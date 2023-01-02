100. yılda 100 konser verecek

Cumhuriyetimızin kuruluşunun
100. yılı münasebetiyle
yıl içinde pek
çok projeyle karşılaşacağız.
Dünyaca ünlü
piyanistimiz Tuluyhan
Uğurlu da bu özel
sene için proje hazırlayan
isimlerin başında
geliyor. Uğurlu,
hazırladığı dört proje
ile yurt içi ve dışında
100 konser verecek.
Bu konserlerin ilki
14 Ocak Cumartesi
günü Mecidiyeköy'deki
bir sahnede gerçekleşecek.
Uğurlu konserlerde
"Güneş Ülke
Anadolu", "Mustafa
Kemal Atatürk ve
Güneşin Askerleri",
"Göklerle Ortak Tarihimiz",
"Cumhuriyet
Trenleri" isimli eserlerini
seslendirecek.
Ardından Ankara,
Hatay, İzmir ve Adana'da
seyirci karşısına
çıkacak olan sanatçı,
ilk yurt dışı etkinlikleri
kapsamında da
Kazakistan'ın Astana
ve Almata şehirlerinde
sanatseverlerle
buluşacak.