İstanbul'un gözde eğlence mekanı Longtable'ın geleneksel 'Salı Partisi', yalnızlar buluşmasına sahne oldu. Dubai'den gelen DJ Nicholas Sechaud'ın müzik yaptığı partiye; Sibel İlkiz, Şebnem Işık
, Süreyya Yalçın, Yonca Evcimik, Demet Akalın ve Nurettin Hasman gibi ünlü simalar katıldı.
'Single' partisi oldu
Ankaralı sevgilisi Barış Demirok'tan ayrıldığı söylenen Süreyya Yalçın, partiye yakın bir arkadaşıyla geldi. Geçtiğimiz haftalarda Emre Ergani'den boşanan Şebnem Işık ve Eda Taşpınar'dan ayrıldıktan sonra Hollandalı manken Lorraine Brujin ile beraber olan Nurettin Hasman da 'yalnızlar buluşması'nın üyeleriydi.
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