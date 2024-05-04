18 yaşında yarıştığı programda sunucu oldu

Ünlü şarkıcı Hadise, 2003 yılında 18 yaşındayken yarışmacı olarak katıldığı Idool programının yayınlandığı kanalda ekrana gelecek Sing Again adlı yarışmada jüri üyesi oldu. Şarkıcı, "Ve uzun zamandır içimde yaşadığım heyecanımı sizinle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Yıllar önce yarışmacı olarak yarıştığım kanalda şimdi jürilik yapıyorum!" ifadelerini kullandı. Hadise, geçtiğimiz günlerde de bir markanın Kendini Yansıt sloganlı reklam projesinde rol almıştı. Ünlü şarkıcı, yeni projesi için "Herkesi kendi tarzını yansıtmaya çağırıyorum" dedi.