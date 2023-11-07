YILBAŞINDA YILDIZLAR GEÇİDİ

Şehrin yoğunluğu ve yoruculuğu içerisinde iş ve ev arasında mekik dokuyan insanlar en çok da kısa süreli bir tatile dönüştürebilecekleri “Yeni Yıl Fırsat”ını değerlendirmek istemekte.

“Ekonomik olsun, yakın olsun ama şehir dışında olsun, doğanın içinde olsun, rahatça nefes alabileceğimiz bir yer olsun ama konforumuzdan da ödün vermeyelim” diyen herkes için eşsiz bir kutlama rotası: Abant…