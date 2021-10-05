Üç adımda saç dökülmesine son!

Saç dökülmesi, saçların cansızlaşması ve incelmesi gibi birçok nedenden dolayı ortaya çıkan bir sorundur. Kadın ve erkeklerde farklı gelişim gösterir. Erkeklerde saç dökülmesi, saç oluşumunu destekleyen hormonların kadınlara göre daha erken zayıflaması nedeniyle daha genç yaşta meydana gelir. Biraz da genetik etkenler göz konusudur. Kadınlarda ise saç dökülmesinin nedenleri arasında daha çok mevsim geçişleri, renk açıcı ve benzeri kimyasallar, çeşitli ilaçlar, hormonal dengesizlikler ve vitamin ve mineral eksikliği görülür. İnce telli ve yağlı saçlarda, saç derisinin nefes alması zorlaştığından, kepek ve saç dökülmesi diğer saç türlerine oranla daha çok görülür.