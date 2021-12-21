Covid-19 sonrası online eğitim: Çocuklarımızın Öğrenme Şeklini Çoktan Dönüştürmeye Başlayan 3 Önemli Trend
Teknoloji destekli kişiselleştirilmiş eğitim, oyunlaştırma, öğretmenlerle birebir dersler ve teknoloji, dijital eğitimin geleceğini şekillendiriyor.
Covid-19, eğitimi küresel çapta zorlaştırıyor
Covid-19 salgını dünyanın dört bir yanındaki eğitim sistemleri, ebeveynler ve öğrenciler için gerçek bir sorun oldu. Salgın başlamadan önce her ne kadar okul öncesi, ilk ve orta öğretim ağırlıklı olarak yüz yüze yapıldıysa da sadece bir ay içerisinde dünya çapındaki eğitim merkezlerinin büyük bir bölümü online derslere geçiş yaptı.
UNICEF1, salgın döneminde çoğu merkezin sanal platformlarda dijital ders seçimini yaptığını ve ülkelerin %74 ila %77’sinin ilk ve daha yüksek orta öğretim için bu yaklaşımı kullandığını bildiriyor. Bununla birlikte televizyondan ders yayını, öğrencinin kendi hızına göre biçimlendirilmiş dersler ve ebeveynler ile öğrenciler için online destek hizmetleri gibi birkaç alternatif yöntem de geliştirildi2. Aynı zamanda, dünyanın dört bir yanındaki çocukların yaklaşık %30’u ekipman eksikliği, internete erişememe ya da yaşam koşulları nedeniyle uzaktan eğitim alamadı. UNESCO, eğitim hakkının sağlanması için, dijital dönüşümün küresel çaptaki en önde gelen hedeflerden birisi olduğunu duyurdu3.
Diğer taraftan, salgından çok daha önce, hızlı bir şekilde gelişmekte olan EdTech (Eğitim Teknolojisi) sektörü, dijital dönüşüm için kullanılabilecek bazı çözümlerin hâlihazırda mevcut olduğunu kanıtladı: uzaktan eğitim programları olan platformlar, canlı öğrenim deneyimleri, AR ve VR teknolojileri ve güçlü dijital kabiliyetlere sahip öğretim personeli.
Genel anlamda eğitimle eş seviyede olan EdTech sektörü de global çaptaki toplumun günümüzde karşılaşmakta olduğu zorluklara tepki veriyor; çeşitli yöntemler geliştirerek online eğitimi daha erişilebilir, kişiselleştirilmiş ve etkili kılarak karar veren mercilerin bu küresel krize tepki vermesine yardımcı oluyor.
Çocuklarımızın yeni Covid sonrası eğitim modelini şekillendirmeye başlamış olan online eğitim trendleri
- Teknoloji destekli kişiselleştirilmiş öğrenim, her bir öğrencinin öğrenim yolunu belirliyor
EdTech uzmanları Gill A. Francis ve Louis Major, “Teknoloji destekli kişiselleştirilmiş eğitimin öğrenim sonuçlarını nasıl iyileştirebileceğinin kanıtları gün geçtikçe artıyor”4 şeklinde açıklamada bulundu. Dünya çapındaki 12 ülkede gerçekleştirdikleri bir çalışma, kişiselleştirmenin “doğru seviyede öğretim” açısından çok önemli olduğunu ortaya koydu.
Tek bir sınıfta yer alan çocukların bilgi seviyeleri genelde birbirinden çok farklı olur ve eğitim teknolojilerinin uyum sağlayan doğası bu sorunu çözer. Bilim insanları, “kişiselleştirmek” kavramının “bireyselleştirmek” olmadığını vurguluyorlar; EdTech platformları, veriye dayalı yöntemlerin ve performans analizinin yardımıyla hem 1 öğrencinin hem de 50 öğrencilik bir grubun programını kişiselleştirebiliyor.
Okullar kapanmak zorunda kaldığında öğretim programının esnekliği ayrıca önem kazandı, çünkü öğrenciler kendilerini bir anda birçoğunun alışık olmadığı, farklı bir öğrenim ortamında buldular.
4 ila 12 yaş arası çocuklara yönelik online ESL eğitim (İkinci Dil Olarak İngilizce) platformu Novakid’de veriye dayalı yaklaşımla teknoloji destekli kişiselleştirilmiş öğrenim uygulanmaktadır. Her bir dersin veri analizi, her bir öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarını belirlemeye yardımcı oluyor. Veri analizinin sonrasında, ders programı, çocuğun tespit edilen öğrenim ihtiyaçlarına göre ayarlanıyor.
“Bu yaklaşımla, her bir çocuk, aynı kursu tamamlamak için farklı sayıda derse ihtiyaç duyuyor. Bunun sonucunda ise çocuğun konuları gerçekten öğrendiğinden emin oluyoruz. Kişiselleştirilmiş öğrenme derslerin içeriklerinin ayarlanmasına da yardımcı oluyor; öğretmenin belirli bir dil becerisi üzerine yaptığı değerlendirmeye bağlı olarak, çocuğa otomatikman ekstra alıştırma ve dersler sunuluyor”, Max Azarov, Novakid CEO’su.
Oyunlaştırma çocuğun derse katılımını artırıyor
Oyun mekaniklerinin motive ettiği, öğrenim seviyesini artırdığı ve çocukların daha verimli çalışmasına yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Bu fikir, oyunlaştırma konusunda dünya çapındaki uzmanlardan biri olan Gabe Zikhermann tarafından paylaşıldı5. Yaptığı araştırmanın sonucuna göre, oyun mekaniklerinin kullanımı, oyun esnasında üretilen nörotransmiter dopamin sayesinde, diğer şeylerin arasında, yeni becerilerin kazanılma seviyesini %40 oranında artırıyor.
Oyunlaştırma, EdTech sektöründe Covid-19 salgınından çok daha önce kullanılmaya başlandı. Bununla birlikte, salgın bağlamında, karantina önlemleri okul ve ev, yani çalışma ve eğlence alanlarını tamamen birleştirdiğinde, eğitimin aynı ortamda yer alan YouTube, Netflix, Minecraft ve TikTok ile mücadele etmesi gerekti.
“Hiç kuşkusuz, günümüzün EdTech trendlerinden birisi oyunlaştırmadır. Yaşamları boyunca teknolojiyle iç içe yaşamış olan çocukların eğitim içeriği algısı bizimkinden daha farklıdır. Öğrenimi oyun hâline getirmek, online eğitimi dijital ortamda büyüyenlerin ilgisini çekecek hâle getirmenin en garantili yollarından birisidir”, Novakid CEO’su Max Azarov.
3. Dijital öğrenme öğretmen ve eğitmenlerin yerini almadı (ve asla almayacak)
Günümüze kadar hiçbir teknoloji öğretmenlerin yerini almadı. Teknoloji, bunun yerine bilgi vermekten birlikte bilgi üretmeye kadar, öğretmenlerin rolünü pekiştirdi.
“EdTech sektörünün hızla gelişen tüm unsurlarının arasında belki de dijital program ve hizmetlerle tamamen değiştirilmeyen tek şey çocukların öğrenimidir; böyle bir şey gerçekleşmeyeceği için de öğretmenlerin kritik rolü ortadan kalkmayacaktır”, Azarov.
Henüz öğretmenler arasında dijital ortamda büyümüş kişiler yok. Bu sebeple, Covid sonrası eğitim ortamında en önemli şeylerden birisi öğretmenlerin dijital alandaki yetenekleridir.
“Bence önümüzdeki birkaç yıl, eğitmenlere ne kadar yatırım yapmak istediğimize ve özünde öğrenimi mümkün kılan bu ek okul desteklerine dayalıdır. Ulusun gelecek zihinlerini bu bireyler mümkün kılmaktadır”6 Adriana Umaña-Taylor, Harvard Lisansüstü Eğitim profesörü.
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Referanslar:
1. UNICEF: Covid-19: Are children able to continue learning during school closures?
2. Andreas Schleicher: The Impact of COVID-19 on Education Insights from Education at a Glance 2020
3, UNESCO: One year into COVID: prioritizing education recovery to avoid a generational catastrophe
4. Louis Major and Gill A. Francis: Rapid Evidence Review: Technology-supported personalised learning
5. Gabe Zichermann: Gamification in Education. What Works, Why and How
6. Harvard Graduate School of Education: What the Future of Education Looks Like from Here
Bu makale Novakid tarafından hazırlanıp sunulmuştur