DIESEL Onun stilini tek bir kalıba sığdırmak mümkün değil çünkü o tutkulu, cesur ve asi. En önemli özelliği de kendini girdiği her ortamda doğru ifade edebilmek... Tarzı spor şık, her zaman fit, sportif ve dinamik ve bu duruşunu en iyi yansıtacak saat sekizgen kasa şekli, metalik gri ve siyah uyumu kasa rengi, renkli kadranıyla Diesel Clasher modeli olacaktır. Spor bir tişört ya da bir blazer ceket ile aynı frekansta rahatlıkla buluşabilecek özel bir saat.