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Giriş Tarihi: 3.1.2023

100. yılda 100 konser verecek

100. yılda 100 konser verecek
Cumhuriyetimızin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle yıl içinde pek çok projeyle karşılaşacağız. Dünyaca ünlü piyanistimiz Tuluyhan Uğurlu da bu özel sene için proje hazırlayan isimlerin başında geliyor. Uğurlu, hazırladığı dört proje ile yurt içi ve dışında 100 konser verecek. Bu konserlerin ilki 14 Ocak Cumartesi günü Mecidiyeköy'deki bir sahnede gerçekleşecek. Uğurlu konserlerde "Güneş Ülke Anadolu", "Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri", "Göklerle Ortak Tarihimiz", "Cumhuriyet Trenleri" isimli eserlerini seslendirecek. Ardından Ankara, Hatay, İzmir ve Adana'da seyirci karşısına çıkacak olan sanatçı, ilk yurt dışı etkinlikleri kapsamında da Kazakistan'ın Astana ve Almata şehirlerinde sanatseverlerle buluşacak.
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100. yılda 100 konser verecek
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