Hayatta geçirdiğimiz en özel anlar sevdiklerimizle olanlardır. Bu anların değerini her daim hatırlamak için bu özel günde sevgilinize zamanı hediye edin. Zamanı en iyi anımsatacak hediye ise bir saattir… Sevgilinize, buluşmanıza kalan dakikaları heyecanla saymasını sağlayacak o’nun tarzına uygun o özel saati bulabilirsiniz. Peki sevgiliniz nasıl bir saat tercih eder; klasik, spor, vintage, minimalist, modern veya akıllı saat…
Hayatta geçirdiğimiz en özel anlar sevdiklerimizle olanlardır.
Bu anların değerini her daim hatırlamak için bu özel günde sevgilinize zamanı hediye edin.
Zamanı en iyi anımsatacak hediye ise bir saattir…
Sevgilinize, buluşmanıza kalan dakikaları heyecanla saymasını sağlayacak o’nun tarzına uygun o özel saati bulabilirsiniz.
Peki sevgiliniz nasıl bir saat tercih eder; klasik, spor, vintage, minimalist, modern veya akıllı saat…
TARZINDAN TAVİZ VERMEYEN ERKEKLER
JACQUES PHILIPPE
ETA 7750 makinası ile, yuvarlak kasası, modern füme rengi çelik materyali, safir cam şıklığı ile geleneksel duruşu seven ama bir o kadar da modern görünmeyi seven erkeklere hitap ediyor. Vazgeçilmez klasik olan bu saat ile, şık takımlarla ahenk oluşturan siyah deri kayışı, modernliğin yorumu yuvarlak kadranı ve safir kristal camı ile dinamik, şık ve cool bir duruş sergileyebilirsiniz.
ETA 7750 makinası ile, yuvarlak kasası, modern füme rengi çelik materyali, safir cam şıklığı ile geleneksel duruşu seven ama bir o kadar da modern görünmeyi seven erkeklere hitap ediyor. Vazgeçilmez klasik olan bu saat ile, şık takımlarla ahenk oluşturan siyah deri kayışı, modernliğin yorumu yuvarlak kadranı ve safir kristal camı ile dinamik, şık ve cool bir duruş sergileyebilirsiniz.
GUESS
Kolunda sadece bir saat değil bir mücevher ışıltısı taşımak isteyen, şık ve tarzıyla fark edilmeyi seven erkeklerin vazgeçilmez klasiği hiç şüphesiz Guess saatleri. Bicolor bileziğiyle, yeşil kadranıyla özenle tasarlanmış bu saat ile sevgilinize koluna baktıkça kendini özel hissedeceği, keyifle takacağı bir hediye etmiş olacaksınız. İster klasik, ister spor giyinsin bu saat ile kıyafetini, duruşunu zarafetle zenginleştirecek.
Kolunda sadece bir saat değil bir mücevher ışıltısı taşımak isteyen, şık ve tarzıyla fark edilmeyi seven erkeklerin vazgeçilmez klasiği hiç şüphesiz Guess saatleri. Bicolor bileziğiyle, yeşil kadranıyla özenle tasarlanmış bu saat ile sevgilinize koluna baktıkça kendini özel hissedeceği, keyifle takacağı bir hediye etmiş olacaksınız. İster klasik, ister spor giyinsin bu saat ile kıyafetini, duruşunu zarafetle zenginleştirecek.
CALVIN KLEIN Her zaman klasik ve minimalist tarzın imza markalarından biri olan Calvin Klein saat ile onun zamansız stiline çabasız bir dokunuş yapabilirsiniz. Sporda, iş toplantısında, davette ya da arkadaş buluşmalarında saatiyle modern duruşunu, kararlılığını ve kalitesini fark ettirecek. Calvin Klein’ın lacivert ve yalın tasarıma sahip bu saatiyle her daim şık görünmek mümkün.
CALVIN KLEIN
Her zaman klasik ve minimalist tarzın imza markalarından biri olan Calvin Klein saat ile onun zamansız stiline çabasız bir dokunuş yapabilirsiniz. Sporda, iş toplantısında, davette ya da arkadaş buluşmalarında saatiyle modern duruşunu, kararlılığını ve kalitesini fark ettirecek. Calvin Klein’ın lacivert ve yalın tasarıma sahip bu saatiyle her daim şık görünmek mümkün.
FOSSIL
Köklerine bağlı, klasik görünümden hoşlanan, kendine özgü bir giyim stili olan, vintage tasarımlara dolabında sıkça yer veren, entellektüel birikimiyle dikkati çeken bir erkek ise Fossil saatleri tam ona göre. Zamansız görüntüsü ile tam bir yalın yaşam tarzı markası olan Fossil, kariyer basamaklarını tırmanan beyaz yakalı sevgilinizin şıklığını deri kayış detayıyla artıracak.
Köklerine bağlı, klasik görünümden hoşlanan, kendine özgü bir giyim stili olan, vintage tasarımlara dolabında sıkça yer veren, entellektüel birikimiyle dikkati çeken bir erkek ise Fossil saatleri tam ona göre. Zamansız görüntüsü ile tam bir yalın yaşam tarzı markası olan Fossil, kariyer basamaklarını tırmanan beyaz yakalı sevgilinizin şıklığını deri kayış detayıyla artıracak.
DIESEL
Onun stilini tek bir kalıba sığdırmak mümkün değil çünkü o tutkulu, cesur ve asi. En önemli özelliği de kendini girdiği her ortamda doğru ifade edebilmek... Tarzı spor şık, her zaman fit, sportif ve dinamik ve bu duruşunu en iyi yansıtacak saat sekizgen kasa şekli, metalik gri ve siyah uyumu kasa rengi, renkli kadranıyla Diesel Clasher modeli olacaktır. Spor bir tişört ya da bir blazer ceket ile aynı frekansta rahatlıkla buluşabilecek özel bir saat.
Onun stilini tek bir kalıba sığdırmak mümkün değil çünkü o tutkulu, cesur ve asi. En önemli özelliği de kendini girdiği her ortamda doğru ifade edebilmek... Tarzı spor şık, her zaman fit, sportif ve dinamik ve bu duruşunu en iyi yansıtacak saat sekizgen kasa şekli, metalik gri ve siyah uyumu kasa rengi, renkli kadranıyla Diesel Clasher modeli olacaktır. Spor bir tişört ya da bir blazer ceket ile aynı frekansta rahatlıkla buluşabilecek özel bir saat.
TARZIYLA KENDİNDEN SÖZ ETTİREN KADINLAR
VERSACE
O bir high fashion, o bir güçlü bir moda hikayesi çünkü o bir Versace. Altın saçlı güzellik tanrıçası Medusa logosuyla aklımıza, kalbimize kazınan Versace tasarımları saatlerinde de güçlü imajını gözler önüne seriyor. Geleneksel özlerine bağlı ama zamanın ruhunu da yakalamak isteyen, güzelliğini, gücünü her girdiği ortamda fark ettirmek isteyen kadınların vazgeçilmezi Versace saat bir saatten çok daha fazlası… Hangi kadın bu özel deneyime, dokunuşa hayır diyebilir ki…
O bir high fashion, o bir güçlü bir moda hikayesi çünkü o bir Versace. Altın saçlı güzellik tanrıçası Medusa logosuyla aklımıza, kalbimize kazınan Versace tasarımları saatlerinde de güçlü imajını gözler önüne seriyor. Geleneksel özlerine bağlı ama zamanın ruhunu da yakalamak isteyen, güzelliğini, gücünü her girdiği ortamda fark ettirmek isteyen kadınların vazgeçilmezi Versace saat bir saatten çok daha fazlası… Hangi kadın bu özel deneyime, dokunuşa hayır diyebilir ki…
WELDER SPARK
Eğlenmek, anda kalmak ve moduna göre yaşamak onun için bir yaşam stili ise, genç, sportif, ve dinamik duruşunu her ortamda belli etmekten çekinmiyorsa LED aydınlatma özellikli Welder Spark modeli tam ona göre bir saat. Çünkü onun modu her an değişebilir, istediği zaman diliminde istediği frekansa geçebilir ve kadrana tek bir dokunuşuyla gece modunu aktive edip, tüm dikkatleri üzerine çekebilir. Cesur tasarımlarla fark yaratmayı seven bir sevgiliniz var ise onu bu renkli ve ışıklı saat ile sıra dışı hissettirebilirsiniz. Çünkü onun sloganı “When you dare” ve buna değer!”
Eğlenmek, anda kalmak ve moduna göre yaşamak onun için bir yaşam stili ise, genç, sportif, ve dinamik duruşunu her ortamda belli etmekten çekinmiyorsa LED aydınlatma özellikli Welder Spark modeli tam ona göre bir saat. Çünkü onun modu her an değişebilir, istediği zaman diliminde istediği frekansa geçebilir ve kadrana tek bir dokunuşuyla gece modunu aktive edip, tüm dikkatleri üzerine çekebilir. Cesur tasarımlarla fark yaratmayı seven bir sevgiliniz var ise onu bu renkli ve ışıklı saat ile sıra dışı hissettirebilirsiniz. Çünkü onun sloganı “When you dare” ve buna değer!”