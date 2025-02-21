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Giriş Tarihi: 22.2.2025

10’uncu yıla yıldız sürprizi

10’uncu yıla yıldız sürprizi
KOYU Fenerbahçe taraftarı olan oyuncu Burcu Kara ve 2016 yılında evlendiği eşi yönetmen Fırat Parlak, evlilik yıldönümlerini anlamlı bir sürprizle kutladı. Birlikteliklerinin 10'uncu, evliliklerinin 9'uncu yılını kutlayan çiftin isimleri Starfan projesi kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yer alan Efsane Yol'daki yıldızlara yazıldı. Kara yıldönümlerini şu sözlerle kutladı: ''Tanışıp bu hayata devam etmemizin onuncu, evliliğimizin de dokuzuncu yıldönümü. Nicelerine cancağazım.''
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10’uncu yıla yıldız sürprizi
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