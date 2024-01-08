Çehov “entelijansiya” olarak bilinen, döneminin Rus yazar ve düşünür sınıfına köktenci bir eleştirellikle yaklaşıyordu. Tanışıklığı olan ve 1880’lerde öğretisinden etkilendiği Lev Tolstoy’un pasifist dünya görüşünden 1890’lardaki yapıtlarında ayrıldı. 1891 tarihli “Düello” öyküsünde Tolstoyculuktan pozitivizme kadar Rus düşün yaşamına egemen olan bütün akımları ustaca yansıtan Çehov, aydınların büyük hevesle sarıldıkları fikirlerin kendi maddi gerçekliklerine olan mesafesini pürüzsüz bir mizahla işledi. 1897 tarihli “Köylüler” öyküsü ise yine Rus düşün yaşamının genel manzarası içinde belki de en aykırı yapıtlarındandır. O döneme dek halkçı akımlardan Tolstoyculuğa kadar her kesimin romantikleştirdiği köylülüğü sert bir eleştirellikle mercek altına aldı ve Rusya’nın kurtuluşunun değil, geri kalmışlığının bir simgesi olarak işledi.