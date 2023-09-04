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Giriş Tarihi: 5.9.2023

100. yıla yakışan kupa

100. yıla yakışan kupa
Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Ünlü isimler de tebrik mesajları paylaştı.



Sinan Akçıl, "Kırmızı beyaza boyadınız bütün Avrupa'yı" derken, Derya Uluğ, kızlarla gurur duyduğunu belirtti. Hülya Avşar, "Şampiyon belli ikinci kim?" diyerek efsaneleşmiş lafını söyledi. Esra Erol "Bir kadının isteyip de yapamayacağı bir şey yoktur" derken, Defne Samyeli de "Cumhuriyetimizin 100. yılında ne büyük bir armağan" diye konuştu. Demet Akalın ise bayraklarla kutlama yapan gurbetçilere selam gönderdi.
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100. yıla yakışan kupa
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