’Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı 15 yılda 206 cinayet çözdü

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert',3 bininci programıyla ekrana geldi. Anlı, 15 sezon boyunca 4 bin 91 kayıp buldu, 993 aileyi kavuşturdu. 206 cinayet dosyası aydınlattı, okuma- yazma seferberliğinde 1 milyon 500 bin vatandaş okuryazar belgelerini aldı. Kaybolma riski yüksek 62 bini aşkın vatandaşımıza sevgi izi yaptırıldı. Patibuldular ile 665 kayıp can dostu yuvalarına geri döndü.25 bin 42 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 15 bin 74 öğrenciye kırtasiye ve giyecek, teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrenciye tablet, 302 okula bilgisayar, fotokopi ve projeksiyon cihazı gönderildi. 900 izleyiciye Anlı kendi kıyafetlerini hediye etti. 3'ü sabit 41'i mobil 44 aşevi kazandırılarak Türkiye'nin en büyük aşevi filosu kuruldu. Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'te 492 konutluk Müge Anlı ve Dostları Mahallesi inşa edildi.