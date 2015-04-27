Ünlüler Kıbrıs’ta aşka geldi

Geçtiğimiz ay nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan Merve Sevi ile nişanlısı Hakan Özten, Kıbrıs Kaya Artemis Otel'de hafta sonu tatili yaptı. Sevgilisiyle arkadaşının telefonuna poz veren Sevi, eğildiği sırada Özten tarafından boynundan öpüldü. İskelede romantik anlar yaşayan ünlü çift, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince hemen uzaklaştı. Bu arada bir hayli kilo aldığı gözlenen Merve Sevi, gazetecilere bikinili görüntü vermemek için gün boyu elbisesiyle dolaşmak zorunda kaldı.