Yirminci Yüzyıla Kafkaesk Bir Bakış

Kafka’nın karakterleri anlamdan ve amaçtan yoksun bir dünyada, varoluşlarına nüfuz eden belli belirsiz bir suçluluk duygusuyla savaşırlar. Adından türetilen “Kafkaesk” sıfatı yapıtlarının kâbusu andıran, karmaşık, tuhaf, bazen de mantık dışı niteliğine; anlatılarında yer alan tekinsiz olay ve durumlara işaret eder. Kafka’nın zihnimize musallat olan yapıtlarının Borges, Camus, Sartre, Marquez gibi yirminci yüzyılın önde gelen yazarlarına esin verdiği göz önünde bulundurulduğunda, edebi mirasının büyüklüğü daha net görülür.

Kısacık ömrüne muazzam bir edebi miras sığdıran Franz Kafka, 1883 yılında Prag’da dünyaya geldi. Taşralı Çek bir babayla, burjuva bir Alman Yahudisi annenin çocuğuydu.