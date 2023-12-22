Yirminci Yüzyıla Kafkaesk Bir Bakış
Kafka’nın yapıtlarında bireyin, çektiği acılara karşı nasırlaşmış bir çağda, yabancılaşma ve yalnızlıkla mücadele ederken umarsızca sürdürdüğü anlam arayışına tanıklık ederiz.
Kafka’nın 20. yüzyıla damgasını vuran yapıtlarını edebiyat tarihinin herhangi bir akımına dahil etmek zordur. Öykü ve romanlarında çağımız insanının korkularını, yalnızlığını, kendine yabancılaşmasını ve çevresiyle iletişimsizliğini ele almıştır. Özgürlük, suç ve sorumluluk; bireyi baskı altında tutmaya çalışan iktidar mekanizmaları ve bireyin otorite karşısındaki direnişi zihnini her daim meşgul eden meselelerdir.
Kafka’nın karakterleri anlamdan ve amaçtan yoksun bir dünyada, varoluşlarına nüfuz eden belli belirsiz bir suçluluk duygusuyla savaşırlar. Adından türetilen “Kafkaesk” sıfatı yapıtlarının kâbusu andıran, karmaşık, tuhaf, bazen de mantık dışı niteliğine; anlatılarında yer alan tekinsiz olay ve durumlara işaret eder. Kafka’nın zihnimize musallat olan yapıtlarının Borges, Camus, Sartre, Marquez gibi yirminci yüzyılın önde gelen yazarlarına esin verdiği göz önünde bulundurulduğunda, edebi mirasının büyüklüğü daha net görülür. Kısacık ömrüne muazzam bir edebi miras sığdıran Franz Kafka, 1883 yılında Prag’da dünyaya geldi. Taşralı Çek bir babayla, burjuva bir Alman Yahudisi annenin çocuğuydu.
Kafka’nın karakterleri anlamdan ve amaçtan yoksun bir dünyada, varoluşlarına nüfuz eden belli belirsiz bir suçluluk duygusuyla savaşırlar. Adından türetilen “Kafkaesk” sıfatı yapıtlarının kâbusu andıran, karmaşık, tuhaf, bazen de mantık dışı niteliğine; anlatılarında yer alan tekinsiz olay ve durumlara işaret eder. Kafka’nın zihnimize musallat olan yapıtlarının Borges, Camus, Sartre, Marquez gibi yirminci yüzyılın önde gelen yazarlarına esin verdiği göz önünde bulundurulduğunda, edebi mirasının büyüklüğü daha net görülür.
Kısacık ömrüne muazzam bir edebi miras sığdıran Franz Kafka, 1883 yılında Prag’da dünyaya geldi. Taşralı Çek bir babayla, burjuva bir Alman Yahudisi annenin çocuğuydu.
Kafka’nın maddi başarı ve sosyal konumdan başka hiçbir şeye saygı duymayan dominant bir şahsiyet olarak gördüğü babası Hermann Kafka’yla ilişkisinin izleri yapıtlarında kolaylıkla sürülebilir. Kasım 1919’da yazdığı, alıcısına hiçbir zaman ulaşamayan “Babaya Mektup”ta, hafif bir ironinin de eşlik ettiği suçlayıcı bir tonda, bir türlü evlenememesinden ve yetişkin olamamasından babasını sorumlu tutar. Bir yandan da babası tarafından kabul edilme talebini dile getirir. Babayla çatışma, Georg Bendemann adlı karakterinin babası tarafından ölüme mahkûm edildiği 1913 tarihli “Yargı” adlı öyküsünde de karşımıza çıkar. Baba figürü, “Şato” adlı romanında olduğu gibi, bazen bir türlü elde edilemeyen onayı için umarsızca çaba harcanan bir otorite; kimi zaman da, bir diğer romanı “Dava”da görülebileceği gibi, ortada bir suç olmadan da “suçlu” ilan edilebilen bireye eziyet eden karşı konulmaz bir güç olarak kendini hissettirir.
Kafka’nın maddi başarı ve sosyal konumdan başka hiçbir şeye saygı duymayan dominant bir şahsiyet olarak gördüğü babası Hermann Kafka’yla ilişkisinin izleri yapıtlarında kolaylıkla sürülebilir. Kasım 1919’da yazdığı, alıcısına hiçbir zaman ulaşamayan “Babaya Mektup”ta, hafif bir ironinin de eşlik ettiği suçlayıcı bir tonda, bir türlü evlenememesinden ve yetişkin olamamasından babasını sorumlu tutar. Bir yandan da babası tarafından kabul edilme talebini dile getirir. Babayla çatışma, Georg Bendemann adlı karakterinin babası tarafından ölüme mahkûm edildiği 1913 tarihli “Yargı” adlı öyküsünde de karşımıza çıkar. Baba figürü, “Şato” adlı romanında olduğu gibi, bazen bir türlü elde edilemeyen onayı için umarsızca çaba harcanan bir otorite; kimi zaman da, bir diğer romanı “Dava”da görülebileceği gibi, ortada bir suç olmadan da “suçlu” ilan edilebilen bireye eziyet eden karşı konulmaz bir güç olarak kendini hissettirir.
Babasının, ailenin en büyük erkek evladı olarak Kafka’dan beklentisi aile işini sürdürmesiydi. Anne ve babası onun kâr getirmeyen edebi uğraşına bir anlam veremezken, ağabeyinin kalbinde apayrı bir yer edinen en küçük kız kardeşi Ottla, Kafka’nın sanatını takdir ediyor ve onunla gurur duyuyordu. Kafka’nın Ottla’ya 1909 yılından ölümüne değin yazdığı mektuplardan oluşan “Ottla’ya ve Aileye Mektuplar”, iki kardeş arasındaki güçlü bağı ortaya koyar. Bu mektuplarda bambaşka bir Kafka’yla; küçük kardeşini hayatta attığı her adımda destekleyen sevecen bir ağabeyle tanışırız.
Babasının, ailenin en büyük erkek evladı olarak Kafka’dan beklentisi aile işini sürdürmesiydi. Anne ve babası onun kâr getirmeyen edebi uğraşına bir anlam veremezken, ağabeyinin kalbinde apayrı bir yer edinen en küçük kız kardeşi Ottla, Kafka’nın sanatını takdir ediyor ve onunla gurur duyuyordu. Kafka’nın Ottla’ya 1909 yılından ölümüne değin yazdığı mektuplardan oluşan “Ottla’ya ve Aileye Mektuplar”, iki kardeş arasındaki güçlü bağı ortaya koyar. Bu mektuplarda bambaşka bir Kafka’yla; küçük kardeşini hayatta attığı her adımda destekleyen sevecen bir ağabeyle tanışırız.
Kafka’nın yapıtlarının belirleyici özelliklerinden biri de farklı yorumlara açık olmalarıdır. “Dönüşüm”deki devasa böceğe, “Ceza Kolonisi” adlı öyküsündeki işkence aletine ya da “Dava”daki ne olduğu açıkça belirtilmeyen suça ne anlam vereceği okura kalmıştır. En önemli ve en karamsar yapıtlarından biri olan, ana karakteri K.’nın anlamsız bir bürokrasinin pençesine düştüğü “Dava”, modern çağın kaygılarına ve getirdiği yabancılaşmaya işaret eder. Bireyin irrasyonel bir otoriteyle mücadelesinin bu dehşetli hikâyesi, yapıtın yazılışından bir süre sonra dünya sahnesine çıkan faşizme dair bir öngörü ve eleştiri olarak yorumlanabilir.
Kafka’nın yapıtlarının belirleyici özelliklerinden biri de farklı yorumlara açık olmalarıdır. “Dönüşüm”deki devasa böceğe, “Ceza Kolonisi” adlı öyküsündeki işkence aletine ya da “Dava”daki ne olduğu açıkça belirtilmeyen suça ne anlam vereceği okura kalmıştır. En önemli ve en karamsar yapıtlarından biri olan, ana karakteri K.’nın anlamsız bir bürokrasinin pençesine düştüğü “Dava”, modern çağın kaygılarına ve getirdiği yabancılaşmaya işaret eder. Bireyin irrasyonel bir otoriteyle mücadelesinin bu dehşetli hikâyesi, yapıtın yazılışından bir süre sonra dünya sahnesine çıkan faşizme dair bir öngörü ve eleştiri olarak yorumlanabilir.
Bu öykü ve romanlar eleştirmenler tarafından da değişik açılardan ele alınmıştır. Yazdıklarını ilahiyat kavramlarıyla açıklayanlar olduğu gibi gerçeküstücülük ve varoluşçuluk doğrultusunda ele alanlar da vardır.
Bu öykü ve romanlar eleştirmenler tarafından da değişik açılardan ele alınmıştır. Yazdıklarını ilahiyat kavramlarıyla açıklayanlar olduğu gibi gerçeküstücülük ve varoluşçuluk doğrultusunda ele alanlar da vardır.
Prag Üniversitesi’nde hukuk eğitimini tamamladıktan sonra 1907’de Assicurazioni Generali adlı bir sigorta şirketinde çalışmaya başlayan Kafka, uzun mesaisinin yazmaya vakit bırakmaması üzerine bir yıl sonra Bohemya Krallığı İş Kazaları Sigorta Kurumu’na geçti. 1917 yılında konan verem teşhisi onu zaman zaman izin almaya, 1922’de de emekli olmaya zorladı.
Prag Üniversitesi’nde hukuk eğitimini tamamladıktan sonra 1907’de Assicurazioni Generali adlı bir sigorta şirketinde çalışmaya başlayan Kafka, uzun mesaisinin yazmaya vakit bırakmaması üzerine bir yıl sonra Bohemya Krallığı İş Kazaları Sigorta Kurumu’na geçti. 1917 yılında konan verem teşhisi onu zaman zaman izin almaya, 1922’de de emekli olmaya zorladı.
Kafka 1902’de sonradan yakın dostu ve editörü olan, hatta biyografisini kaleme alan Max Brod’la tanıştı. Ölümünden kısa bir süre önce Max Brod’dan yazdığı her şeyi; günlüklerini, elyazmalarını ve mektuplarını imha etmesini istemişti. Ancak onun dehasının farkında olan Brod, bu vasiyeti yerine getirmedi ve ölümünden sonra toplu yapıtlarını yayımlayarak günümüze ulaşmasını sağladı.
Kafka 1902’de sonradan yakın dostu ve editörü olan, hatta biyografisini kaleme alan Max Brod’la tanıştı. Ölümünden kısa bir süre önce Max Brod’dan yazdığı her şeyi; günlüklerini, elyazmalarını ve mektuplarını imha etmesini istemişti. Ancak onun dehasının farkında olan Brod, bu vasiyeti yerine getirmedi ve ölümünden sonra toplu yapıtlarını yayımlayarak günümüze ulaşmasını sağladı.
1924 yılında yaşama veda eden Kafka, ölümünden sonra yapıtlarının kırktan fazla dile çevrilerek yayımlanmasıyla bütün dünyada tanındı. Yalnızlık, özgürlük, otorite, zalimlik, cesaret ve dönüşüm gibi evrensel temalarıyla daha uzun bir zaman bizi gerçeklik algımızı yeniden gözden geçirmeye zorlayacak gibi görünüyor.
1924 yılında yaşama veda eden Kafka, ölümünden sonra yapıtlarının kırktan fazla dile çevrilerek yayımlanmasıyla bütün dünyada tanındı. Yalnızlık, özgürlük, otorite, zalimlik, cesaret ve dönüşüm gibi evrensel temalarıyla daha uzun bir zaman bizi gerçeklik algımızı yeniden gözden geçirmeye zorlayacak gibi görünüyor.