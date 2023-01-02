100. yılda 100 konser verecek

Cumhuriyetimızin kuruluşunun100. yılı münasebetiyleyıl içinde pekçok projeyle karşılaşacağız.Dünyaca ünlüpiyanistimiz TuluyhanUğurlu da bu özelsene için proje hazırlayanisimlerin başındageliyor. Uğurlu,hazırladığı dört projeile yurt içi ve dışında100 konser verecek.Bu konserlerin ilki14 Ocak Cumartesigünü Mecidiyeköy'dekibir sahnede gerçekleşecek.Uğurlu konserlerde"Güneş ÜlkeAnadolu", "MustafaKemal Atatürk veGüneşin Askerleri","Göklerle Ortak Tarihimiz","CumhuriyetTrenleri" isimli eserleriniseslendirecek.Ardından Ankara,Hatay, İzmir ve Adana'daseyirci karşısınaçıkacak olan sanatçı,ilk yurt dışı etkinliklerikapsamında daKazakistan'ın Astanave Almata şehirlerindesanatseverlerlebuluşacak.