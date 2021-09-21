Leasingde sözleşme sayısı ikinci çeyrekte ikiye katlandı

OKTAY ÖZDABAKOĞLU



Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 ile 1999 yılından itibaren açıklanan yeni serideki en yüksek büyüme rakamına ulaştı. Türkiye bu performansı ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında İngiltere'nin ardından ikinci sırada yer aldı. İkinci çeyrekteki büyümenin yüzde 57'si yatırım ve net dış talepten gelirken, mal ve hizmet ihracatının katkısı 10.8 puan ile 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Sanayinin ikinci çeyrekte büyümeye katkısı 7.5 puana yaklaştı. Başka bir ifade ile büyümenin üçte biri sanayi tarafından sağlandı. Geçen yıl ikinci çeyrekte yüzde 17. 7 küçülen imalat sanayi de bu yıl ikinci çeyrekte yüzde 43.4 büyüme gösterdi. Toplam yatırımlardaki güçlü seyir bu yılın ikinci çeyreğinde de devam etti. Yüzde 20.3 büyüyen yatırımlar büyümeye 5.37 puanlık katkı sağladı. Yatırımların ayrıntısına bakıldığında makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 35.2'lik büyüme dikkat çekici.

YATIRIMA LEASİNG KATKISI

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki hızlı büyümesinde sanayi ve yatırımlar ön plana çıkarken, bu yatırımların finansmanında leasing sektörünün de katkısı tarihi seviyelere ulaştı. Yatırım malının mülkiyetinin finansal kiralama şirketinde kalarak, önceden belirlenen kiralar karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen satın alma opsiyonu üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman aracı olan leasing (finansal kiralama) sektörünün ekonomiye katkısı her geçen yıl büyüyor.