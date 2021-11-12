Ülkemizin temizlik konusundaki hassasiyetini herkes bilir. Evinin her köşesinin, kişisel ve ortak bütün eşyaların temizliği büyük önem taşır. Hele ki evin hanımını memnun etmek gerçekten kolay değildir. Son birkaç yıldır temizlik dünyasında dikkati çeken ve hatta öne çıkan en önemli değişim zemin temizliğinin vazgeçilmezi haline gelmeye başlayan robot süpürgeler oldu. Her ne kadar görüntüsü ile dikkati çekseler bile ikna olmamız gerekti. Çünkü bu robotlara sahip olmak ciddi bir değişim gerektiriyordu. Kafalarda hep aynı sorular vardı: İstediğim, alıştığım temizliği sağlayabilecek mi, hesaplı olacak mı, ne gibi avantajlarım olacak?
Evet, robot süpürgeler gerçekten pek çok konuda avantaj sağlıyor. Bu yüzden artık bir tanesine sahip olmanızın belli başlı nedenleri var.
1. Zamandan tasarruf
İster işyerinizden ister evden çalışıyor olun zaman hepimiz için çok kıymetli. Yapılan bir araştırmada Türk insanının evini süpürmek için yılda 125 saatini ayırdığı ortaya çıkmış. Pek çok kişi her gün zemin temizliği yapıyormuş. Dolayısı ile alışkanlıklarımız böyle olunca robot süpürgeler zaman konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. Temizlik sırasında evde olmanız gerekmediği gibi evdeyseniz bile başka bir işinizi rahatlıkla halledebiliyorsunuz
2. Enerjiden tasarruf
Bu konuyu iki açıdan ele alabiliriz. Birincisi sizin enerjiniz… Elinizde süpürgelerle oradan oraya gitmenize, eğilip büzülmenize., ter içinde kalmanıza gerek yok. Bu ufaklıklar sizin için her tarafın üzerinden geçerek köşe bucak bir temizlik sağlıyor. İkincisi de enerji tasarrufu için etkili. Kendi kendini şarj edip dolduğu zaman şarj işlemini bitiriyor.
3. Teknolojik rahatlıklar
Navigasyoın sistemi sayesinde bütün evi tanıyan robotunuz evinizi sizden iyi tanıyor. Size önerebileceğimiz Fakir Robert RS 770’de yer alan Akıllı Navigasyon Sistemi, süpürgenizin çalışma güzergahını belirler. Evinizin her köşesini süpürgenin hafızasına kaydeden bu sistem, temizlik işlemi sırasında bu kayda göre süpürgeyi çalıştırır. Böylece sizin ulaşamayacağınız tüm noktalara süpürgeniz ulaşır ve mükemmel bir temizlik yapar. Sensörler Tarafından Kontrol Süpürgenizin akıllı navigasyon sistemi, süpürgede yer alan sensörler tarafından kontrol edilir. Bu sensörler aynı zamanda süpürgenizi yönlendirme işlevi de görür. Duvarları, yükseltileri, merdiven basamaklarını ve tüm engelleri algılayan sensörler, süpürgenizin bu engellere karşı temkinli bir şekilde çalışmasını sağlar. Böylece süpürgeniz, olası tehlikelerden kendisini korumuş da olur.
Fakir Robert RS 770 şarjı bittiği zaman bunu algılar ve kendisini şarj etmeye götürür. Şarj istasyonuna doğruca ilerleyen robot süpürge, kendisini temizlik süresi boyunca yetecek kadar şarj eder ve daha sonra temizlik işlemini kaldığı yerden sürdürür. Böylece kesintisiz bir temizlik her an sizlerle birlikte olur. 120 dakikalık çalışma süresi sunan ürün, tüm evi tek şarjda temizleyebilir. Evinizi tanıdıkça temizleme süresi giderek daha da kısalır. 5 saatlik süre zarfında da kendini tamamen şarj eder. Böylece bir sonraki temizlik için süpürgeniz daima hazırdır. 3 farklı haritalama sistemiyle de her alanının ihtiyaçlarını kendisi belirler. Tüm bunları yaparken aynı zamanda evi silebilir ve tabii sessizliği de müthiş bir lüks. Evet, artık bir robot süpürge almaya ne dersiniz. Sizi #özgürleştirenteknoloji ye davet ediyoruz.