Üç adımda saç dökülmesine son!
Saç fırçasından tek tek saç teli sayanlar… Elektrik süpürgesiyle tozdan daha çok saç teli yakalayanlar… Her banyodan sonra küvette süzülen saçlarıyla hüzünle vedalaşanlar… Artık bu kaderi yaşamak zorunda değilsiniz. İster 18 yaşında olun ister de 88, saç dökülmesi kaderiniz olmayacak…
Saçla ilgili sorunlar nedir dediğiniz zaman hiç şüphesiz akla dökülme gelir. İnce telleri, çabuk yağlanmayı, açlarda çatallaşma, çabuk uzamama, kabarma, ya da elektriklenme gibi şikâyetleri sık sık duysak da gerçekten en endişe verici olanı dökülmedir. Ne de olsa diğerleri ile başa çıkmak çok daha kolaydır. Ama dökülme sorunu gelecekte gerçekten “Acaba saçsız mı kalacağım” sıkıntısını da beraberinde getirir.
Saç dökülmesi, saçların cansızlaşması ve incelmesi gibi birçok nedenden dolayı ortaya çıkan bir sorundur. Kadın ve erkeklerde farklı gelişim gösterir. Erkeklerde saç dökülmesi, saç oluşumunu destekleyen hormonların kadınlara göre daha erken zayıflaması nedeniyle daha genç yaşta meydana gelir. Biraz da genetik etkenler göz konusudur. Kadınlarda ise saç dökülmesinin nedenleri arasında daha çok mevsim geçişleri, renk açıcı ve benzeri kimyasallar, çeşitli ilaçlar, hormonal dengesizlikler ve vitamin ve mineral eksikliği görülür. İnce telli ve yağlı saçlarda, saç derisinin nefes alması zorlaştığından, kepek ve saç dökülmesi diğer saç türlerine oranla daha çok görülür.
Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz. İşte birkaç adımda saç dökülmesinden uzak kalmanın yolları…
1. Stresten kaçının
Stresin bütün fiziksel ve ruhsal sağlığımız kadar saçlarımızı da etkilediğini biliyor muydunuz? Biyolojik sistemimizi yavaşlatan stres saçlarımızı da etkiliyor
2. Yıkanma kuralları
Evet yıkanmak özel ve güzeldir ama fazla yıkamak saçların kendi doğal yağ ve nem dengesini bozar. Bu yüzden 2-3 günde bir saçlarımızı yıkamak yeterli olacaktır. Ayrıca suyun çok sıcak olmaması gerekir. Mümkünse ılık su en iyisi!
3. Doğru ürün seçimi
Hem saçlarınız hem saç dipleriniz için seçeceğiniz ürünün amacı, içeriği ve kalitesi büyük önem taşır. Bu sorunu yaşayan kişiler kullanacakları ürünleri seçerken iki noktaya dikkat etmeli. Birincisi saç dökülmesini durdurmak. İkincisi ise yeni saç oluşumunu desteklemek.
Bu noktada sizlere Yves Rocher’nin %99’a varan doğal içeriğe sahip saç dökülmelerine karşı uzman bakım serisini önerebiliriz. Seride bulunan Saç Oluşumunu Destekleyen ve Dökülmeyi Engelleyen Saç Bakım Kürü, saç yenilenmesini hızlandırarak daha gür ve canlı saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. Üstelik Saç Bakım Kürü sayesinde 6480 yeni saç teline kavuşabilirsiniz. Serideki sülfatsız Saç Oluşumunu Destekleyen ve Dökülmeyi Engelleyen Şampuan, saçları nazikçe temizler ve saç diplerinin nefes almasını sağlar. Saç dökülmelerini hızlandıran sebum salgısının dengelenmesine yardımcı olur ve saç kaybını azaltır. Seride bulunan bir başka ürün olan Saç Kremi sayesinde ise saç kökten uca beslenir, formülündeki Organik Agav saç köklerinin derinlemesine beslenmesine yardımcı olur ve Dökülme Karşıtı Şampuan’ın etkisini arttırır.
Nefes alan, canlı ve güçlü saçlar sizleri bekliyor.