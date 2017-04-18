Ahmet Mümtaz Taylan'ın kaburgaları kırıldı

Taylan'ın rol aldığı dizinin setinde hiç beklenmedik bir kaza yaşandı. Dizinin Bayram Cevher'i Ahmet Mümtaz Taylan
, çekim arasında arkadaşlarıyla şakalaşırken acı içinde yere yığıldı. Acilen hastaneye kaldırılan
ve bir seri kontrolden geçirilen usta oyuncunun kaburgalarının kırıldığı ortaya çıktı. "KABURGALARIM 6 HAFTAYA KAYNAYACAK"
Kazanın detaylarıyla ilgili konuşmaktan kaçınan, Taylan, birkaç günlük dinlenmenin ardından sete döndü. Çekimlere devam etmesine engel bir durum olmadığını açıklayan Ahmet Mümtaz Taylan şunları söyledi: "Doktorların söylediğine göre kaburgalarım 6 haftada kaynayacakmış. Durumum iyi, sadece hareketlerimde dikkat ediyorum o kadar. Zaten bunun bir ilacı ya da bir tedavisi yok. Kendi kendine iyileşecek, ben de iyileşmesini bekleyeceğim."
Taylan sosyal medya hesabından ise şu notu paylaştı: