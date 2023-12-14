1 milyon €’luk boşanma şantajı

Emektar futbolcu Mevlüt Erdinç'in büyük dramı! Erdinç, eşiyle büyük sorunlar yaşadığını açıkladı: "Eşim futbol kariyerime son verdiğim gün benden ayrılma kararı aldı. Ona hiç yokluk göstermedim ama o bana bunu yaptı. Şimdi de kendisinden 5 aydır haber alamıyorum. Çocuklarımı bana göstermiyor. Benden para almak için şantaj yapması çok acı. "Erdinç, sözlerine şöyle devam etti: "Kendisine istediği 1 milyon Euro'yu yatıracağımı söyledim. Bu sözlerimin ardından cumartesi günü oğlum beni görüntülü aradı." Eski futbolcu, eşinin ailesini de suçladı: "Bana 'Çocukların senden değil' dediler. DNA testi talep ettim, kabul etmediler. Dertleri para! Nasıl bu kadar kötü olabilirler? Para tüm aileleri yıkıyor maalesef."