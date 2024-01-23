“Roman tarihten daha gerçektir” Balzac toplumsal türlerin hayvan türlerinden çok daha çeşitli olduğunu savunur, çünkü “bir prensin, bir bankacının, bir sanatçının, bir burjuvanın, bir papazın ve bir yoksulun alışkanlıkları, kıyafetleri, konuşmaları ve yaşadıkları yerler birbirine hiç benzemez, üstelik bunlar, parçası oldukları medeniyete göre de değişiklik gösterir”. Tasavvur ettiği “Komedya”nın bu sebeple “üç boyutu olmalıdır: erkekler, kadınlar ve şeyler, yani karakterler ve fikirlerine dair oluşturdukları somut temsil; kısaca insanlık ve hayat”.