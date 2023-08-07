SICAKTAN BUNALANLAR YAŞADI
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları açık havada zaman geçirmeyi neredeyse imkansız hale getirirken insanları klimalı ortamlara hapsediyor.
Hafta sonu sahil kenarında serinlemek isteyen insanların tek kaçış yolu olan denizlerimizde, deniz suyu sıcaklığı özellikle bu sene daha da arttığı için insanlar çareyi, evlerinde kalmakta veya sadece serin diye AVM’lere doluşup sosyalleşmeye çalışmakta buluyorlar. Özellikle kavurucu yaz günlerinde birkaç gün için bile olsa dinlenmek, uzaklaşmak, sıcaklığın ortalama 10 derece daha düşük olduğu, 1350 m. yükseklikte resort konseptinde hizmet almak için tam da ihtiyacınız olan şey: Abant Palace Otel.
Hafta sonu sahil kenarında serinlemek isteyen insanların tek kaçış yolu olan denizlerimizde, deniz suyu sıcaklığı özellikle bu sene daha da arttığı için insanlar çareyi, evlerinde kalmakta veya sadece serin diye AVM’lere doluşup sosyalleşmeye çalışmakta buluyorlar.
Özellikle kavurucu yaz günlerinde birkaç gün için bile olsa dinlenmek, uzaklaşmak, sıcaklığın ortalama 10 derece daha düşük olduğu, 1350 m. yükseklikte resort konseptinde hizmet almak için tam da ihtiyacınız olan şey: Abant Palace Otel.
Köklü tarihi ile 1966 yılından beri turizm öncülerinden biri olmaya devam eden Taksim International Group bünyesindeki Abant Palace Otel, uluslararası hizmet standartlarını ekonomik fiyatlarla bir araya getirerek tatili lüks olmaktan çıkarıp ulaşılabilir kılmaktadır.
Köklü tarihi ile 1966 yılından beri turizm öncülerinden biri olmaya devam eden Taksim International Group bünyesindeki Abant Palace Otel, uluslararası hizmet standartlarını ekonomik fiyatlarla bir araya getirerek tatili lüks olmaktan çıkarıp ulaşılabilir kılmaktadır.
Abant Gölü Milli Parkı içerisinde, benzersiz bir doğa ve manzara eşliğinde dinlenirken, size ve ailenize özel aktivitelerle, eğlenceli ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Çocuklarınız havuzun keyfini çıkarırken, sizler de önünüzde uzanan göl ve orman manzarası eşliğinde kahvenizi içebilir bu arada havanın temizliği ve hafif serinliği karşısında şaşırabilirsiniz. Sıcaktan nefes almakta bile zorlandığınız yerden, yaklaşık 2 saatlik bir yolculukla Abant’a geldiğinizde, burada yaşayacağınız o ferahlık hissini doğadan başka hiç bir şey size sunamaz. (Detaylı bilgi ve rezervasyon için: Abant Palace Otel.
Abant Gölü Milli Parkı içerisinde, benzersiz bir doğa ve manzara eşliğinde dinlenirken, size ve ailenize özel aktivitelerle, eğlenceli ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz. Çocuklarınız havuzun keyfini çıkarırken, sizler de önünüzde uzanan göl ve orman manzarası eşliğinde kahvenizi içebilir bu arada havanın temizliği ve hafif serinliği karşısında şaşırabilirsiniz. Sıcaktan nefes almakta bile zorlandığınız yerden, yaklaşık 2 saatlik bir yolculukla Abant’a geldiğinizde, burada yaşayacağınız o ferahlık hissini doğadan başka hiç bir şey size sunamaz. (Detaylı bilgi ve rezervasyon için: Abant Palace Otel.
Klimaya bağlı kalmadan, AVM’lere hapsolmadan, doğa ve lüksün buluştuğu, yüksek standartları en uygun fiyata yaşayabileceğiniz Abant Palace Otel sizleri bekliyor. Tatil ya da İş, Tek Başına ya da Ailece, Nedeniniz ne olursa olsun…
Klimaya bağlı kalmadan, AVM’lere hapsolmadan, doğa ve lüksün buluştuğu, yüksek standartları en uygun fiyata yaşayabileceğiniz Abant Palace Otel sizleri bekliyor.
Tatil ya da İş,
Tek Başına ya da Ailece,
Nedeniniz ne olursa olsun…