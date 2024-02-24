10 bin kişilik koroyla rekor kırıldı

Yıldız Tilbe, önceki akşam Ataşehir'deki spor merkezinde sahneye çıktı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde binlerce müzikseveri buluşturan ünlü sanatçı, satılan 10 bin biletle aşılması güç bir rekora imza attı. Konserin başlamasına dakikalar kala dev arena "Yıldız" tezahüratları yapılırken Yıldız Tilbe sahneye 'Dizine Dursun' şarkısıyla çıktı. Uzun süredir konserden konsere koşan Tilbe bu özel gece için repertuvarını yenileyerek özlenen şarkılarını seslendirdi. Zaman zaman mikrofonu seyirciye uzatarak 10 bin kişiye vokal yaptırdı ve "Sizleri çok seviyorum" diyerek konseri noktaladı.