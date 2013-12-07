Yılın magazin bombasının perde arkası

Magazin dünyasının usta kalemi Sinan Özedincik, geçtiğimiz haftaya damga vuran olayları Sabah.com.tr'ye değerlendirdi. Ve Günaydın gazetesinin Yayın Koordinatörü olarak, Günaydın'ın ortaya çıkardığı 2013'e damga vuran magazin skandalının perde arkasını anlattı. İşte gerçekler…



FULYA UGAN / Sabah.com.tr



MEĞER SİNAN AKÇIL PARAVANMIŞ!



Ebru Şallı'nın geçtiğimiz gün sosyal medyada paylaştığı bir 'uyarı notu' eski eşi Harun Tan'ı küplere bindirdi. Sinan Akçıl'la doludizgin bir aşk yaşayan Şallı'nın paylaştığı not, velayeti kendisinde olan 3 yaşındaki Pars'ın yuva öğretmeninden geliyordu. Pars, bir arkadaşının kolunu ısırmış ve ardından ondan özür dilemişti. Bunu duyan Harun Tan, Temmuz'da boşandığı resti çekti, oğlunun tavrından dolayı Şallı'yı suçladı. Akçıl'la sık sık yurt dışına gittiği için eski eşinin 3 yaşındaki oğlunu ihmal ettiğini düşünen Tan, Ebru Şallı'ya "Aşkından çok oğlunla ilgilensen iyi olur. Yoksa tıpkı Beren gibi Pars'ın da velayetini alırım" diye sert bir uyarıda bulundu. Harun Tan'ın yakın çevresine, "Çocuklarım olmasa Ebru'nun yüzünü bile görmem" dediği konuşuluyor.





Geçtiğimiz hafta sonunu Sinan Akçıl'la Madrid'de geçiren Ebru Şallı, bu uyarı sonrası ne yapacak? Bu uyarılara maruz kalmamak için sürpriz bir evlilik gerçekleşebilir mi?



Ebru'nun Sinan'la evleneceğini hiç sanmıyorum ama bence artık yanlış yapıyorlar. İlişkiyi gözler önüne sermeyip, gizem yaratmaya devam ediyorlar. Bu durumu ya kendilerine reklam malzemesi olarak kullanıyorlar ya da başka bir nedenle saklanıyorlar. Ortada korkunç bir bilgi kirliliği var. Hiç basına kızmasınlar, bunun sorumlusu Ebru ile Sinan. Kulağıma gelen son dedikodu da şu: Meğer Ebru Şallı, Sinan Akçıl ile birlikte değilmiş. Sinan bir paravanmış ve Ebru bir işadamıyla berabermiş. Sinan da albümünün reklamından dolayı sesini çıkarmıyormuş. Çok çirkin bir iddia bu. Buna inanmak istemiyorum, buna inanmıyorum, bunu da o çifte yakıştırmıyorum. Ancak eğer doğru çıkarsa ikisi için de çok kötü olur. Sadece basından değil herkes tarafından eksi puan alırlar. Çok kötü bir duruma düşerler ve bu kez Harun Tan da tırnaklarını çıkarır. Ebru çocukların velayetini bile kaybedebilir. İnşallah doğru değildir. Belki de Ebru ile Sinan bu dedikoduları okuyup okuyup gülüyorlardır. Artık sesleniyorum onlara; bu onlara zarar verecek. Eğer birliktelerse bir an önce el ele görüntü vermeleri gerekir. Neyi bekliyorlar bilmiyorum. Tek bildiğim, kadın olduğu için bu haberlerden dolayı Ebru'nun daha çok yıpranacağı.



