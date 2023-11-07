YILBAŞINDA YILDIZLAR GEÇİDİ
Yılın en tatlı telaşının yaşandığı günler başladı. Yeni umutlarla, hayallerle, beklentilerle, amaçlarla, dileklerle karşılayacağımız yeni bir yıl tüm bilinmezleri ve sürprizleriyle gelmek üzere.
Tüm dünyayı evlere hapseden küresel salgında daha da yalnızlaşan insanlar; hastalıklar, savaşlar ve acı-tatlı anlarla geçen koca bir yılı geride bırakırken yeni olan her şeyi büyük bir umutla bekliyor.
Havaların yavaş yavaş soğumaya başlamasıyla birlikte insanları tatlı bir heyecan sarmaya başladı bile.
Şehrin yoğunluğu ve yoruculuğu içerisinde iş ve ev arasında mekik dokuyan insanlar en çok da kısa süreli bir tatile dönüştürebilecekleri “Yeni Yıl Fırsat”ını değerlendirmek istemekte. “Ekonomik olsun, yakın olsun ama şehir dışında olsun, doğanın içinde olsun, rahatça nefes alabileceğimiz bir yer olsun ama konforumuzdan da ödün vermeyelim” diyen herkes için eşsiz bir kutlama rotası: Abant…
Şehrin yoğunluğu ve yoruculuğu içerisinde iş ve ev arasında mekik dokuyan insanlar en çok da kısa süreli bir tatile dönüştürebilecekleri “Yeni Yıl Fırsat”ını değerlendirmek istemekte.
“Ekonomik olsun, yakın olsun ama şehir dışında olsun, doğanın içinde olsun, rahatça nefes alabileceğimiz bir yer olsun ama konforumuzdan da ödün vermeyelim” diyen herkes için eşsiz bir kutlama rotası: Abant…
Abant Gölü ve çevresinde sonbahar ve kışın tüm renklerini görebileceğiniz, doğanın kalbinde kaybolmak isteyeceğiniz, stresten ve şehrin gürültüsünden uzak rotanız oluşturuldu: Abant Palace Hotel (abantpalace.com) Abant Gölü Milli Parkı içerisinde 3 otel bulunurken en yüksek puana sahip 2 otel, Taksim International Group bünyesinde yer almaktadır: Abant Palace ve Abant Köşk Otel.
Abant Gölü ve çevresinde sonbahar ve kışın tüm renklerini görebileceğiniz, doğanın kalbinde kaybolmak isteyeceğiniz, stresten ve şehrin gürültüsünden uzak rotanız oluşturuldu: Abant Palace Hotel (abantpalace.com)
Abant Gölü Milli Parkı içerisinde 3 otel bulunurken en yüksek puana sahip 2 otel, Taksim International Group bünyesinde yer almaktadır: Abant Palace ve Abant Köşk Otel.
Yeni yılı doğanın kalbinde, hangi yöne baksanız karşınızda kartpostal gibi uzanan bir manzara eşliğinde birbirinden değerli ünlü isimlerle karşılamanız için Abant Palace Otel sizleri bekliyor. Uygun fiyat garantisi ile tatili “herkes için ulaşılabilir” kılmayı hedefleyen Taksim International Group, bölgedeki en uygun fiyatları sizlere sunarken 2 yıldız sanatçıyı da siz sanatseverlerle buluşturuyor. 2 Dev İsim 2 Gala Yemeği 2 Muhteşem Konser
Yeni yılı doğanın kalbinde, hangi yöne baksanız karşınızda kartpostal gibi uzanan bir manzara eşliğinde birbirinden değerli ünlü isimlerle karşılamanız için Abant Palace Otel sizleri bekliyor.
Uygun fiyat garantisi ile tatili “herkes için ulaşılabilir” kılmayı hedefleyen Taksim International Group, bölgedeki en uygun fiyatları sizlere sunarken 2 yıldız sanatçıyı da siz sanatseverlerle buluşturuyor.
2 Dev İsim
2 Gala Yemeği
2 Muhteşem Konser
30 Aralık akşamı ROBER HATEMO 31 Aralık akşamı ZARA ile yeni yıl coşkusuna katılmak için acele edin, yerinizi ayırtın. En uygun program fiyatı ve detaylar için (0374 224 50 12) Eğlence ya da Dinlence, Tatil ya da İş, Tek Başına ya da Ailece, Nedeniniz ne olursa olsun… HEPSİ İÇİN, 4 MEVSİM TEK İSİM: ABANT PALACE (abantpalace.com)
30 Aralık akşamı ROBER HATEMO
31 Aralık akşamı ZARA ile yeni yıl coşkusuna katılmak için acele edin, yerinizi ayırtın.
En uygun program fiyatı ve detaylar için (0374 224 50 12)
Eğlence ya da Dinlence,
Tatil ya da İş,
Tek Başına ya da Ailece,
Nedeniniz ne olursa olsun…
HEPSİ İÇİN, 4 MEVSİM TEK İSİM: ABANT PALACE (abantpalace.com)