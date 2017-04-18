Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Ahmet Mümtaz Taylan'ın kaburgaları kırıldı

'ın kaburgaları kırıldı

Rol aldığı dizisinin setinde gerçekleşen kazada, oyuncu 'ın kaburgaları kırıldı.

Giriş Tarihi: 18.4.2017 12:37 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 12:15
Ahmet Mümtaz Taylan'ın kaburgaları kırıldı
Taylan'ın rol aldığı dizinin setinde hiç beklenmedik bir kaza yaşandı. Dizinin Bayram Cevher'i , çekim arasında arkadaşlarıyla şakalaşırken acı içinde yere yığıldı. Acilen hastaneye kaldırılan ve bir seri kontrolden geçirilen usta oyuncunun kaburgalarının kırıldığı ortaya çıktı.

"KABURGALARIM 6 HAFTAYA KAYNAYACAK"
Kazanın detaylarıyla ilgili konuşmaktan kaçınan, Taylan, birkaç günlük dinlenmenin ardından sete döndü. Çekimlere devam etmesine engel bir durum olmadığını açıklayan Ahmet Mümtaz Taylan şunları söyledi: "Doktorların söylediğine göre kaburgalarım 6 haftada kaynayacakmış. Durumum iyi, sadece hareketlerimde dikkat ediyorum o kadar. Zaten bunun bir ilacı ya da bir tedavisi yok. Kendi kendine iyileşecek, ben de iyileşmesini bekleyeceğim."

Taylan sosyal medya hesabından ise şu notu paylaştı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Mümtaz Taylan'ın kaburgaları kırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN