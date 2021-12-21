Diğer taraftan, salgından çok daha önce, hızlı bir şekilde gelişmekte olan EdTech (Eğitim Teknolojisi) sektörü, dijital dönüşüm için kullanılabilecek bazı çözümlerin hâlihazırda mevcut olduğunu kanıtladı: uzaktan eğitim programları olan platformlar, canlı öğrenim deneyimleri, AR ve VR teknolojileri ve güçlü dijital kabiliyetlere sahip öğretim personeli.

Genel anlamda eğitimle eş seviyede olan EdTech sektörü de global çaptaki toplumun günümüzde karşılaşmakta olduğu zorluklara tepki veriyor; çeşitli yöntemler geliştirerek online eğitimi daha erişilebilir, kişiselleştirilmiş ve etkili kılarak karar veren mercilerin bu küresel krize tepki vermesine yardımcı oluyor.

Çocuklarımızın yeni Covid sonrası eğitim modelini şekillendirmeye başlamış olan online eğitim trendleri