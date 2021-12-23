TFXTARGET ile artık global şirketlerin hissedarı olmak mümkün!

Katılım bankacılığı sektöründe bir ilk olan TFXTARGET uygulaması sayesinde müşteriler, yurt dışı piyasaları üzerinden kolayca alım-satım emri verebiliyorlar. Katılım bankacılığı esaslarına uygunluk kriteri taşıyan, dünyada kabul görmüş İslami endesklere uygun firmalar için yapılabilen bu işlemler sadece Türkiye Finans şubelerinde değil bankanın dijital kanalları üzerinden açılabilen yatırım hesapları ile de anında gerçekleştirilebiliyor.

“Tüm yatırımcılara dünya piyasalarında söz sahibi olma fırsatı sunuyoruz.”

Konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Finans Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı M. Necati Özdeniz, “2014 yılında bankamız tarafından sektörde bir ilk olarak hayata geçirilen TFXTARGET’ı yeni özelliklerle zenginleştirmeye devam ediyoruz. Dijital trendlerin çok hızlı bir şekilde değişmesiyle biz de bu değişime ayak uydurabilmek için kısa bir süre önce mobil uygulamamıza yenilikçi özellikler ekleyerek TFXTARGET’ı bir yatırım platformuna dönüştürdük. TFXTARGET platformunu, az veya çok farketmeksizin birikimlerini değerlendirmek isteyen herkesin kullanabileceği uçtan uca dijital bir yatırım platformuna dönüştürmeyi hedeflemiştik. Yatırım yapmak isteyen her kesimden yatırımcıya, Türkiye’nin en büyük şirketlerinin kolaylıkla hissedarı olabilme imkanını sunmamızın ardından şimdi de bu imkanı yurt dışı piyasalarına taşıyoruz. Artık yatırım hacmi fark etmeksizin tüm müşterilerimiz; Dow Jones Islamic Index’inde yer alan ABD ve Avrupa borsalarında işlem gören global şirketlerin hissedarı olabiliyorlar. Örneğin Apple, Facebook, Amazon, Tesla, Adidas ve Microsoft gibi dünya piyasalarının önde gelen şirketlerinin hisselerini kolayca alıp satabiliyorlar” dedi.

sözlerini şu şekilde noktaladı: “Önümüzdeki süreçte TFXTARGET’a yenilikçi özellikler eklemeye devam edeceğiz. Yatırımlarını değerlendirirken zaman kaybetmek istemeyen kullanıcılarımıza ertesi sabahı beklemeden anında alım-satım yapabilecekleri bir platform yapısı sunuyoruz. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda altyapımızı zenginleştirmeyi ve değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda platformumuzu daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.”