler; Siz de Ev Sahibi Olabilirsiniz!
Alacağım evin fiyatı sürekli artıyor diyenler; Siz de Ev Sahibi Olabilirsiniz!
Siz de Faizsiz, Kredisiz ve Peşinatsız olarak cebinizi yormadan Katılımevim Ailesine katılabilirsiniz. Peki bu sistem nasıl çalışıyor, gelin yakından bakalım.
İsteyene Çekilişli Plan Diyelim ki ev almak için nakdiniz yok. O halde doğru yerdesiniz, çünkü Katılımevim’de peşinat şartı yok! Bütçenize göre seçtiğiniz ödeme planıyla bir tasarruf grubuna dahil olacak, noter huzurunda yapılan çekilişlerle adınızın okunduğu ay evinizin tutarını teslim alacaksınız. Çekilişte adı okunmayan üyelerimize ise önceden belirlenen tarihte toplu teslimat yapılır. Kendi evinizde oturmaya başladıktan sonra ödemelere devam eder ve ne krediyle ne de peşinatla uğraşmadan ev sahibi olabilirsiniz. Örnek olarak 1.000.000 TL tutarındaki eve aylık 4.167 TL taksitle sahip olabilirsiniz.
İsteyene Çekilişli Plan
Diyelim ki ev almak için nakdiniz yok. O halde doğru yerdesiniz, çünkü Katılımevim’de peşinat şartı yok! Bütçenize göre seçtiğiniz ödeme planıyla bir tasarruf grubuna dahil olacak, noter huzurunda yapılan çekilişlerle adınızın okunduğu ay evinizin tutarını teslim alacaksınız. Çekilişte adı okunmayan üyelerimize ise önceden belirlenen tarihte toplu teslimat yapılır. Kendi evinizde oturmaya başladıktan sonra ödemelere devam eder ve ne krediyle ne de peşinatla uğraşmadan ev sahibi olabilirsiniz. Örnek olarak 1.000.000 TL tutarındaki eve aylık 4.167 TL taksitle sahip olabilirsiniz.
İsteyene Kişiye Özel Plan Eğer evinizin tutarını teslim alacağınız tarih önceden belli olsun istiyorsanız Kişiye Özel Plan tam size göre! Bu planda çekilişe katılmadan teslimat tarihinizi önceden belirleyebilirsiniz. Belli bir miktar peşinat ödemesiyle sisteme dahil olabilir, söz verilen teslim tarihinde ev tutarınızın tamamını teslim alır ve evinize taşındıktan sonra ödemelerinize devam edersiniz. Örneğin %50 peşinatla hayalinizdeki eve 4 ay sonra taşınabilirsiniz.
İsteyene Kişiye Özel Plan
Eğer evinizin tutarını teslim alacağınız tarih önceden belli olsun istiyorsanız Kişiye Özel Plan tam size göre! Bu planda çekilişe katılmadan teslimat tarihinizi önceden belirleyebilirsiniz. Belli bir miktar peşinat ödemesiyle sisteme dahil olabilir, söz verilen teslim tarihinde ev tutarınızın tamamını teslim alır ve evinize taşındıktan sonra ödemelerinize devam edersiniz. Örneğin %50 peşinatla hayalinizdeki eve 4 ay sonra taşınabilirsiniz.
İstediğiniz Yerden Ev Alabilirsiniz! Katılımevim’de belirli evler arasından seçim yapmak zorunda değilsiniz. Türkiye sınırları içerisinde istediğiniz yerden istediğiniz evi alabilirsiniz. Size en yakın Katılımevim şubesine gelerek ya da 444 11 00’ı arayarak hayalinizdeki ev için gerekli finansmanı söylemeniz yeterli. Günü Gününe Teslimat Katılımevim, güçlü finansal kaynaklarıyla ve sürekli denetlenebilir, şeffaf çalışma anlayışıyla BDDK Lisanslı bir Tasarruf Finansman şirketidir. Günü gününe teslimat Katılımevim’in birinci önceliğidir.
İstediğiniz Yerden Ev Alabilirsiniz!
Katılımevim’de belirli evler arasından seçim yapmak zorunda değilsiniz. Türkiye sınırları içerisinde istediğiniz yerden istediğiniz evi alabilirsiniz. Size en yakın Katılımevim şubesine gelerek ya da 444 11 00’ı arayarak hayalinizdeki ev için gerekli finansmanı söylemeniz yeterli.
Günü Gününe Teslimat
Katılımevim, güçlü finansal kaynaklarıyla ve sürekli denetlenebilir, şeffaf çalışma anlayışıyla BDDK Lisanslı bir Tasarruf Finansman şirketidir. Günü gününe teslimat Katılımevim’in birinci önceliğidir.
Enflasyondan Etkilenmeyin Almak istediğiniz evin fiyatı sürekli artıyorsa endişelenmeyin! Enflasyon korumalı sistemle hayaliniz güvence altında! 4 Ay Sonra Evinize Taşının! Evinizi şimdiden belirleyebilir hatta taşınma hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Kişiye Özel Plan’da hayalinizdeki eve 4 ay sonra yani yıl bitmeden kavuşacaksınız! 1.000.000 TL’lik EV 4.167 TL Taksitle. Hem de Peşinatsız! En çok tercih edilenlerden olan bu ödeme planı ile 1.000.000 TL’lik eve 4.167 TL Taksitle siz de sahip olabilirsiniz. Sıra belirleme heyecanıyla adınızın okunduğu tarihte evinizi ya da toplu teslimat sıranız geldiğinde evinize kavuşacaksınız. Siz de faizsiz, kredisiz ev sahibi olmak istiyorsanız hemen tıklayın, formu doldurun, sizi arayalım!
Enflasyondan Etkilenmeyin
Almak istediğiniz evin fiyatı sürekli artıyorsa endişelenmeyin! Enflasyon korumalı sistemle hayaliniz güvence altında!
4 Ay Sonra Evinize Taşının!
Evinizi şimdiden belirleyebilir hatta taşınma hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Kişiye Özel Plan’da hayalinizdeki eve 4 ay sonra yani yıl bitmeden kavuşacaksınız!
1.000.000 TL’lik EV 4.167 TL Taksitle. Hem de Peşinatsız!
En çok tercih edilenlerden olan bu ödeme planı ile 1.000.000 TL’lik eve 4.167 TL Taksitle siz de sahip olabilirsiniz. Sıra belirleme heyecanıyla adınızın okunduğu tarihte evinizi ya da toplu teslimat sıranız geldiğinde evinize kavuşacaksınız.
Siz de faizsiz, kredisiz ev sahibi olmak istiyorsanız hemen tıklayın, formu doldurun, sizi arayalım!
Üstelik BDDK Lisansı Güvencesiyle! Katılımevim, 6361 sayılı Tasarruf Finansman Kanunu'na göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından faaliyet izni verilen bir tasarruf finansman şirketidir. Sahip olduğu BDDK lisansı ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen kural ve yükümlülükler çerçevesinde faaliyet göstermekte ve denetlenmektedir. BDDK Lisanslı Katılımevim’le ev ve araba sahibi olan ve teslimat tarihi yaklaşan binlerce ailemiz gibi siz de güvenle ev ve araba sahibi olabilirsiniz!
Üstelik BDDK Lisansı Güvencesiyle!
Katılımevim, 6361 sayılı Tasarruf Finansman Kanunu'na göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından faaliyet izni verilen bir tasarruf finansman şirketidir.
Sahip olduğu BDDK lisansı ile, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen kural ve yükümlülükler çerçevesinde faaliyet göstermekte ve denetlenmektedir.
BDDK Lisanslı Katılımevim’le ev ve araba sahibi olan ve teslimat tarihi yaklaşan binlerce ailemiz gibi siz de güvenle ev ve araba sahibi olabilirsiniz!