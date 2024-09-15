1 milyon 300 bin Lira’ya deniz aracı satın aldı!

Denize olan tutkusu ile 7'den 70'e herkesin bilgi sahibi olduğu Fedon, Bodrum sezonunu kapatıp İstanbul'a geldi. İstanbul Boğazı ve Adalar'da her zaman kullandığı FED10 teknesi ile görüntülenen Fedon, dün de Adalar'da keyif yaptı. Denizde kullanılan araba dizaynlı Jet Car adı verilen taşıt için Fedon'un 1 milyon 300 bin lira ödediği öğrenildi. 4,85 metre uzunluğa sahip olan Watercar, Türk mühendisleri tarafından oluşturulan yerli malı bir taşıt…Yenilikçi ve şık tekne, zarif tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkıyor. Watercar, güneşlenmek için ideal olan iki uzanma koltuğuna sahip ve 6 kişi kapasiteli… Tekne, 50 beygir gücüyle 30 knot'a kadar hıza ulaşabiliyor ve bu hız kapasitesi kullanılan motora göre değişiyor. Watercar, sadece estetik görünümüyle değil, üstün performans özellikleriyle de etkileyici olup deniz tutkunlarının beğenisini kazanıyor.