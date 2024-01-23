Fransız edebiyatının, hatta dünya edebiyatının en çok eser veren yazarlarından Honoré de Balzac 1799’da Tours’da dünyaya geldi. Babası Bernard-François Balssa, kâtiplikten belediye başkan yardımcılığına kadar yükselmiş, döneminin sınıf atlama olanaklarından sonuna kadar faydalanmış bir köylü çocuğudur. Daha sonra soyadını Balzac olarak değiştirecektir.
Fransız edebiyatının, hatta dünya edebiyatının en çok eser veren yazarlarından Honoré de Balzac 1799’da Tours’da dünyaya geldi. Babası Bernard-François Balssa, kâtiplikten belediye başkan yardımcılığına kadar yükselmiş, döneminin sınıf atlama olanaklarından sonuna kadar faydalanmış bir köylü çocuğudur. Daha sonra soyadını Balzac olarak değiştirecektir.
Balzac doğar doğmaz bir sütannenin yanına verilir, ömrünün ilk dört yılını evinden uzakta geçirecek, bu durumun kendisinde yarattığı duygusal tahribatı hiçbir zaman tam olarak atlatamayacaktır. Daha sonra, 1807’den 1813’e kadar Vendôme’da bir Katolik okulunda yatılı okur. Burada geçirdiği altı yılda bir kez bile evine dönmez ve durmadan, bazen yemek yemeyi bile unutarak kitap okur, öyle ki öğretmenleri sağlığından endişe ederek onu eve gönderir.
Balzac doğar doğmaz bir sütannenin yanına verilir, ömrünün ilk dört yılını evinden uzakta geçirecek, bu durumun kendisinde yarattığı duygusal tahribatı hiçbir zaman tam olarak atlatamayacaktır. Daha sonra, 1807’den 1813’e kadar Vendôme’da bir Katolik okulunda yatılı okur. Burada geçirdiği altı yılda bir kez bile evine dönmez ve durmadan, bazen yemek yemeyi bile unutarak kitap okur, öyle ki öğretmenleri sağlığından endişe ederek onu eve gönderir.
Gençlik Eserleri Balzac 1816’da hukuk okumaya başlar fakat üç sene sonra okulu bırakır. Bu esnada aile maddi sıkıntılar sebebiyle Paris’ten taşraya taşınma kararı almıştır, Balzac annesiyle babasına Paris’te kalmak ve edebiyatla ilgilenmek istediğini söyler. Kabul ederler ama bir koşulları vardır: İki yıl içinde yazar olmalıdır, daha uzun sürerse maddi desteklerini keseceklerdir. Bu dönemde bir yurtta kalır ve muazzam gözlem gücünü geliştirir. 1820’de “Cromwell” adında bir tragedya yazar. 1822-1827 arasında ticari kaygılarla eserler verir, çeşitli mahlaslarla imzaladığı bu “gençlik dönemi” eserleri, yazmaya daha sonra başladığı ve bugün de başyapıtı sayılan “İnsanlık Komedyası”nın tohumlarını içerir.
Gençlik Eserleri
Balzac 1816’da hukuk okumaya başlar fakat üç sene sonra okulu bırakır. Bu esnada aile maddi sıkıntılar sebebiyle Paris’ten taşraya taşınma kararı almıştır, Balzac annesiyle babasına Paris’te kalmak ve edebiyatla ilgilenmek istediğini söyler. Kabul ederler ama bir koşulları vardır: İki yıl içinde yazar olmalıdır, daha uzun sürerse maddi desteklerini keseceklerdir. Bu dönemde bir yurtta kalır ve muazzam gözlem gücünü geliştirir. 1820’de “Cromwell” adında bir tragedya yazar. 1822-1827 arasında ticari kaygılarla eserler verir, çeşitli mahlaslarla imzaladığı bu “gençlik dönemi” eserleri, yazmaya daha sonra başladığı ve bugün de başyapıtı sayılan “İnsanlık Komedyası”nın tohumlarını içerir.
Balzac’ın bu “ticari” üsluptan uzaklaşması, dönemin en popüler yazarı Walter Scott’ın etkisinden çıkması biraz daha zaman alacaktır. Bu arada yayınevi, matbaa kurma girişimleri başarısız olur ve büyük bir borç altında kalır. 1828’de “Köylü İsyanı”yla tekrar yazmaya döner, bunun ardından “Tılsımlı Deri” (1831) gelir. “Tılsımlı Deri”yle “İnsanlık Komedyası”nın anahatları belirmeye başlar. “Louis Lambert” (1832), “Eugénie Grandet” (1833), “Goriot Baba” (1835), “Albay Chabert” (1835), “Vadideki Zambak” (1836), “Ursule Mirouët” (1841), “Suyu Bulandıran Kız” (1842), “Sönmüş Hayaller” (1843) gibi başyapıtlar arka arkaya yayımlanır.
Balzac’ın bu “ticari” üsluptan uzaklaşması, dönemin en popüler yazarı Walter Scott’ın etkisinden çıkması biraz daha zaman alacaktır. Bu arada yayınevi, matbaa kurma girişimleri başarısız olur ve büyük bir borç altında kalır. 1828’de “Köylü İsyanı”yla tekrar yazmaya döner, bunun ardından “Tılsımlı Deri” (1831) gelir. “Tılsımlı Deri”yle “İnsanlık Komedyası”nın anahatları belirmeye başlar. “Louis Lambert” (1832), “Eugénie Grandet” (1833), “Goriot Baba” (1835), “Albay Chabert” (1835), “Vadideki Zambak” (1836), “Ursule Mirouët” (1841), “Suyu Bulandıran Kız” (1842), “Sönmüş Hayaller” (1843) gibi başyapıtlar arka arkaya yayımlanır.
İnsanlık Komedyası’nın Mimarı Yazarın özenle planladığı, bir “katedrale” benzettiği bu anıtsal yapıt üç sütun üzerinde yükselecektir: Görenek incelemeleri, Felsefi incelemeler ve Analitik incelemeler. 1833’te planını çok yakın olduğu kız kardeşine açıklar ve ekler: “Selamlayın beni, çünkü gerçek bir deha olma yolundayım!” “Goriot Baba”yla büyük bir adım atar, karakterleri artık eserlerinin birinden diğerine geçer, romanları arasında gezinir; bu, yaratmak istediği “gerçeklik” duygusunu perçinlemesine yarayan bir yeniliktir, ayrıca karakterlerinin geçmişini veya geleceğini başka romanlarda vererek “Komedya”nın bütünlüğünü de sağlamlaştırır. Balzac karakterlerinin bu denli kanlı canlı olmalarının ve edebiyat tarihine arketipler olarak geçmelerinin bir nedeni de budur.
İnsanlık Komedyası’nın Mimarı
Yazarın özenle planladığı, bir “katedrale” benzettiği bu anıtsal yapıt üç sütun üzerinde yükselecektir: Görenek incelemeleri, Felsefi incelemeler ve Analitik incelemeler. 1833’te planını çok yakın olduğu kız kardeşine açıklar ve ekler: “Selamlayın beni, çünkü gerçek bir deha olma yolundayım!” “Goriot Baba”yla büyük bir adım atar, karakterleri artık eserlerinin birinden diğerine geçer, romanları arasında gezinir; bu, yaratmak istediği “gerçeklik” duygusunu perçinlemesine yarayan bir yeniliktir, ayrıca karakterlerinin geçmişini veya geleceğini başka romanlarda vererek “Komedya”nın bütünlüğünü de sağlamlaştırır. Balzac karakterlerinin bu denli kanlı canlı olmalarının ve edebiyat tarihine arketipler olarak geçmelerinin bir nedeni de budur.
“Roman tarihten daha gerçektir” Balzac toplumsal türlerin hayvan türlerinden çok daha çeşitli olduğunu savunur, çünkü “bir prensin, bir bankacının, bir sanatçının, bir burjuvanın, bir papazın ve bir yoksulun alışkanlıkları, kıyafetleri, konuşmaları ve yaşadıkları yerler birbirine hiç benzemez, üstelik bunlar, parçası oldukları medeniyete göre de değişiklik gösterir”. Tasavvur ettiği “Komedya”nın bu sebeple “üç boyutu olmalıdır: erkekler, kadınlar ve şeyler, yani karakterler ve fikirlerine dair oluşturdukları somut temsil; kısaca insanlık ve hayat”.
“Roman tarihten daha gerçektir”
Balzac toplumsal türlerin hayvan türlerinden çok daha çeşitli olduğunu savunur, çünkü “bir prensin, bir bankacının, bir sanatçının, bir burjuvanın, bir papazın ve bir yoksulun alışkanlıkları, kıyafetleri, konuşmaları ve yaşadıkları yerler birbirine hiç benzemez, üstelik bunlar, parçası oldukları medeniyete göre de değişiklik gösterir”. Tasavvur ettiği “Komedya”nın bu sebeple “üç boyutu olmalıdır: erkekler, kadınlar ve şeyler, yani karakterler ve fikirlerine dair oluşturdukları somut temsil; kısaca insanlık ve hayat”.
Toplumunun gerçekliğini bu şekilde yansıtabilmek için yalnızca gözlem gücüne güvenmez, yazacağı konuyla ilgili kapsamlı araştırmalar yapar, anlatacağı insanların arasında yaşar, onların soluduğu havayı solur. Toplumun kumaşından diktiği eserleriyle roman türünün çehresini değiştiren büyük romancı 1850’de öldüğünde, planladığı 145 romanın 90’ını bitirmiştir.
Toplumunun gerçekliğini bu şekilde yansıtabilmek için yalnızca gözlem gücüne güvenmez, yazacağı konuyla ilgili kapsamlı araştırmalar yapar, anlatacağı insanların arasında yaşar, onların soluduğu havayı solur. Toplumun kumaşından diktiği eserleriyle roman türünün çehresini değiştiren büyük romancı 1850’de öldüğünde, planladığı 145 romanın 90’ını bitirmiştir.