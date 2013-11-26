TELEFONDA YER TARİFİ

Bu fotoğraflar çok konuşulur! Son dönemde magazin dünyasında sıkça konuşulan, TV'de üzerine tartışılan Asena Erkin-Berkay ilişkisine dair dedikodular, ikili tarafından yalanlanırken ilginç bir gelişme yaşandı. İkiliyi Akmerkez'de görüntüleyen muhabirimiz Hakan Uç, o günü anlattı: "Akmerkez'de dolaşırken fast food katında Asena Erkin'i gördüm."

KAPIDA GÖREVLİ BEKLEDİ

"Asena Erkin'in telefonda konuşurken 'Bebek odasında buluşalım' sözünü duyunca, onu izlemeye başladım. Hızlı adımlarla bebek odasına girdi. Ben bir kenarda beklerken ondan 5 dakika sonra odaya bu kez Berkay girdi. Berkay, içeriye girdiği an kapıyı kilitledi. O sırada kapıda bir görevli belirdi ve onlar dışarı çıkana kadar orada bekledi."





ASENA ERKİN: YAKALANDIK!

"Yaklaşık yarım saat sonra bebek odasından, önce Asena Erkin çıktı. Hızlı adımlarla koridora yöneldi. Hemen ardından ise bu kez kapıda Berkay belirdi. O anı görüntülemek için fotoğraf makinemin düğmesine bastım, flaş patladığı an Asena Erkin 'Yakalandık!' diye çığlık attı. Asena Erkin, ters istikamete yönelip hızla ortadan kayboldu. Berkay ise bana doğru yöneldi."





'AYSEL' DİYE KAYITLI

"Berkay 'Sil o fotoğrafı, bu konu burada kapansın!' dedi. Sonra telefonunu eline alıp 'Seni Asena ile konuşturacağım' dedi. Ve telefonuna 'Aysel' olarak kayıtlı olan kişiyi aradı. Karşımdaki Asena Erkin'di ve bana telefonda, 'Biz orada sadece konuşuyorduk. Bu fotoğraflar yayınlanırsa herkesin başını ağrıtır' dedi.



