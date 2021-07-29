Öğrenciyken Türkiye’nin Yeni Teknoloji Merkezinde Çalışmak Çok Kolay!

Türkiye’nin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olan ArelTech’i kuran İstanbul Arel Üniversitesi, öğrenciler ile birlikte sektör temsilcileri ve alanında uzman akademisyenleri bir araya getiriyor.

Endüstri 4.0, Derin Öğrenme, Büyük Veri (Big Data), Yenilenebilir Sanal Fabrika Simülasyonu, Otomotiv Laboratuvarı gibi birbirinden önemli alan ve uygulamalara sahip olan ArelTech, öğrencilerin ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına katılmalarını destekliyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) paydaşlarından ve dünyadaki birçok teknik üniversiteye eğitimler düzenleyen Festo Didaktik ile iş birliği yapan Arel Üniversitesi, öğrencilerine sektörün böyle önemli firmalarında staj ve iş olanağı da sağlıyor. Kendi projelerini üretmek isteyen öğrenciler için 7/24 kullanıma açık olan ve 4 bin metrekare alana sahip ArelTech laboratuvarları sayesinde öğrenciler, yalnızca ders saatlerinde değil günün her saati teknolojik uygulamalarla iç içe olma fırsatı da yakalıyor.