Ahmet Mümtaz Taylan'ın kaburgaları kırıldı





"KABURGALARIM 6 HAFTAYA KAYNAYACAK" Taylan'ın rol aldığı dizinin setinde hiç beklenmedik bir kaza yaşandı. Dizinin Bayram Cevher'i Ahmet Mümtaz Taylan , çekim arasında arkadaşlarıyla şakalaşırken acı içinde yere yığıldı. Acilen hastaneye kaldırılan ve bir seri kontrolden geçirilen usta oyuncunun kaburgalarının kırıldığı ortaya çıktı.

Kazanın detaylarıyla ilgili konuşmaktan kaçınan, Taylan, birkaç günlük dinlenmenin ardından sete döndü. Çekimlere devam etmesine engel bir durum olmadığını açıklayan Ahmet Mümtaz Taylan şunları söyledi: "Doktorların söylediğine göre kaburgalarım 6 haftada kaynayacakmış. Durumum iyi, sadece hareketlerimde dikkat ediyorum o kadar. Zaten bunun bir ilacı ya da bir tedavisi yok. Kendi kendine iyileşecek, ben de iyileşmesini bekleyeceğim."



Taylan sosyal medya hesabından ise şu notu paylaştı:



Taylan sosyal medya hesabından ise şu notu paylaştı: