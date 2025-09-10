20 dakika Bodrum’u salladı

13.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya'nın üçüncü, dünyanın ise 71'inci zengin insanı olan Özbek asıllı Rus milyarder Alisher Usmanov, Bodrum'u karıştırdı. Arsenal'ın eski hissedarlarından da olan işadamı, Cennet Koyu'ndaki evinde parti verdi.

HER YERDEN GÖRÜLDÜ

72 yaşına basan işadamının önceki gece verdiği görkemli partide 20 dakika havai fişek gösterisi yapıldı. İlçenin her noktasından görülen ışık şovunu davetliler çığlıklar ve alkışlar eşliğinde izledi. Usmanov'un partisine gelenler için 10 villa ile 30 otel odası kiraladığı öğrenildi.