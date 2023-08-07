SICAKTAN BUNALANLAR YAŞADI

Hafta sonu sahil kenarında serinlemek isteyen insanların tek kaçış yolu olan denizlerimizde, deniz suyu sıcaklığı özellikle bu sene daha da arttığı için insanlar çareyi, evlerinde kalmakta veya sadece serin diye AVM’lere doluşup sosyalleşmeye çalışmakta buluyorlar.

Özellikle kavurucu yaz günlerinde birkaç gün için bile olsa dinlenmek, uzaklaşmak, sıcaklığın ortalama 10 derece daha düşük olduğu, 1350 m. yükseklikte resort konseptinde hizmet almak için tam da ihtiyacınız olan şey: Abant Palace Otel.